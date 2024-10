Fiasko Zemanova sponzora u Nejvyššího soudu. Stát okradl o 16 milionů, dostal pět let

Jeden z nejvýraznějších sponzorů bývalého prezidenta Miloše Zemana neuspěl ve snaze zvrátit svůj trest za daňový únik. Plyne to z usnesení, které má Aktuálně.cz k dispozici. Dárce dostal pravomocně pět let vězení za to, že připravil stát o 16 milionů korun. Proti tomu se bránil dovoláním k Nejvyššímu soudu, jenž však jeho podání odmítl. Podnikatel má v příštích dnech nastoupit do vězení.

Firma Contradiction podnikatele Drahomíra Zradičky poslala Miloši Zemanovi na kampaň v prezidentských volbách roku 2018 celkem 885 tisíc korun. Jen čtyři sponzoři byli vůči tehdejší hlavě státu štědřejší. V době kampaně přitom Zradička prostřednictvím své jiné společnosti krátil daně, finančnímu úřadu posílal už jednou uplatněné faktury. Zradička coby majitel firmy Stadok předložil 157 faktur, které mu vystavila za své služby společnost, s níž obchodoval. Chtěl tím ušetřit na DPH. Jenže díky stejným fakturám už dosáhl na odpočet v předcházejícím období. Neoprávněně tak získal na vratce od státu 16,2 milionu korun. Související Vězení pro Zemanova sponzora. Zatímco mu posílal peníze, okrádal stát o miliony Vrchní soud v Praze ho za zkrácení daně pravomocně potrestal letos v únoru. Zradička se snažil Nejvyšší soud přesvědčit, že odpovědnost nese jeho spolupracovník Roman K., který byl jednatelem firmy. On prý faktury podepisoval a odesílal. Jenže nejvyšší instance na takovou verzi nepřistoupila. Firmu řídil a ovládal Zradička "Z výpovědí svědků z okruhu zaměstnanců společnosti Stadok je patrno, že osobou, která řídila chod společnosti, byl obviněný. To ostatně odpovídá skutečnosti, že obviněný v ní byl jediným společníkem," zní klíčový závěr usnesení, které Nejvyšší soud vypracoval a Zradičkovi poslal minulý měsíc. Roman K. byl ve firmě sice jednatelem, ale vzhledem ke své slabší mentální kondici jen plnil Zradičkovy pokyny. Vyplývá to třeba z psychiatrického posudku. "Mentálně nemá nemá na to být jednatelem a řídit společnost," upozornil navíc senát soudce Josefa Mazáka na výpověď bratra Romana K. Sám jednatel při hlavním líčení mluvil o tom, že o ničem nerozhodoval. Popsal se coby "nevýkonný jednatel". Dělal jen to, co mu Zradička poručil. A pokud od něj instrukce nedostal, pomáhal mu s manuální prací. S fakturami a daňovými přiznáními to bylo stejné. Zradička mu je dal k podpisu, Roman K. tak učinil. "Je plně přijatelný závěr soudů, že obviněný společnost řídil a ovládal a že měl pod kontrolou i agendu daňových přiznání. Bylo by nelogické, aby ze svého vlivu vyloučil placení daně z přidané hodnoty, které mělo podstatný vliv na výsledky hospodaření obchodní společnosti, v níž byl jediným společníkem," uzavřela nejvyšší instance. Je připravený k nástupu do vězení Letos osmašedesátiletý Zradička dostal výzvu k nástupu do vězení v první půli letošního roku, několik týdnů po pravomocném rozsudku vrchního soudu. Podle informací Aktuálně.cz je však stále na svobodě. Důvodem jsou jeho zdravotní potíže, kvůli kterým skončil hospitalizovaný v nemocnici. Už by však měl být v pořádku. Drahomír Zradička (nejblíže na fotografii) u Vrchního soudu v Praze. | Foto: Aktuálně.cz "Klient je k nástupu do výkonu trestu připravený, stát by se tak mělo v nejbližších dnech," sdělil Aktuálně.cz Zradičkův advokát Jaroslav Ortman. Zradičkovi zbývá poslední naděje: obrátit se na Ústavní soud. "Zatím jsem pokyn k podání ústavní stížnosti nedostal," podotkl advokát. Podnět ke konstitučnímu tribunálu by ale neměl odkladný účinek. Už jednou uplatněné faktury nechal Zradička posílat finančnímu úřadu od května 2017 do května 2018. Třeba v říjnu 2017 opětovně postoupil Finanční správě doklady z dubna, května, června a srpna předchozího roku. "Svých činů lituji, měl jsem si dát větší pozor na spolupracovníky," prohlásil Zradička v únoru při odvolacím řízení. "Posílám peníze, které nejsou kulaté" Podstatné části trestné činnosti se dopouštěl v době prezidentské kampaně. Začala v srpnu 2017. Sponzorské dary včetně toho od Zradičky pro tehdejšího prezidenta přijímal spolek Přátelé Miloše Zemana, kterému dodnes šéfuje tehdejší vedoucí hradní kanceláře Vratislav Mynář. Podnikatel byl členem spolku od listopadu 2017, dar pro kampaň vyřizoval osobně. Jeho firma Contradiction poslala 885 tisíc korun Zemanovi v prosinci, kdy měla na účtu milion korun. "Jsem prostě zvyklý posílat i vybírat peníze, které nejsou kulaté," řekl Českému rozhlasu v únoru 2018, když měl Miloš Zeman týden po znovuzvolení. Související Zeman dělal kampaň za veřejné peníze, zjistil úřad. Hrad požadoval utajení zprávy Celková bilance hospodaření Zradičkovy firmy v době daru byla přitom minus 140 milionů korun, závazky společnosti činily dokonce několik set milionů. Plyne to z výroční zprávy firmy za rok 2017. Podle dostupných informací je Drahomír Zradička prvním prezidentským sponzorem, který skončí ve vězení. Náklady na Zemanovu kampaň za znovuzvolení dosáhly 22,7 milionů korun, spolek obstaral polovinu částky. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí označil Zemanovu kampaň za netransparentní. Spolek sice uvedl, od koho získal peníze, jenže dotyční dárci už původ těchto prostředků dokládat nemuseli. Video: Fiala má dvě tváře, bouchly mu saze. Teď ví, že udělal chybu, říká Dolejší 31:50 Spotlight Aktuálně.cz - Václav Dolejší | Video: Tým Spotlight