"Tajemný" muž z jara: Teď se rozhoduje, jestli budeme žít další rok v marasmu

Virus není raketová věda. Nyní rosteme kolem 20, 30 procent, takže před koncem roku můžeme mít až 12 000 nakažených covidem-19 denně, řekl v ČT 24 v pořadu Události, komentáře ředitel pojišťovny Direct Pavel Řehák.

Absolutní prioritou pro Česko je podle něho špičkově zvládnout vakcinaci společnosti. "Je strašně důležité vytvořit tým odborníků na medicínu, logistiku a komunikaci. Už musíme nyní komunikovat, abychom v lednu mohli začít vakcinovat," říká Řehák.

Co nejrychleji je potřeba podle Řeháka proočkovat minimálně 25 procent Čechů v nejrizikovějších skupinách. "Když to stihneme v prvním čtvrtletí, tak máme většinu těch úmrtí, ke kterým dnes dochází, ošetřenou. Pak můžeme doočkovat zbytek," dodává Řehák s tím, že když to zvládneme do prázdnin, můžeme se smát a být zase svobodní.

Pavla Řeháka mediálně proslavila věta premiéra Andreje Babiše o tom, že "v březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice byl to ten samý člověk, ale už přišel v nějakém čase. A ti, kteří měli přijít, nepřišli."

Šéf pojišťovny Direct na jaře předpověděl vývoj pandemie koronaviru s pomocí excelové tabulky. Se znepokojivými závěry svého modelu pak seznámil vládu. Ta poté nastavila přísná opatření a Česko první vlnu onemocnění zvládlo.