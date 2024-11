Místní byli proti, starosta za lithium bojoval. Těžaři mají kanceláře u jeho manželky

Místní sice protestují, ale do dvou let chce firma Geomet začít těžit krušnohorské lithium v Cínovci nad Dubím. Zatím vše chystá v několika kancelářích a halách. Ty, jak zjistilo Aktuálně.cz, patří manželce zdejšího bývalého dlouholetého starosty Petra Pípala. Nynější zastupitel a hlasitý zastánce těžby lithia v tom, že jeho rodina inkasuje peníze od Geometu, žádný problém nevidí.

Čím je Dubí blíž, tím víc sněhu pod stromy kolem cesty zůstává. Stejně jako jinde v českých kopcích se i na úpatí Krušných hor předposlední listopadový týden objevily první stopy letošní zimy. A dost chladno je i uvnitř nízkých hal v dubské čtvrti Mstišov. Velká tabule u otevřené brány informuje, že těžební firma Geomet tu má nejen sídlo a poštovní schránku, ale i infocentrum.

V kancelářích, kde obvykle pracuje deset lidí majících na starosti samotný průzkum lithiového ložiska, nemá nikdo povolení mluvit s novináři. Nakonec si ale jeden z geologů poté, co se reportér Aktuálně.cz představí, navlékne bundu a srdečně nabízí krátkou exkurzi po areálu.

V jedné hale ukazuje množství hornin z průzkumných sond úhledně uložené v dřevěných krabicích. Hodnota vytěženého materiálu jde prý do mnoha milionů korun. Zhruba půlku protější budovy pak zabírá infocentrum. Tedy jednoduchá expozice připomínající historii hlubinné těžby v Krušných horách a některé detaily z toho, jak by se mělo z místních žul získávat lithium, určené především do baterií elektroaut.

Geomet na tomto místě sídlí od října 2021. Více než rok poté, co se majoritním vlastníkem firmy stala polostátní energetická společnost ČEZ. Její mluvčí Roman Gazdík vysvětluje, že původní sídlo nemělo dostatek kanceláří pro rozrůstající společnost. V Dubí navíc kanceláře sousedí se skladovými prostory, což pracovníkům usnadňuje práci s hmotnou dokumentací.

Jak vyplývá z katastru nemovitostí, celý areál na adrese Školní 299, kde má nyní sídlo i Geomet, patří firmě Martex Nord. Její majitelkou je Marta Pípalová, manželka zdejšího dlouholetého bývalého starosty Petra Pípala (Severočeši). Dubí vedl mezi roky 2006 a 2022, nyní je opozičním zastupitelem.

Přestože řada místních s těžbou lithia nesouhlasí a proti zásahům do Krušných hor protestuje, Pípal záměr dlouhodobě podporuje. Když například přesně před rokem Geomet představoval svůj projekt občanům Dubí, Pípal tehdy tvrdil, že "to je jediný způsob, jak posunout město někam dopředu".

Názor od té doby nezměnil. "Od roku 2010 jsem u tohoto projektu a říkám nahlas, že ho osobně podporuju. Vidím v tom jedinou šanci, jak přinést nějakou prosperitu do města Dubí," tvrdí i nyní pětašedesátiletý Pípal.

V Dubí tak nastala poměrně překvapivá konstelace. Rodina Petra Pípala, který byl starostou do října 2022 a ze své pozice v čele města logicky řešil řadu věcí dotýkajících se chystané těžby lithia, inkasuje od roku 2021 nájemné právě od Geometu, pro jehož existenci a hospodářské výsledky je budoucí dobývání strategické suroviny zásadní.

Transparency International: Bezpochyby střet zájmů

Situaci, která panuje v Dubí, vidí kriticky protikorupční organizace Transparency International. "Je to bezpochyby střet zájmů," říká její vedoucí analytik Marek Chromý. "Bývalý starosta má zájem na tom, aby se společnosti Geomet dařilo. Pokud by měla ekonomické problémy, jen těžko by si pronajímala prostory od společnosti exstarostovy manželky," říká Chromý.

Sám Pípal však problém v tom, že inkasuje peníze od Geometu - nejdřív jako starosta, nyní jako zastupitel -, nevnímá. "Poskytuju jim službu a oni za tu službu platí stejně jako každý jiný obchodník. Tady žádný střet zájmů není, neexistuje a ani být nemůže," říká Pípal.

Mluvčí ČEZ Gazdík tvrdí, že mu nepřísluší činnost Pípala komentovat. Podnik Geomet prý hledal vhodný prostor přes realitní kancelář a najít ideální místo v regionu podle něj bylo obtížné. "Výběr probíhal transparentně," říká Gazdík.

Nicméně problematicky hodnotí chování svého předchůdce i současný dubský starosta Jiří Kašpar (ODS). "Je to rozhodně nestandardní a dostává se tak do střetu zájmů. Zda ho to ovlivnilo, či nikoliv, by byl dotaz vhodný spíše na něj, ačkoliv pozitiva pro město moc nevidím," hodnotí Kašpar. Dodává, že kompenzace ve výši necelých 21 milionů korun, které má dubský rozpočet ročně za potíže způsobené těžbou získávat, se mu zdá jako "směšná náhrada".

Analytik Transparency International Chromý navíc tvrdí, že je otázkou, zda neexistují i další kroky, které starosta činil ve prospěch lithia, ze kterých by mohl mít ekonomický nebo jiný prospěch. Pípal však namítá, že během jeho šestnáctileté éry v čele dubské radnice byl prý projekt Geometu na těžbu lithia polomrtvý a spousta věcí nebyla jasná. "Projekt se rozjíždí až v posledních dvou letech, kdy já už starosta nejsem," říká Pípal.

Radní, kteří s Pípalem do roku 2022 krušnohorské město vedli, jeho rodinný byznys s Geometem komentovat nechtějí. "Už nejsem ve funkci, nezlobte se," říká bývalý místostarosta Jiří Šiller (Severočeši). Když si od reportéra Aktuálně.cz vyslechne, o jaké téma jde, pokládá telefon. Bavit se o tom odmítá i bývalá radní Květuše Koritková (Severočeši). "Toto je pouze soukromá věc pana Pípala a paní Pípalové," říká.



Faktem nicméně je, že Pípal jako starosta dopředu neinformoval své kolegy o tom, že se firma Geomet chystá usídlit v jeho nemovitosti a bude od ní inkasovat nájemné. K tomu neviděl a dodnes nevidí důvod. Později ale prý už o žádnou tajnou informaci nešlo. "Několikrát jsem na zastupitelstvu hovořil o tom, že firma Geomet sídlí u nás. Ještě jsem říkal, že aspoň mám objektivní informace o tom, co dělá," tvrdí Pípal.

Kolik platí? Neprozradíme

Kolik přesně Geomet Pípalově rodině platí, jasné není. Mluvčí polostátního ČEZ pouze tvrdí, že jde o "běžné tržní nájemné v daném místě a čase". Firma jeho přesnou výši neprozradila ani poté, co redakce poslala žádost o informace podle zákona.

"Jsou tady v nadstandardních službách za nízkou cenu. Venkovní prostory mají zadarmo, hlídací kamerový systém mají zadarmo, úklid mají zadarmo," vypočítává Pípal výhody, které těžařům s manželkou jako vlastníci nemovitosti poskytují. A dál prozradí jen to, že Geomet platí méně než 85 korun za metr čtvereční. Podle map má celá hala zhruba 2400 metrů čtverečních.

Alespoň hrubý obrázek je možné udělat si pouze z poslední zveřejněné účetní závěrky firmy Martex Nord. V dokumentu umístěném v obchodním rejstříku se píše, že tržby za pronájem činily v letech 2022 a 2023 vždy zhruba 2,4 milionu korun. Už z něj však nevyplývá, kolik nemovitostí firma pronajímá a ani kolika subjektům.

"Nový nájemce jedné z hal (Geomet, pozn. red.) uzavřel smlouvu od října 2021 na dva roky, v roce 2023 byla nájemní smlouva prodloužena na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou," uvádí také bilanční dokument.

Areál "bývalého Elektroodbytu", jak prostoru s několika nízkými halami a přístřešky říkají místní, Pípal a jeho rodina získali v roce 2000. Prostor, původně patřící ke hnědouhelnému lomu Svornost či později ČSM, zrekonstruovali a pronajímají. ČEZ si dnes chválí, že výhodou tohoto místa je i blízkost Cínovce a tamějšího ložiska.

V současnosti se mluví o tom, že lithium nad Dubím by mohla společnost Geomet začít dobývat v roce 2026. Vytěžený materiál bude lanovkou svážet do údolí do Újezdečku, odkud jej budou nákladní vlaky převážet ke zpracování do Prunéřova na Chomutovsku.

