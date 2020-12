Epidemii je třeba brzdit. Po Vánocích může v Česku opět lámat rekordy, varuje ÚZIS

Epidemie koronaviru začíná v Česku opět nabírat na síle. Svědčí o tom mimo jiné i to, že již několik dnů se drží reprodukční číslo nad hodnotou 1, což znamená, že šíření viru opět zrychluje. Aktuální odhady Ústavu zdravotnických informací a statistik ukazují, že tímto tempem budou okolo vánočních svátků znovu padat rekordy v počtu hospitalizovaných a denním přírůstku nakažených.

Vývoj epidemie v Česku se zhoršuje a opět se zpřísňují opatření, která mají zabránit šíření viru. Propočty Ústavu zdravotnických informací a statistik, které má redakce Aktuálně.cz k dispozici, ukazují, že již během vánočních svátků může Česko opět lámat rekordy v počtu odhalených nových případů za jeden den. Dosud nejhorší byl v tomto ohledu začátek listopadu, kdy laboratoře odhalily více než 15 tisíc nově nakažených.

V posledních dnech se počet nových případů dostává maximálně přes šest tisíc, jenže momentální reprodukční číslo, které se pohybuje okolo hodnoty 1,2, značí negativní trend. Toto číslo odhadem znamená, že se denní přírůstky nakažených zdvojnásobí zhruba každých 19 dní. Samotné reprodukční číslo tak značí, jak šíření viru zrychluje (v případě, že je nižší než 1, tak naopak zpomaluje). Momentálně, kdy se objevují jednotky tisíc případů denně, tak i reprodukční číslo mírně nad hodnotou 1 představuje významný problém.

To nakonec ukazují i odhady zdravotnických statistiků, které vycházejí z údajů z 27. listopadu. Pokud by se od té doby reprodukční číslo drželo na aktuální hodnotě 1,20, tak v posledních dnech roku po Štědrém dnu lze očekávat průměrně 13 737 nových případů denně. Pokud by reprodukční číslo vzrostlo ještě o jednu desetinu na hodnotu 1,30, po Vánocích by v Česku docházelo průměrně každý den k odhalení 17 745 nových případů. Po Novém roce by to už v případě čísla 1,20 bylo 18 535 případů, v případě hodnoty 1,30 dokonce 27 202 případů denně.

Nutno však podotknout, že v Česku se reprodukční číslo přehouplo přes hodnotu 1 až 6. prosince, zatímco predikce počítají s konstantním reprodukčním číslem už od 27. listopadu. Nicméně i tak odhady statistiků ukazují, jak nebezpečné je v současnosti reprodukční číslo několik desetin nad "zlomovou" hodnotou 1.

Co přesně stojí za zvýšeným reprodukčním číslem, je velmi těžké určit. Například z dat technologické společnosti Google však vyplývá, že v posledních dnech opět roste míra mobility lidí, kvůli čemuž pochopitelně roste i počet sociálních kontaktů. To zcela jistě způsobilo postupné rozvolnění opatření, lidé se nyní více potkávají v obchodech, ve veřejné dopravě či restauracích. Čím větší množství kontaktů, tím je pak pochopitelně větší šance na přenos viru.

Vláda se i z tohoto důvodu rozhodla opět zpřísnit některá protiepidemická opatření, od pátku se například znovu uzavřou restaurace. Vzhledem k tomu, jakou má koronavirus inkubační dobu, se však efekt zpřísnění projeví až kolem Štědrého dne. Do té doby lze předpokládat, že se situace v Česku zlepšovat nebude.

Každý jeden den se stávajícím reprodukčním číslem však znamená v konečném důsledku výrazně více infikovaných. A jejich zvyšující se počet se pak s několikadenním zpožděním projeví také v nemocnicích.

Tam už nyní po několikadenním poklesu počtu pacientů s covidem-19 dochází k jeho stagnaci a někde počty pacientů začínají opět růst. Vzhledem k epidemickým číslům v předchozích dnech lze obrácení trendu očekávat po celém Česku. "V následujících sedmi až čtrnácti dnech lze očekávat zvýšené denní příjmy do nemocnic, v pracovních dnech v intervalu 300 až 350, i vyšší," napsal ve zprávě ředitel ústavu Ladislav Dušek.

"Nemocnice doufaly, že budou moct obnovit plánované operace, ale nyní musí opět vyhlásit stop stav a připravovat další kapacitu na epidemii," komentoval situaci prezident České lékařské komory Milan Kubek. "Rozvolnění opatření bylo krajně nezodpovědné, protože jsme epidemii pod kontrolou ještě neměli. Krajně nezodpovědné je i váhání vlády s přijímáním nových opatření, jako by si neuvědomovala, že za každý den, kdy budeme v rozvolněném stavu, zaplatíme několika dny tvrdé karantény po Novém roce," dodal Kubek.

Pokud se bude reprodukční číslo držet i nadále okolo hodnoty 1,20, bude podle odhadů statistiků české zdravotnictví zahlceno vůbec nejvíce pacienty s covidem-19 za celou dobu epidemie už kolem Štědrého dne.

Dosud nejhorší situace byla na začátku listopadu, kdy v nemocnicích leželo přes osm tisíc covid pozitivních pacientů a takřka 1200 na jednotkách intenzivní péče. Pokud se nepodaří reprodukční číslo srazit, do Nového roku vstoupí Česko s více než 11 tisíci pozitivních pacientů v nemocnicích, z nichž přes 1600 bude vyžadovat intenzivní péči.