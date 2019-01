Vysoký manažer Huawei jednal ve sněmovně s Faltýnkem. Ani jeden si na to nevzpomíná

Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek si údajně už nevzpomíná, zda v létě roku 2017 jednal na půdě českého parlamentu s polským šéfem regionální pobočky firmy Huawei Radoslawem Kedziou. “Já nevím, já to opravdu nevím, protože já jednám s obrovským množstvím lidí, fakt to nevím,” reagoval v parlamentních kuloárech na opakovaně pokládanou otázku.

Deník Aktuálně.cz se Faltýnka ptal, protože o zmíněné schůzce hovoří zdroje blízké čínské firmě Huawei. "Schůzka se uskutečnila v srpnu 2017. Zúčastnil se jí vedle Faltýnka a Kedziy ještě advokát Květoslav Hlína. Ten ji zprostředkoval," uvedl jeden ze zdrojů. Údajně se mělo jednat i o některých obchodních příležitostech čínské firmy v Česku. Shodnou informaci poskytl i další zdroj.

Vyjádření k tomu, zda se schůzka Faltýnka a Kedziy za spoluúčasti Hlíny opravdu předloni v Poslanecké sněmovně uskutečnila, žádala redakce i po šéfovi firmy Huawei. Zároveň i to, co případně bylo jejím cílem, zda v ní nešlo o lobbing. Ani Kedzia však není schopen dát jednoznačnou odpověď.

"Huawei se potkává s mnoha lidmi z obchodního prostředí. Nevedeme si registr schůzek, proto je pro nás těžké potvrdit schůzku z roku 2017," uvedl po urgencích ředitel firmy, do jehož kompetence spadají aktivity firmy Huawei v Česku a na Slovensku.

Světlo do celé věci nejsou schopni dát ani parlamentní úředníci. Po nich redakce žádala, aby z evidence návštěv ověřili, zda Faltýnka v létě 2017 šéf firmy Huawei navštívil.

"V rámci oficiálních akcí sněmovny - jak jsou uvedeny v pravidelném týdenním přehledu - tiskový odbor žádné takové setkání neeviduje," reagoval ředitel tiskového odboru Roman Žamboch. Více prý ve věci udělat nemůže, protože evidence návštěv, z níž by bylo možné vyčíst i neoficiální jednání, je chráněna podle zákona o ochraně osobních údajů. Nepovolené osoby do ní nemají přístup.

"Jediná férová cesta je ptát se přímo pana Faltýnka. On je ústavní činitel a je zodpovědný sám za sebe," doporučuje Žamboch. Celý případ názorně dokládá, jak v Česku chybí zákon o regulaci lobbingu, který by podobné schůzky dokázal podchytit.

Bezpečnostní riziko

Firmu Huawei řada západních vlád považuje kvůli kontaktům na komunistický režim v Pekingu za bezpečnostní riziko. Před hrozícími špionážními aktivitami čínských firem Huawei a ZTE varovala už v roce 2014 i česká Bezpečnostní informační služba.

V polovině loňského prosince Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal oficiální varování, podle něhož technické a programové prostředky společností Huawei a ZTE představují hrozbu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Firma Huawei toto hodnocení důrazně odmítla.

"Kategoricky odmítáme jakékoliv tvrzení, že naše společnost představuje riziko pro národní bezpečnost. Žádáme tímto NÚKIB, aby předložil evidence namísto pošpiňování reputace Huawei bez jakýchkoliv důkazů," reagovala firma.

Poslanec Jaroslav Faltýnek - první místopředseda hnutí ANO, šéf poslaneckého klubu a předseda zemědělského výboru - k celé věci uvedl, že dění kolem firmy Huawei "ani nijak zvlášť nesleduje a nezná detaily".

"Já používám Apple," uvedl také pro Aktuálně.cz v parlamentních kuloárech na svou "obranu" politik, jenž má dnes pověst klíčového člověka ve sněmovně, který vyjednává dohody napříč kluby.

Žádný lobbing, tvrdí Hlína

Deník Aktuálně.cz v pondělí přinesl informace, že s technologickou firmou Huawei měl smluvní kontrakt v úvodu zmíněný advokát Květoslav Hlína, blízký právě Jaroslavu Faltýnkovi. Zdroje z okolí firmy Huawei hovoří o tom, že spolupráce právníka s čínskou firmou trvala od konce roku 2016 zhruba do konce roku 2017.

Hlína měl údajně pobírat odměnu 350 tisíc měsíčně. Informace o Hlínově práci pro Huawei s popisem některých údajných schůzek přinesl i Radiožurnál.

Firma Huawei se ani k této věci jednoznačně nevyjádřila. Advokát Hlína nakonec pro ČTK připustil, že s Číňany spolupracoval, nicméně prý jen krátce, na začátku roku 2017. Šlo podle něj jen o právní služby, výslovně odmítl, že by se zabýval lobbingem. Stejně tak, že by se mohl dostal do konfliktu zájmů.

Hlínova advokátní kancelář HSP & Partners totiž ve stejné době pracovala pro pražský dopravní podnik a také pro státní firmy v resortu dopravy, z nichž některé v "inkriminovaném období" zadaly zakázky, které se týkají produktů Huawei. Vedení pražského dopravního podniku kvůli "souběhu kontraktů" ukončuje spolupráci s Hlínovou kanceláří.

"Prověříme souběh jeho působení pro Huawei a zároveň jako právního poradce dopravního podniku. Pokud by tomu tak bylo, tak by šlo o bezprecedentní střet zájmů," uvedl v pondělí na adresu Hlíny pražský primátor Zdeněk Hřib (piráti).

I Ťok bude prověřovat

K celé záležitosti se nyní vyjádřil i ministr dopravy Dan Ťok (ANO), kvůli Hlínovým kontraktům na právní služby ve firmách České dráhy, ČD-Telematika, ČD-Informační systémy a Správa železniční dopravní cesty. "Ministr Dan Ťok požádá vedení příslušných resortních organizací, aby celou záležitost s možným střetem zájmů HSP & Partners prověřilo," uvedla pro Aktuálně.cz mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Video: Jsou byznysové zájmy nadřazeny bezpečnosti? Kauzu Huawei shrnuje Martin Veselovský: