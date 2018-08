Extrémní horko v Česku polevilo díky dešti. Teploty kolem 35 stupňů se ale vrátí, říká předpověď

Nejvyšší dnešní teplota byla zaznamenána na Hodonínsku - 34 stupňů Celsia. Teplota v Praze ale klesla pod hranici tropické třicítky.

Praha - Horko v Česko v neděli mírně polevilo a žádná ze stanic, které měří teplotu déle než 30 let, tak po pěti dnech nezaznamenala nový teplotní rekord. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu.

Nejvyšší dnešní teplota byla 34 stupňů Celsia ve Strážnici na Hodonínsku. V Husinci-Řeži u Prahy, kde bylo v uplynulých dnech i o stupeň více než v jiných částech Česka, v neděli meteorologové naměřili 29,9 stupně Celsia.

K mírnému ochlazení nejen v Řeži přispěl mimo jiné déšť, který se někde objevil v sobotu a neděli. Podle předpovědi by se maximální teploty měly k vysokým hodnotám kolem 35 stupňů opět šplhat od středy.

Denní teplotní rekordy v neděli sice odolaly, na některých stanicích byl však překročen dosud nejvyšší počet po sobě jdoucích tropických nocí, při kterých neklesla teplota pod 20 stupňů.

Meteorologové uvedli, že v minulých dnech byl dosud nejvyšší počet po sobě jdoucích tropických nocí na stanicích Ústí nad Labem-Kočkov a Praha-Karlov. V Kočkově bylo takových nocí od 30. července sedm a na Karlově od 29. července do soboty také sedm.

V Klementinu bylo podle meteorologů letos za sebou deset tropických nocí, a to od 27. července do dneška, rekord tam však zatím překročen nebyl. Letošní rok je zatím třetí v počtu nejvíce po sobě jdoucích tropických nocí za víc než 200 let sledování, doplnili meteorologové.

Celkový počet letošních tropických dnů pak budou vyhodnocovat zřejmě v září nebo říjnu.