Extrémní sucho se loni střídalo s extrémními dešti. Normální byl pouze jeden měsíc

Mladík, který na pražském Smíchově strčil muže pod metro, nesouhlasí s rozsudkem, podle nějž si má odpykat 3,5 roku vězení. Proti verdiktu si podal odvolání a případem se tak bude zabývat ještě vrchní soud. Nepravomocný rozsudek uložil sedmnáctiletému hochovi také povinnost uhradit pozůstalým nemajetkovou újmu v celkové výši 1,9 milionu korun.

Incident, při němž zemřel dvaapadesátiletý ženatý otec dvou dospělých synů, se stal loni v lednu ve stanici Anděl. Muže napadli tehdy šestnáctiletý a o rok mladší chlapec, a to poté, co při procházení po eskalátorech zřejmě strčil do přítelkyně mladšího z nich.