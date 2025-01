Radnice posílá stovky tisíc spolku sportovců odjinud. Sídlí u bývalého starosty

Zásoby lithia v hodnotě stovek miliard korun na území severočeského Dubí má příští rok začít dobývat firma Geomet. Ta se usídlila v budovách bývalého starosty města Petra Pípala, který je velkým podporovatelem těžby. Jak zjistilo Aktuálně.cz, na stejné adrese má fungovat i spolek hendikepovaných sportovců provázaný s Pípalem. Za jeho vedení začala radnice organizaci posílat stovky tisíc korun.

Jak už Aktuálně.cz upozornilo, několik hal na adrese Školní 299 v Dubí si zaslouží pozornost. Tisíce metrů čtverečních v areálu vlastněném Marií Pípalovou, manželkou bývalého starosty a současného zastupitele, si pronajímá firma Geomet. Sama společnost, její mateřský polostátní podnik ČEZ ani Pípalovi však nechtějí sdělit, kolik za pronájem platí.

"Je to bezpochyby střet zájmů," hodnotí situaci vedoucí analytik Marek Chromý z protikorupční organizace Transparency International. "Bývalý starosta má zájem na tom, aby se společnosti Geomet dařilo. Pokud by měla ekonomické problémy, jen těžko by si pronajímala prostory od společnosti exstarostovy manželky," pokračuje.

Exstarosta Pípal (Severočeši.cz) ale nevnímá jako problém, že inkasuje peníze od Geometu, přestože byl starostou a stále je zastupitelem. "Poskytuju jim službu a oni za tu službu platí stejně jako každý jiný obchodník. Tady žádný střet zájmů není, neexistuje a ani být nemůže," tvrdí.

S těžaři i hendikepovaní cyklisté

V rozsáhlém areálu rodiny Pípalových tvořeném několika nízkými halami, domky a garážemi nemá být Geomet jediným nájemcem. Sídlo zde má mít i sportovní spolek SCK Asteria Dubí. Jak vyplývá z rejstříku, kde má mimochodem dodnes zveřejněné pouze dvě listiny, jeho ustavující schůze proběhla 5. prosince 2020. Zápis z jednání ověřoval sám Petr Pípal, tehdejší starosta.

"Tento nový sportovní klub bude jistě velice zajímavým zpestřením sportovního prostředí v Dubí, protože se předpokládá po skončení všech pandemických opatření organizování náborových akcí zejména pro dubskou mládež a samozřejmě nejen mládež," psalo se v dubnu 2021 v radničním Dubském zpravodaji.

Jenže ani na konci listopadu 2024, kdy reportér Aktuálně.cz navštívil zmíněný areál, nebylo nijak zjevné, že by sportovní klub ve městě aktivně působil. Jedinou známkou jeho přítomnosti je šedá plechová poštovní schránka přišroubovaná na bráně areálu.

Přesto radnice spolek sídlící u Pípalů finančně podporuje. A to už několik let. Začala s tím v době, kdy Petr Pípal město vedl. V roce 2021 a 2022 poslala po 250 tisících korun. Předloni, už po komunálních volbách a změně vedení města, to byla stejná suma. V roce 2024 částka klesla na 150 tisíc.



Současný starosta Jiří Kašpar (ODS) říká, že letošní dotace automatická nebude. "Bude záležet na zastupitelstvu, zda případnou žádost schválí. Balík peněz na každý rok je omezený a žadatelů o dotaci přibývá. Naším cílem je většinu uspokojit, což ale znamená, že jiným musíme ubrat."

Za největší zádrhel považuje, že v klubu není ani jeden sportovec z Dubí a město tak za vlastní peníze podporuje cyklisty odjinud. "Toto je asi nejzásadnější problém, který ve fungování spolku část zastupitelů vidí, ačkoliv klub zahrnuje i několik členů bez hendikepu a jedním by měl být snad i pan Pípal," uvádí Kašpar.

"Myslíme si, že všichni žadatelé o dotaci by měli buď aktivně a viditelně působit v Dubí, či mít členy z našeho města. Zároveň by se na financování měla podílet i další města, odkud daní sportovci pocházejí," míní starosta Kašpar.

A dodává, že mu nikdo nikdy nevysvětlil, proč si sportovní klub za své formální sídlo vybral právě areál v Dubí. "To je ideální dotaz na pana Pípala, proč nejsou zaregistrováni na jiné adrese, kde klub aktivně funguje," podotýká Kašpar.

"Neznámé osobě odpovědi neposkytuji"

V době, kdy klub vznikal, tedy na jaře 2021, se v Dubském zpravodaji psalo: "Asi nejzajímavějším členem je mnohonásobný medailista minulých paralympiád Roman Musil, který patří v paracyklistice mezi historicky nejúspěšnější sportovce. V současné době, právě z důvodu práce v cyklistickém klubu, si zajišťuje bydlení a do Dubí se stěhuje. Věříme, že klub bude dobrým reprezentantem města Dubí a rozšíří nabídku sportovního vyžití pro obyvatele města, kteří mají zájem o cyklistiku."

Reportér Aktuálně.cz oslovil vedení spolku - předsedu Zdenka Mlynáře a jeho zástupce Luboše Jirku. Ptal se jich, kolik členů nyní klub má, kolik platí rodině Petra Pípala za pronájem sídla a jak se podílí na sportovním životě v Dubí. Předseda Mlynář nejdříve odpověděl, že nechápe, proč tyto věci někoho zajímají. Pak napsal: "Protože jste pro mě neznámá osoba, nebudu poskytovat odpovědi." A dodal, že otázky zodpoví jen při osobním setkání.

Samotný Roman Musil je stále členem klubu TJ Nola Teplice. Místopředsedkyně klubu Jitka Janouchová tvrdí, že dlouhodobě žije v Nymburku, a navíc neví o tom, že by se kdy plánovalo, že Musil změní dres a bude se angažovat v Dubí.

"Já pracuji s hendikepovanými sportovci ji 27 let a společně s manželkou podporujeme tyto potřebné lidi nejen prací, ale i významně finančně. Neplatí nám nikdo nic, my jim dáváme peníze a ne jako firma, ale jako lidé, kteří tyto sportovce dlouhodobě podporují," reagoval bývalý starosta Pípal na dotazy, proč Dubí pod jeho vedením začalo spolku, který je s ním spojený, posílat peníze a jaké nájemné mu účtuje.

Dubí podle něj podporuje všechny sportovní kluby, které na jeho území působí. "Myslím si, že každé město by mělo být hrdé na to, že sportovci s jeho jménem na dresu závodí na evropských a světových pohárech, mistrovství světa a Evropy a v loňském roce i na letních paralympijských hrách v Paříži," dodal Pípal.

Nadace ČEZ loni poslala jeden milion

Jak vyplývá z webových stránek SCK Asteria Dubí, mezi partnery figuruje i několik organizací ovládaných polostátním ČEZem - kromě Geometu i Severočeské doly či Nadace ČEZ. Podle mluvčího energetické společnosti Romana Gazdíka ČEZ dlouhodobě podporuje sport a hendikepované, proto prý pomáhá i tomuto klubu.

"Klub má mimochodem velmi dobré výsledky, podporuje jej také město Dubí nebo Ústecký kraj. Nadace ČEZ podpořila loni klub částkou zhruba jeden milion korun. Peníze byly využity na pořízení takzvaného velomateriálu pro závodní tricykly, to jsou například galusky, řetězy, kola, přehazovačky a podobně," vypočítává Gazdík.

"Prostředky od Nadace ČEZ se dále využily na náklady spojené s účastí na soutěžích, tedy na startovné, ubytování, stravu, na provozní náklady dvou vozidel klubu a na náklady auditora účetnictví klubu. Z příspěvku byla hrazena také část nákladů na odměny dvou trenérů a dvou asistentů hendikepovaných sportovců. Dále poskytly 50 tisíc korun za reklamní partnerství Severočeské doly. Společnost Geomet podporu neposkytla," upřesňuje mluvčí.

Zdůrazňuje, že do Dubí polostátní firma, která si od těžby lithia slibuje velké zisky, posílá víc peněz. "Jen v loňském roce přispěla Nadace ČEZ například na Mstišovskou pouť, Slavnost kostela nebo Dubské slavnosti. Vznikl zde nový bezpečný oranžový přechod, podpořili jsme také obnovu lázeňských promenádních tras nebo naučných stezek na Cínovci," dodává Gazdík.

SCK Asteria Dubí sídlí v areálu manželky bývalého starosty jen o několik měsíců déle než těžaři z Geometu. Ti se tam usídlili v říjnu 2021. Jak už zástupci firmy dříve uvedli, výhodou areálu je to, že kombinuje skladovací a kancelářské prostory.

"Jsou tady v nadstandardních službách za nízkou cenu. Venkovní prostory mají zadarmo, hlídací kamerový systém mají zadarmo, úklid mají zadarmo," shrnul Pípal výhody, které těžařům s manželkou coby vlastníci poskytují. Areál "bývalého Elektroodbytu", jak mu říkají místní, původně patřil ke hnědouhelnému lomu Svornost. Pípalovi ho získali v roce 2000.