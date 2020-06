Žáci oceněného učitele se neučí, ale bádají. Pokusy jdou dělat i na dálku, říká

Vloni odborná porota národního kola soutěže Global Teacher Prize rozhodovala podle toho, jak finalisté učí naživo. Letos vítěz musel ukázat, že umí učit také online. Vítězem se stal mladý učitel biologie a chemie z pražské základní školy Václav Fiala.

Mezi osobnostmi, které se ve čtvrtek sešly v zahradách pod Pražským hradem kvůli slavnostnímu vyhlášení ceny pro inspirativní učitele Global Teacher Prize, nechyběla učitelská elita z celé České republiky, včetně letošních jedenácti finalistů.

Vybrat mezi nimi toho jediného, kterému by měla patřit vítězná cena, je pro odbornou porotu každoročně těžkým úkolem. Letos ji kombinací pokory a učitelského sebevědomí i odborností nejvíce zaujal Václav Fiala, učitel biologie a chemie na Základní škole Brigádníků v Praze. Ocenila ho za důvěru ve schopnosti žáků a práci s jejich vnitřní motivací či za nadšení pro badatelský styl výuky, který se mu podařilo přenést do vzdělávání na dálku.

"Je to především ocenění pro mé žáky. Protože oni jsou tak skvělí, že vím, že to všechno, co pro ně dělám, má cenu," říká Fiala. Jeho badatelský deník je inspirací pro učitele z celé republiky.

Na druhém místě porota ocenila učitelku matematiky, informatiky a robotiky ze Základní školy Sušice Štěpánku Baierlovou. Ta vede ojedinělý projekt robotiky pro dívky, pomáhá pedagogům z celé republiky s digitaliací výuky a z pošumavaských žáků učinila experty na soutěže v informatice. Třetí místo obsadil Alexis Katakalidis, inovativní angličtinář z Gymnázia Jana Nerudy v Praze.

"Učení na dálku nám všem jasněji ukázalo, jak důležití jsou učitelé a jak podstatným místem je škola," říká Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny, která je Generálním partnerem ceny Global Teacher Prize CZ. "Jsme proto rádi, že můžeme být už druhým rokem partnery prestižního ocenění pro inspirativní pedagogy. Ta profese si takové ceny bezesporu zaslouží."

Ceny vítězům letošní Global Teacher Prize předali ministr školství Robert Plaga, první místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Jiří Růžička a předseda senátního výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jiří Drahoš.

Absolutní vítěz vedle ní získal jako poděkování za účast v ceně šek na 100 000 tisíc korun a k tomu již tradiční "pedagogickou" jablůňku, která mu po léta bude symbolicky připomínat plody jeho práce.

Dvěma z finalistů, Petře Antlové ze ZŠ Pardubice Studánka a Janě Chalupové Hlávkové ze ZŠ a MŠ Svatoplukova v Olomouci, předal Jiří Šmejkal Cenu Akademie Libchavy, která je udělována v rámci finálového kola.

Účast v soutěži Global Teacher Prize jim zajistili nominace žáků a jejich rodičů, kolegů nebo dalších lidí z jejich komunity.