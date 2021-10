Dvě třetiny lidí odmítají volit bývalé členy StB a KSČ. Nejvíc vadí příznivcům koalic

Dvě třetiny Čechů nechtějí volit politické strany, za které kandidují bývalí členové komunistické Státní bezpečnosti či předlistopadové komunistické strany. Nejvíce je odmítají volit příznivci koalic Pirátů se STAN a Spolu. Vyplynulo to z průzkumu agentury NMS Market Research a organizace Post Bellum. Za hlavní problémy označili účastníci průzkumu lhaní, propagandu, korupci a střet zájmů.

"Volba osobností s komunistickou minulostí je pro občany Česka deklarovaný problém," uvedla společnost Post Bellum. Komunistickou minulost politiků či spoluúčast komunistů na rozhodování o naší společnosti ale nevidí respondenti jako zásadní problém české společnosti.

Stranu, ve které kandidují bývalí členové StB, by ale rozhodně nevolilo 47 procent oslovených lidí, spíše by pro ni nehlasovalo 21 procent občanů. Bývalé členy KSČ pak v politice rozhodně nechce 37 procent dotázaných, dalších 25 procent odpovědělo, že by je spíše nevolilo.

"Volba strany nebo koalice, v jejíchž řadách kandidují bývalí členové KSČ, je nepřekvapivě nejpřijatelnější pro příznivce KSČM. I zhruba pro třetinu příznivců ČSSD, ANO a SPD je volba bývalých komunistů v řadách politických stran také přijatelná," uvedli zástupci Post Bellum. Naopak devět z deseti voličů koalic Pirátů a STAN a Spolu by takovou stranu nevolilo.

Současné vládní představitele vystihují podle průzkumu hlavně negativní charakteristiky, a to lhaní a korupční chování. "Se současnou vládou je nespokojeno 63 procent občanů starších 15 let," prohlásil autor výzkumu Stanislav Radocha z NMS Market Research.

Většině vadí lhaní i střet zájmů

Lhaní, propaganda, korupce a střet zájmů jsou také podle dotázaných hlavními problémy současné společnosti. Tyto problémy považují za zásadní dvě třetiny občanů.

Nadpoloviční většina Čechů také vnímá jako problém chaotická a nekompetentní rozhodnutí a vysoký státní dluh. Více než polovina respondentů není spokojena ani s úrovní svobody a fungováním demokracie v Česku.

"Lidé si uvědomují, jak je demokracie a svoboda důležitá. Největším aktuálním ohrožením je podle nich ztráta života v právním státě. Lidé si myslí, že u nás neplatí rovnost před zákonem, právo je podle nich nepředvídatelné a těžko vymahatelné," řekl ředitel Post Bellum Mikuláš Kroupa.

On-line sběru dat v Českém národním panelu se zúčastnilo 1398 lidí starších 15 let. Na dotazníky odpovídali od 8. do 15. září.