Exředitel Motola opouští vazbu, soud mu nařídil dohled

ČTK

Bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík viněný z korupce bude propuštěn z vazby. Příkaz k propuštění u jednoho z obviněných v motolské kauze už věznice v pátek obdržela, potvrdila mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová. Ve vazbě byl Ludvík od konce loňského února.

Praha 6.6.2025 Soud Bývalý šéf Motola Ludvík chce ven z vazby. Soud rozhodne o jeho žádosti. Obvodní soud pro Prahu 5 se v pondělí bude zabývat žádostí bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka o propuštění z vazby. Soud obdobnou žádost řešil
Bývalý ředitel motolské nemocnice Ludvík při soudním jednání v Praze, 6. června 2025. Foto: Profimedia
„Jeden obžalovaný byl dnes propuštěn z vazby. Obavy ohledně rizika útěku a pokračování v trestné činnosti však přetrvávají. Proto byl umístěn pod dohled probačního úředníka a je povinen se každý den v určených časech zdržovat v místě svého bydliště. Zároveň mu bylo zakázáno cestovat do zahraničí a je povinen odevzdat cestovní pas,“ řekla mluvčí Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) Lidija Globokarová.

Ludvíkův advokát Josef Monsport před 14:00 napsal, že ověřené informace o propuštění nemá.

Kvůli údajnému úplatkářství ze strany nemocničních dodavatelů čelí trestnímu stíhání 19 lidí a tři firmy. Ve vazbě nyní podle dostupných informací zůstává pouze Ludvíkův bývalý náměstek Pavel Budinský. Soud jeho žádost o propuštění před týdnem zamítl. Pokud nebude podána obžaloba, bude muset být ke konci příštího měsíce z vazby propuštěn, neboť uplyne roční lhůta.

Vedle Ludvíka a Budinského policie obvinila i advokáta Miroslava Janstu, který podle kriminalistů oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz. Jansta byl z vazby propuštěn loni na začátku srpna.

Podle policie se Ludvík a Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv. Dotační podvod s Ludvíkem a Budinským podle kriminalistů dojednávali bývalý ředitel a spolumajitel stavební firmy Geosan Group Luděk Kostka a obchodní ředitel firmy Ivan Havel, kteří jsou rovněž mezi stíhanými.

