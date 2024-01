Vláda "magorů" by to s eurem měla těžší. Babiš klidně otočí znovu, říká Drobil z ODS

V ODS je stále více příznivců zavedení eura a mezi mladými už výrazně převažují, říká člen výkonné rady Pavel Drobil, který je také podnikatelem a zmocněncem pro euro ve Svazu průmyslu a dopravy. Euro považuje za symbol silnějšího ukotvení Česka k EU a Západu. "Kdyby tady zítra začala vládnout vláda nějakých 'magorů', tak to bude mít mnohem těžší, pokud budeme mít euro," míní.

Ministr financí za vaši stranu Zbyněk Stanjura říká, že v ODS narůstá počet příznivců eura. Podle něj je to nyní tak 4:6, zatímco ještě nedávno to bylo 2:8. Souhlasíte?

Určitě s ním souhlasím v tom, že se poměr takto mění. Já dokonce cítím, že dnes už jsou síly příznivců a odpůrců eura možná vyrovnané. A pokud bych vzal mladé členy strany do 35 let v našem Moravskoslezském kraji, tak tam už převažují příznivci eura. Ale samozřejmě obraz o té které straně dávají hlavně ti, co vystupují v médiích - a to jsou u nás spíše kritici eura. Mají větší přístup do médií, takže obraz ODS je takový, že jsme jednoznačně proti euru.

Velkým kritikem eura je místopředseda poslaneckého klubu Jan Skopeček, který vystupuje téměř nejvíc ze členů ODS. Co si říkáte, když ho sledujete v televizi?

Považuji ho za dobrého politika a dobrého ekonoma. Nebudu mu vyčítat, že si dokáže urvat, v dobrém slova smyslu, mediální prostor. Oba víme, jak média fungují - když vědí, že nějaký politik dokáže být vstřícný a umí rychle reagovat, tak ho vyhledávají. A on takový je. Nečekejte, že budu někoho z ODS kritizovat, já si svých kolegů vážím.

To od vás ani nečekám. Ale přece jen, neřekl jste mu někdy, aby se v médiích zmínil o tom, že vedle kritiků eura je mezi členy i mnoho příznivců? Já to od něj nikdy neslyšel.

Já si názorů Honzy Skopečka vážím, včetně těch, s nimiž nesouhlasím. Opravdu ho nebudu kritizovat přes média ani osobně při setkání s ním. Ano, možná by se mohl zmínit i o příznivcích eura v ODS, ale je to hlavně věc novinářů, kteří by se měli zmínit o různých názorech v ODS. Není to jeho chyba.

Proč si myslíte, že roste v ODS počet příznivců eura? Není to tím, že jste do určité míry strana pro podnikatele a spousta z nich je i v ODS? Takže z tohoto byznysového pohledu jste pro euro?

V tomto nesouhlasím. Já i mnozí další členové chceme euro možná nejvíce z úplně jiného důvodu než kvůli byznysu. Respektuji, že pro určité "národovecké" křídlo v ODS je koruna atributem české státnosti. Pro mě a další je ale euro atributem toho, že v případě přijetí eura bude velmi obtížné, aby jakákoliv budoucí šílená vláda vykolejila naši zemi z prozápadního směřování. Ve chvíli, kdy budeme součástí eurozóny, bude naše ukotvení v EU jednoznačně silnější než je dnes.

Odpůrci by vám namítli, že už teď máme v EU důležité slovo.

Ale kdo si myslí, že nečlenové eurozóny budou rovnoprávnými členy EU, tak se hluboce mýlí. Otevřeně říkám, že ti, kdo odmítají euro, nás tlačí mezi členy druhé kategorie a manévrují nás mimo EU. Možná jsem v tomto romantický, ale pro mě je euro kotvou a dalším posílením příslušnosti k Západu. Kdyby tady zítra začala vládnout vláda nějakých "magorů", tak to bude mít mnohem těžší, pokud budeme mít euro. Podívejte se, jakou šílenou rétoriku měl před volbami slovenský premiér Robert Fico.

V některých věcech ji má i po volbách.

Jenže díky tomu, že má Slovensko euro, tak je součástí jádra EU bez ohledu na osobu premiéra. A všichni vidí, jak Fico v konkrétních činech vůči EU dramaticky zjihnul. Na půdě Evropské unie a Evropské rady vystupuje úplně jinak, na rozdíl od Maďarů. Pro mě další důkaz, že euro má smysl nejen z pohledu ekonomického, ale také politického a bezpečnostního.

Jestliže jste řekl, že u mladších členů už převažuje volání po euru, tak by v budoucnu mohla být ODS více proevropská?

Mladí lidé už žádné hranice nevnímají. Vidím to i na svých dorůstajících dcerách, které se mě před každou dovolenou ptají: Proč vlastně musíme pořád měnit koruny za eura? Proč nemáme euro, když ho má stále více zemí kolem nás? To už je generace, která vnímá Evropskou unii úplně jinak než ta starší.

Kritika eurozóny připomíná řeči bolševiků

O euru se začalo nyní opět hodně mluvit proto, že se pro rychlejší kroky k jeho přijetí vyslovil v novoročním projevu prezident Petr Pavel. Byl jste překvapený, když jste ho slyšel?

Do určité míry ano. Ale nechci spekulovat, proč právě teď takto promluvil. Mě těší, že se zajímá o náš průmysl, vím, že komunikuje s mnoha lidmi, včetně prezidenta našeho Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje, který u něj koncem roku byl. Považuji za přirozené, že se pan prezident zajímá mimo jiné o stav byznysu v jedné z nejprůmyslovějších zemí Evropy.

Okamžitě se ale ozvali kritici eura. Mezi nimi i předseda ANO Andrej Babiš, který byl ještě před několika lety stoupencem eura. Ten vás nepřekvapil?

Vůbec ne. On už otočil kabát několikrát. Při vstupu do politiky prohlašoval, že bychom měli euro přijmout co nejdříve, pak obrátil a tvrdil, že ne. A když jsem ho slyšel nyní, tak jsem málem spadl ze židle. Mluvil totiž o tom, jak má Česká národní banka kopírovat úrokové sazby Evropské centrální banky, protože prý právě to český export potřebuje, a tím máme problém eura vyřešený. Nedává to žádnou logiku, protože fakticky říká, že se má ČNB zbavit své autonomní měnové politiky. Pak ale nedává smysl držet korunu. On ale samozřejmě mluví stylem, aby oslovil své voliče.

Kritici eura také například tvrdí, v jak bídné situaci podle nich eurozóna je, a proto je lepší se držet stranou.

Když slyším už roky o tom, v jaké je prý eurozóna krizi, tak mi to připomíná časy, kdy bolševici neustále tvrdili, jak je kapitalismus v zahnívajícím stadiu. Přestože ho pořád kritizovali, tak všichni chtěli do kapitalistických zemí jezdit a mít se jako v západním Německu.

Související Debata o euru je debatou o provázání s jádrem unie jednou provždy

Brzy bude vláda rozhodovat, zda podnikne první krok k budoucímu členství v eurozóně - vstup do mechanismu směnných kurzů (ERM II). Vláda má rozhodovat v lednu, vaši ministři jsou proti. Co vy?

Mě asi nikdo nebude podezřívat, že bych chtěl brzdit debatu o euru, ale v tomto souhlasím se stanoviskem premiéra Petra Fialy a ministra financí Zbyňka Stanjury. Jestliže říkají, že v koaliční smlouvě současné vlády není nic o tom, že vláda stanoví termín přistoupení k euru, tak mají pravdu.

Takže zatím žádný vstup do "předpokoje" eura, jak se ERM II říká?

Jestliže není stanoven termín vstupu do eurozóny, tak eventuální vstup do "předpokoje" musí být zvážen zejména s ohledem na časovou neohraničenost tohoto pobytu. Pokud se nebude koaliční smlouva upravovat, což nepředpokládám, tak je opravdu lepší debatovat o euru při přípravě volebního programu pro volby v roce 2025.

Politici si pliváním na euro zadělali na problém

I když ještě zbývá do voleb v příštím roce dost času, tipnul byste si, jestli ODS bude mít v programu euro?

Přestože ODS je často líčena jako strana, která odmítá euro, v našich dokumentech nikde nic takového není. Vždy je tam věta: euro ano, ale až to pro nás bude výhodné. Proto dlouhodobě volám v ODS po tom, abychom hráli s veřejností či podnikateli otevřenou hru a zkusili definovat přibližně pět bodů, za kterých považujeme přijetí eura za výhodné. A jakmile budou splněny, tak ODS bude pro vstup do eurozóny.

Jak ale víte, velká část veřejnosti je proti přijetí eura. Jak ji chcete přesvědčit, aby viděla výhody?

Omlouvám se, že teď neodpovím konkrétně, protože ve Svazu průmyslu a obchodu zrovna chystáme kuchařku pro kampaň ohledně eura. Politici si ale určitě zadělali na velký problém tím, jak patnáct let vytrvale na euro plivali bez ohledu na to, jestli to bylo, či nebylo oprávněné. Když budete o někom neustále vykládat, že je gauner, tak proti němu většinu lidí poštvete, i když gauner nebude.

Je vůbec možné obrátit pohled veřejnosti, zejména když mluvit proti euru je mnohem snadnější a přinese to patrně více voličů?

Je to na politicích, pokud se rozhodneme pro euro, budeme to muset tvrdě odpracovat. Na adresu eura padlo tak moc hloupostí, že vysvětlování bude skutečně velmi obtížné. Je to velký problém, ale problémy jsou od toho, aby se řešily. Volební stratégové si s tím budou určitě lámat hlavu. Je jasné, že těžko přesvědčíme politiky, aby podpořili euro, pokud bude drtivá většina občanů proti.

Myslíte, že se ten poměr nezmění?

Věřím, že počet příznivců eura bude narůstat, i když nelze čekat v dalších volbách, že by se to najednou výrazně obrátilo. Ale garantuji vám, že kdyby začali převažovat příznivci, tak Babiš se svým ANO bude první, kdo se postaví na barikádu za euro. A určitě budou říkat, že to tak přece chtěli celou dobu, akorát byli špatně pochopeni.

Pokud by začal Babiš opět vládnout, nebude to znamenat, že se země nedočká eura dalších pět, deset i více let?

Zaprvé: Jsem přesvědčený, že Babiš volby nevyhraje. Zadruhé: I kdyby je vyhrál, nebude mít většinu. A já nevěřím, že by šel do koalice se stranami, které by naší zemi jednoznačně ublížily. Spíš by vznikla koalice, kvůli které by musel i Babiš dělat kompromisy. Kromě toho věřím, že v Babišově hlavě je stále hodně silná jeho hemisféra byznysmena. A ten bezpochyby ví, že je pro něj euro výhodné.

S kým by ale koalici vytvořil? Dovedete si představit, že by to bylo třeba s vaší ODS?

Jsem v politice hrozně dlouho, takže mám relativně velkou představivost.

A je její součástí i taková možnost?

Jsme teprve v polovině vládnutí této vlády a máme před sebou ještě dva roky do voleb, což je v politice strašně dlouhá doba. Cokoliv říkat nyní je předčasné a hlavně zbytečné.