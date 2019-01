Advokát blízký ANO pracoval pro Huawei, potvrzují zdroje. Mohl být ve střetu zájmů

Čínská společnost Huawei čelí v řadě zemí včetně Česka podezření ze špionážních aktivit ve prospěch komunistického režimu v Pekingu. V tuzemsku se jí zastává prezident Miloš Zeman. Deník Aktuálně.cz nyní zjistil, že s čínskou firmou podle několika na sobě nezávislých zdrojů spolupracoval i právník s úzkými vazbami na špičky hnutí ANO. Advokát Květoslav Hlína, blízký dvojce Babišova hnutí Jaroslavu Faltýnkovi, souběžně s prací pro Číňany zastupoval i státem a pražským magistrátem kontrolované podniky, které zařízení této technologické firmy nakupovaly. Tím se mohl dostat do střetu zájmů.

Advokát Květoslav Hlína v této souvislosti mluví o "nepravdivých spekulacích", jednoznačné odpovědi na vyřčené otázky ale neposkytl. Stejně jako čínská firma, která informace nebyla ochotna potvrdit ani vyvrátit.

Smlouva za 350 tisíc měsíčně?

Dva zdroje, které v minulosti úzce spolupracovaly s českou pobočkou Huawei, potvrdily Aktuálně.cz, že advokát Hlína s čínskou firmou podepsal kontrakt na konci roku 2016, měsíční odměna měla činit 350 tisíc korun.

"Uzavřená smlouva se sice formálně zabývá právním poradenstvím, nicméně má i přílohu, která se fakticky týká jen lobbingu ve prospěch firmy Huawei," uvádí jeden ze zdrojů, jehož totožnost redakce zná. Shodné informace poskytl i další člověk z okruhu čínské firmy.

Hlína měl podle něj za úkol pomáhat firmě se zakázkami ve vybraných firmách ovládaných českým státem a hlavním městem Prahou. Konkrétně šlo o společnosti České dráhy, ČD-Telematika, ČD-Informační systémy, Správa železniční dopravní cesty a Dopravní podnik hlavního města Prahy. O nich se má smlouva ve své příloze výslovně zmiňovat.

JUDr. Květoslav Hlína (54) V roce 1986 dokončil studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Před rokem 1989 pracoval na Okresním soudu v Chrudimi, poté na prokuratuře v Přerově. Advokacii se věnuje od roku 1991. Je jedním ze tří spolumajitelů a řídícím společníkem HSP & Partners advokátní kanceláře v.o.s., která nyní sídlí v pražském obchodním centru Myšák Gallery. Má trvalé bydliště v Přerově, ale podle zdrojů Aktuálně.cz fakticky žije v Olomouci (na okraji hanácké metropole spoluvlastní rodinný dům). Mnoho let jako advokát pracoval pro koncern Agrofert, který je nyní ve svěřenském fondu Andreje Babiše. Mateřskou firmou počínaje, Olmou, Osevou a Prechezou konče. V Babišových moravských chemičkách Precheza a Deza zasedal v dozorčí radě. Z koncernu Agrofert se zná s nynějším prvním místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem (ten bydlí v sousedním Prostějově) a s poslancem za ANO Milanem Ferancem (též s bydlištěm v Olomouci). Faltýnek s Ferancem v Agrofertu působili jako manažeři a dnes jsou považováni za Hlínovy klíčové kontakty do současné české politiky.

Redakce Aktuálně.cz se s kopií této přílohy seznámila. Píše se v ní například o hlavních úkolech pro období od 1. prosince 2016 do 28. února 2017. "Ověření reálnosti a úspěšnosti obchodních příležitostí pro produkty Huawei," zní jeden z cílů. Dále se dokument zmiňuje o "strategických schůzkách" s managementem pražského dopravního podniku a firmy ČD-Telematika. Také o devíti zcela konkrétních obchodních příležitostech ve firmách z okruhu Českých drah a dalších devíti v dopravním podniku.

Spolupráci s firmou Huawei advokát údajně ukončil po zhruba roce, ke konci roku 2017, kdy se o jeho aktivity ve veřejném sektoru začala ve stále větší míře zajímat česká média.

Přitom pro všechny zmíněné firmy z veřejného sektoru (České dráhy, ČD-Telematika, ČD-Informační systémy, Správa železniční dopravní cesty a pražský dopravní podnik) po vstupu hnutí ANO do vlády Hlína několik let pracoval. Poskytoval jim právní poradenství v rámci své v Praze sídlící HSP & Partners advokátní kanceláře (předtím dlouhá léta poskytovala kancelář služby i několika firmám z koncernu Agrofert, založeném nynějším premiérem Andrejem Babišem).

Jestliže ve stejný čas pracoval pro dodavatelskou firmu Huawei, mohlo jít o střet zájmů.

Žádná jednoznačná odpověď

Redakce žádala Květoslava Hlínu o vyjádření, zda s firmou Huawei v uvedeném období měl podepsaný kontrakt, zda byl za 350 tisíc korun měsíčně a týkal se i lobbingu ve prospěch uvedených firem. "Váš aktuální dotaz je pouze dalším dokladem vašeho neprofesionálního přístupu, když spekulace v něm uvedené nejsou pravdivé," napsal v e-mailu advokát.

Když se redakce dodatečně ptala, v čem konkrétně nejsou informace pravdivé, a žádala Hlínu o jasnou odpověď na otázku, zda s firmou Huawei měl někdy v minulosti smluvní vztah, nereagoval už vůbec.

O jednoznačnou reakci na obdobné otázky žádal deník Aktuálně.cz i firmu Huawei Technologies. Česká pobočka čínské společnosti ale nebyla ochotna informaci o spolupráci s Hlínou dementovat ani potvrdit.

"Společnost Huawei spolupracuje v České republice se stovkami dodavatelů a společností z různých oborů. Součástí smluvních vztahů s našimi partnery jsou také doložky o mlčenlivosti a GDPR, proto o konkrétních smluvních podmínkách nemůžeme veřejně hovořit. Veškeré dodavatelské vztahy společnosti Huawei se ale řídí právním řádem České republiky," reagovala na otázky mluvčí firmy Huawei Magda Teresa Partyka.

Wi-fi v metru i nákladní tramvaj pro Prahu

O existenci zmíněného kontraktu se v pražských politických kruzích přitom mluví už od jara loňského roku. Deník Aktuálně.cz o tom tehdy hovořil i s některými pražskými zastupiteli. Už v květnu 2018 se také na celou věc poprvé ptal Květoslava Hlíny, který v té době odpověděl, že s firmou Huawei on ani advokátní kancelář HSP & Partners "nespolupracuje". Vyloučil, že by byl ve střetu zájmů. (V tu chvíli to mohla být pravda, pokud jeho smluvní vztah s Číňany skutečně skončil už na konci roku 2017 - pozn. red.)

Hlínovy zakázky Právnické zakázky Hlínovy kanceláře ve státních firmách České dráhy, ČD-Telematika, ČD-Informační systémy a Správa železniční dopravní cesty se časově kryjí s obdobím, kdy v orgánech těchto firem působil Milan Feranec, do loňska náměstek ministra dopravy. Zakázky v pražském dopravním podniku Hlína získal zase poté, co v polovině roku 2016 Jaroslav Faltýnek převzal politickou garanci nad znovuobnovenou pražskou koalicí v čele s primátorkou za ANO Adrianou Krnáčovou. Do dopravního podniku Hlína "doprovodil" tehdejšího nového šéfa a svého bývalého koncipienta Martina Gillara.

Důkazy o tom, že by advokát Hlína k nějaké zakázce čínské firmě dopomohl, v tuto chvíli k dispozici nejsou. Huawei nicméně některé kontrakty ve zmiňovaných státních a městských firmách v inkriminovaném období skutečně získala, byť často zprostředkovaně.

Dvě zakázky uzavřela čínská technologická firma v roce 2017 v pražském dopravním podniku (DPP), který v té době řídil Hlínův bývalý advokátní koncipient Martin Gillar (Hlínova kancelář po Gillarově nástupu získala v městské firmě několik kontraktů na právní poradenství - pozn. red.).

V létě 2017 zadal dopravní podnik zakázku na pokrytí šesti stanic metra signálem wi-fi. Pilotní projekt za necelých 10 milionů korun bez DPH, který byl dvěma dodatky rozšířen na zhruba 14 milionů, získala polostátní firma ČD-Telematika. Jak už bylo řečeno, i pro ni Hlína v minulých letech pracoval - jeho kancelář ji uvádí ve svých referencích. A ČD-Telematika teď k výstavbě wi-fi sítí v pražské podzemce využívá technologii Huawei.

V tom samém období roku 2017, kdy pražský dopravní podnik uzavřel kontrakt na bezdrátové pokrytí internetem, podepsala ČD-Telematika časově neomezenou rámcovou smlouvu na dodávku zboží a služeb s firmou Huatech. To je společnost, která byla založena v roce 2014 jako první český výhradní partner firmy Huawei. Po boku čínské firmy se nyní objevuje při všech strategických zakázkách (třeba v ostře sledovaných a bezpečnostně velmi citlivých zakázkách, které se týkají datových center ČEZ).

Další obchodní spolupráce s pražským dopravním podnikem se rozjela v květnu 2017. Tehdy zástupci firmy Huawei a dopravního podniku společně s představiteli Pražských služeb a ČVUT podepsali memorandum, které se týká projektu na svoz komunálního odpadu prostřednictvím nákladních tramvají (projekt Prague City Cargo).

Firma Huawei v minulých letech získala i jiné kontrakty od státních subjektů v resortu dopravy. Skrze již uvedenou partnerskou firmu Huatech třeba v SŽDC, významná zakázka se týká také Ředitelství silnic a dálnic ČR. U ŘSD jde o datovou síť, skrze níž tečou informace týkající se silniční a dálniční dopravy.