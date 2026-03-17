Evropu čeká ochlazení, na své si přijdou lyžaři. Změnu pocítí i Češi

V některých částech Evropy napadne čerstvý sníh. V Česku bude počasí proměnlivé, hlásí meteorologové. Teplotní minima budou ale stoupat.
Do Evropy podle meteorologů proniká studená fronta. Z Pobaltí a Německa pak zas mělká tlaková níže. Tím se na kontinent ze severu dostává chladný vzduch. Jarní počasí se tak na některých místech citelně změní. Češi mírnou změnu počasí pocítili už v pondělí.
Kontinent čekají i častější srážky, které budou na některých místech přecházet i ve sněžení. To se týká například Alp. Ve vyšších polohách si tak na své přijdou lyžaři.
Co se týče Česka, počasí bude tento týden proměnlivé. Začátek týdne se nesl ve znamení zatažené oblohy a sněžení na horách. Od středy se vyjasní a teploty vyšplhají až k 15 stupňům Celsia, pátek ale přinese další mraky a také sníh, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
Teploty se do nadprůměrných hodnot začnou opět dostávat až během první dubnové dekády. Srážkově bude období do 12. dubna pravděpodobně průměrné, uvedli meteorologové v měsíčním výhledu.
Podle meteorologů sníh v Česku pravděpodobně připadne v Beskydech a v Jeseníkách. Ojediněle se může objevit i bouřka. V Čechách bude začátkem týdne větrno. V noci mohou teploty spadnout k minus třem stupňům.
Středa a čtvrtek přinesou změnu, oteplí se a na obloze se častěji ukáže slunce. V noci a po ránu se objeví mlhy a někde bude opět mrznout. Denní teploty ale vystoupají ve středu až ke 14 stupňům, ve čtvrtek k 15 stupňům Celsia. Větrněji bude tentokrát na Moravě a ve Slezsku, uvedl ČHMÚ ve facebookovém příspěvku.
V pátek, kdy začíná jarní rovnodennost, se vrátí podmračené počasí a místní přeháňky nebo déšť. Od vyšších poloh může v Čechách opět sněžit. Víkend by mohl být opět slunečnější a přeháňky jen ojedinělé.
„Během posledních tří týdnů se průměrné teploty udržovaly nad dlouhodobým normálem. V následujícím období minimálně do začátku dubna už se teploty budou udržovat kolem hodnot obvyklých pro tuto roční dobu a teprve v průběhu první dekády dubna se opět začnou dostávat do nadprůměrných hodnot,“ uvedl ČHMÚ v měsíční předpovědi.
Lidé mnohdy netuší, jaká mají práva. Tam je role ombudsmana jasná, říká horká adeptka
Poslanecká sněmovna započne tento týden proces, na jehož konci bude zvolen nástupce Stanislava Křečka v čele úřadu Veřejného ochránce práv. Poslanci budou vybírat z pěti kandidátů a kandidátek A jedna z nich – Eva Kostolanská – v rozhovoru vysvětluje, s čím do volby jde a čemu by se měl úřad ombudsmana věnovat.
"Celé místo vzplanulo." Při útoku na nemocnici v Kábulu zemřelo přes 400 lidí
Při pákistánském útoku na nemocnici pro léčbu drogových závislostí v Kábulu zemřelo 408 lidí, uvedl v úterý zástupce mluvčího afghánského vládního islamistického hnutí Tálibán Hamdulláh Fitrat. Pondělní úder podle něj zranil nejméně 250 lidí. Afghánské ministerstvo zdravotnictví dříve informovalo o 200 obětech, později o 400. Pákistán tvrzení, že zaútočil na nemocnici, odmítl.
ŽIVĚ Zabili jsme šéfa íránské bezpečnostní rady Larídžáního, sdělil izraelský ministr obrany
Šéf íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání byl zabit při nočním vzdušném úderu, uvedl v úterý podle agentury Reuters izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Írán Larídžáního smrt nepotvrdil.
Roli sehrál i „Vémolův člověk“. Promluvila vdova, která bojuje o miliardové dědictví
„Někdo mohl usilovat o můj život. Mafie cítí peníze,“ řekla v rozhovoru pro Aktuálně.cz Alena Řípová, vdova po podnikateli Františku Řípovi. Ta vede spor o miliardové dědictví v holdingu Karsit se svými nevlastními syny. Do toho čelí i podezření z falšování závěti a též se svou dcerou musí řešit bývalého zetě, který se měl s člověkem z prostředí bojovníka Karlose Vémoly pokusit o převzetí firmy.
„Přátelé Ruska všechno blokují.“ Využije nakonec Evropa ruské peníze?
Zdálo se, že Evropa konečně našla způsob, jak využít stovky miliard zmrazených ruských aktiv ve prospěch napadené Ukrajiny. Realita je ale mnohem složitější. Z plánů na financování Kyjeva nakonec zůstala pouze komplikovaná půjčka, kterou navíc blokují spory mezi státy – a klíčovou roli v celé věci hraje Belgie, kde je většina prostředků uložená. Mezitím Rusko přechází do protiútoku.