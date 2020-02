Je to účelovka a kampaň, tvrdí expolicista obviněný ze zpronevěry peněz svých kolegů

Téměř 70 tisíc korun vybraných od kolegů si měl nechat někdejší předseda odborů při pražské speciální pořádkové jednotce Pavel Štěpán. Prostředky vybíral v průběhu pěti let, jenže je nepředal na odborářskou centrálu. Generální inspekce ho kvůli tomu obvinila ze zpronevěry, za což v mu v případě uznání viny hrozí až pět let vězení. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, inspekce už vyšetřování ukončila.

Pavel Štěpán sloužil u policie téměř osmnáct let. Naposledy působil v pražské speciální pořádkové jednotce, byl odborníkem na balistiku. Štěpán od první chvíle šéfoval odborářské organizaci zřízené při jednotce a z této pozice v letech 2013 až 2018 vybíral od kolegů členské příspěvky. Jenže peníze od něj už se nedostaly do centrální kasy odborů a generální inspekce ho za to obvinila.

"Obvinění bylo sděleno pro jednání kvalifikované jako trestný čin zpronevěra, stížnost obviněného proti zahájení trestního stíhání byla zamítnuta," sdělil Aktuálně.cz Aleš Cimbala, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze, jež vyšetřování vedené Generální inspekcí bezpečnostních sborů dozoruje. Štěpán podle obvinění zpronevěřil 67 tisíc korun.

Podezření na Štěpána padlo na počátku května 2018. Tehdy se konal sjezd Unie bezpečnostních složek, která je jednou ze dvou hlavních odborářských organizací sdružujících policisty. Na sjezdu se projednávala i zpráva o členských příspěvcích. Z dokumentu vyplynulo, že organizace při pražské speciální pořádkové jednotce v rozporu s předpisy unie neodvedla do její centrální kasy členské příspěvky od roku 2013.

"K tomu byl telefonicky kontaktován Pavel Štěpán, který řekl, že nemá jakékoli finanční prostředky co vracet, protože by členské příspěvky měly probíhat bezhotovostně," stojí k dění v unii v usnesení o zahájení trestního stíhání Štěpána, s jehož obsahem se deník Aktuálně.cz seznámil. Původně mělo vedení unie za to, že jí chybí více než 150 tisíc korun na příspěvcích.

Řekl, že nevěděl, co má s vybranými penězi dělat

Nějakou dobu po vzniku neměla odborářská buňka při pražské speciální pořádkové jednotce vedená Štěpánem zřízený bankovní účet. Vedení unie po zmíněném sjezdu začalo u příslušníků jednotky sdružené v odborech zjišťovat, jak příspěvky odváděli. Policisté potvrdili, že Štěpánovi dávali peníze do ruky. V reakci na to ho unie dva týdny po sjezdu vyloučila.

Spolu s vyloučením ho vyzvala, aby jí finanční prostředky dodal. Štěpán podle usnesení o zahájení stíhání posléze požádal pokladníka odborářské buňky při jednotce Jiřího H., aby mu postoupil vybrané peníze a doklady k nim. Žádost mu vysvětlil tím, že chce finance předat odborářské centrále. Tato položka čítala devět tisíc korun. Jenomže zmíněné peníze stejně jako jím samým vybraná suma zůstaly u Štěpána.

Obviněn nadvakrát Původní obvinění Pavla Štěpána z května 2019 na základě jeho stížnosti zrušil dozorový žalobce z Městského státního zastupitelství, generální inspekce musela své závěry doplnit.

Inspekce si vyžádala další materiály Unie bezpečnostních sborů týkající se jejích stanov, opatřila si také rozhodnutí o vyloučení Štěpána z unie a výzvu k vrácení peněz.

Inspekce následně Štěpána obvinila loni v září znovu, tentokrát už usnesení o zahájení trestního stíhání obstálo. Štěpánovu stížnost státní zástupce zamítl.

V květnu 2019 ho inspekce obvinila ze zpronevěry. U prvního výslechu Štěpán vypověděl, že nevěděl, jak má s penězi naložit. "Odůvodnil nepředání vybraných finančních prostředků Unii bezpečnostních sborů tím, že neobdržel žádnou výzvu v souladu s platnou legislativou, na základě které by mohl finanční prostředky a veškeré věci s tím související odevzdat oprávněné osobě," píše se v usnesení.

Štěpán argumentoval, že výzva mu přišla z e-mailu, o němž neví, kdo ho používá. Během vyšetřování však vyšlo najevo, že na této adrese předtím běžně komunikoval s předsedou unie Zdeňkem Drexlerem. Inspekce také doložila, že se Štěpán v červnu 2013 účastnil shromáždění předsedů unie. Na akci se schvalovaly stanovy včetně finančního řádu. Štěpán tak podle inspekce musel vědět, jak má s příspěvky nakládat.

Inspekce chystá návrh na podání obžaloby

"Naplnil znaky skutkové podstaty přečinu zpronevěra tím, že ačkoli prokazatelně věděl, že byl z Unie bezpečnostních složek vyloučen a vyrozuměn o tom, že má Unii bezpečnostních sborů předat vybrané finanční prostředky a písemnosti (…), tak po dobu od 19. 5. 2018 do 17. 6. 2019 (…) úmyslně zadržoval jím vybranou a od Jiřího H. převzatou finanční hotovost (…) ve své dispozici a současně je tím odňal z dispozice oprávněné osoby - Unie bezpečnostních složek," zní klíčová pasáž obvinění.

Inspekce oproti podezření unie vyčíslila zpronevěřenou částku na 67 tisíc korun. Rozdíl může plynout z toho, že unie nejspíš určila ztracenou částku na základě členů Štěpánovy odborářské organizace. U některých ale během vyšetřování vyplynulo, že přihlášku do unie vzali zpět nebo příspěvky neplatili. Inspekce doložila, že Štěpán peníze vybral od 35 lidí. Částku odevzdal inspekci na prvním výslechu, kam se dostavil v pozici obviněného.

"Trestní stíhání zatím pokračuje," reagoval Štěpán na dotaz Aktuálně.cz, jaký je jeho postoj k obvinění. Na další otázku, jak se staví k tomu, co podle inspekce spáchal, reagoval následovně: "V této burlesce lze použít jedině slova pana premiéra - je to účelovka, je to kampaň." Štěpán k policii nastoupil v prosinci 2001, jeho působení skončilo v květnu 2019. Jak upozornil Český rozhlas, vedení sboru ho propustilo poté, co ho inspekce obvinila.

"Do pana Štěpána jsme vložili důvěru. Máme za to, že byla zásadním způsobem pošramocena. Zdali se opravdu dopustil protiprávního jednání, prokáže až soud," reagoval pro Aktuálně.cz šéf Unie bezpečnostních složek Zdeněk Drexler.

"Chýlí se to ke konci," řekla Aktuálně.cz k vyšetřování mluvčí generální inspekce Ivana Nguyenová. Inspekce vyšetřování ukončila tento měsíc. Vyzvala obě strany, aby se seznámily se spisem a případně navrhly nové důkazy. Podle informací Aktuálně.cz inspekce směřuje k návrhu na podání obžaloby.