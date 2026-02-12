"Doprčic, Mariane!" Juchelka s Jurečkou hubnou, přidaly se i některé poslankyně

Viditelně zhubli a prý se jich každý ptá, jakým způsobem. Někteří politici začali shazovat svá kila už loni před sněmovními volbami. Pro deník Aktuálně popsali, co změnili a jak se jim to povedlo. A co dělají pro to, aby váhu nenabrali zpět.
Mariana Jurečku (KDU-ČSL), někdejšího ministra práce a sociálních věcí, nevědomky motivoval šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ladislav Dušek.
„Hodně jsem se s ním potkával, když jsme propojovali zdravotní a sociální data. Z těch bylo vidět, jak se za posledních let zdravotní kondice lidí v Česku zhoršuje,“ vypráví Jurečka.
Rozhodující byl pro něj jeden večer, kdy mu Ladislav Dušek vysvětloval konkrétní statistiku. „Seděli jsem s profesorem Duškem večer v hospodě na pracovním jednání, u toho pivo a on říká: Tady se podívejte, pane ministře, tady máte třicet let nadváha, čtyřicet let hypertenze, čtyřicet devět padesát cukrovka, padesát let první infarkt,“ popisuje někdejší šéf lidovců.
„Šel jsem ten večer domů a říkám si: doprčic, Mariane, on mluvil o tobě,“ vzpomíná a pokračuje: „Cítil jsem, že moje váha je výrazně výš, než by bylo zdravé.“
„Říkám úplně jednoduše, to základní je snížit krmnou dávku a zvýšit pohyb,“ glosuje svou strategii. A začal třikrát týdně běhat. O jídle prý víc přemýšlí. Přidal zeleninu a jí výrazně méně.
„Ještě když jsem byl ministr, tak jsem vstal o půl hodiny dřív a v 6:15 jsem chodil běhat a těch 45 minut si ráno třikrát týdně našel,“ říká.
Během půl roku prý „sundal“ patnáct kilo. A prý se ho každý ptá, zda nevyužívá injekce na hubnutí.
„Dostávám tyto otázky strašně často, většinou to začíná, jestli si něco píchám nebo nepíchám,“ vtipkuje Jurečka. „Nepíchám si nic, ale vím o lidech i ze sněmovny, nechci jmenovat, kteří takto zhubli,“ prozrazuje.
„Nezatracuju to, ale neznám zdravotní důsledky, až to vysadí. Já říkám, že fakt ne, že do toho bych nešel,“ uzavírá Jurečka. Pravidelný běh stále dodržuje. I střídmý jídelní režim, aby shozená kila zpátky nenabral.
Juchelka: ještě 5 kilo!
Devětadvacet kilo se podařilo „sundat“ Jurečkovu nástupci Aleši Juchelkovi (ANO). „Začalo to asi rok a půl zpátky, kdy mě v IKEM naměřili opravdu hraniční výsledky cholesterolu a cukru. A trochu mě postrašili,“ popisuje Juchelka. „Tam jsem se rozhodl, že začnu hubnout,“ dodává.
Bojoval se zraněním na noze, které souviselo s nadváhou. Po jeho vyřešení začal třikrát týdně hrát tenis. A pravidelně cvičit v domácí posilovně. „Posilovna patřila synovi, ale co odjel na studia, už ji nepoužíval,“ vysvětluje.
Upravil stravu, nejí sladké a nepije. „Najednou to šlo všechno dolů,“ říká. Ze 128 kil je 99.
„Byl jsem teď na kontrole v IKEM a všechno super. Všechny své na míru šité obleky jsem si musel nechat přešít,“ pochvaluje si.
„Pořád se mě na to někdo ptá, ale neberu žádnou chemii,“ poznamenal. I Juchelka tvrdí, že někteří poslanci si pomáhají injekcemi na hubnutí. „Nás, kteří to máme poctivě, to strašně štve,“ vtipkuje.
„Ještě chci alespoň pět kilo shodit, je to ale strašně těžké,“ stěžuje si. Snaží se vynechávat maso a snídat bílý jogurt. „Na ministerstvu to ještě zvládnu si hlídat tu stravu, ale nejhorší je sněmovna,“ popisuje pracný boj s dodržováním zdravé životosprávy.
A zapracoval i na své vizáži. Začal si upravovat vlasy. Jeho kadeřník ho prý přesvědčil. „Pořád mi říkal, začněte už konečně používat nějakou pastu. Tak jsem se to naučil,“ uzavírá Juchelka. Namísto nijak neupravovaného účesu si pečlivě modeluje vlasy z čela k jedné straně.
Když doktor zahrozí
Viditelně nižší váhou se chlubí i poslankyně Věra Kovářová (STAN). I tady to souviselo se zdravotními riziky. „Nechala jsem si udělat testy. Cukr, cholesterol a měřím si tlak. Všechno jsem měla vysoko. A k tomu nadváha. Pan doktor mi poprvé zahrozil,“ popisuje počátek svého rozhodnutí. „A cítila jsem se špatně,“ dodává.
„Je mi šedesát, pro mě to byla poslední příležitost. Chci se dožít vnoučat,“ říká.
Radikálně změnila životosprávu a pečlivě pomocí aplikace počítala kalorie. Všechno si zapisovala. Začala jíst pravidelně, menší porce, maso jen kuřecí a k tomu ryby. „Žádné uzeniny, sladkosti, ovoce výjimečně. A jídlo bez příloh,“ popisuje svůj režim. Pekla si zeleninové karbanátky bez tuku, žádný alkohol a kávu jen omezeně.
„Přidala jsem pohyb, hlavně chůzi, a začala jsem plavat, do toho různé protahovací cviky,“ upřesňuje s tím, že „dole“ má 25 kilo. A že si toho hodně lidí všimlo.
„Ptali se mě, jestli jsem na Ozempicu, nebo jestli nemám podvázaný žaludek,“ zmiňuje. „Obojí má svoje rizika, a navíc já mám nějaké autoimunitní onemocnění štítné žlázy. A musím brát prášky na cukr,“ vysvětluje.
Hodnoty cholesterolu i cukru se prý snížily. „Najednou vytáhnete oblečení, do kterého jsem se nevešla a teď ho můžu zase nosit. Neotékají nohy, můžu zase nosit lodičky,“ pochvaluje si.
Znatelný úbytek váhy má za sebou například i poslankyně Barbora Urbanová (STAN). Na sítích glosovala, že nižší váha jí štěstí, lásku a životní jistoty nepřinesla. A že seznam těch, kdo jí i přes výrazně nižší váhu píšou ošklivé věci, se stále zvětšuje.
Babiš je teď oslabený, říká Šebelová. Vysvětluje, kvůli čemu hrozí masivní obstrukce
Zrušení televizních a rozhlasových poplatků je podle místopředsedkyně STAN Michaely Šebelové zásadním útokem na demokracii. V rozhovoru Spotlight Zuzany Tvarůžkové mluví o oslabeném premiérovi Andreji Babišovi, obhajuje účast politiků na demonstracích a kritizuje kroky vlády ve zdravotnictví i zahraniční politice. Opozice je podle ní připravena jít do masivních obstrukcí.
Nový ukrajinský ministr obrany mění pravidla války. Jeho ambiciózní plány děsí Rusy
Nový ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov nastupuje s ambiciózním plánem: technologií porazit Rusko. Po úspěších v digitalizaci má nyní za úkol modernizovat armádu, zprůhlednit nákupy a efektivněji využívat drony. Jeho příchod však budí i obavy u konzervativního velení. List Ukrajinska Pravda zmapoval, co od mladého reformátora čekají vojáci přímo na frontě.
V Berlíně zachvátil požár výškový dům, podle hasičů je mnoho zraněných
V Berlíně ve středu večer vypukl požár ve výškovém domě, je mnoho zraněných. Oznámili to hasiči, kterých na místě zasahuje asi 170. Deník Bild napsal, že mezi těžce zraněnými je i několik dětí.
ŽIVĚMacron přivítal Babiše v Paříži. Premiéra čeká před summitem EU večeře v Elysejském paláci
Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu večer za silného deště vřele tradičním francouzským polibkem na obě tváře přivítal českého premiéra Andreje Babiše v Elysejském paláci, kde spolu povečeří. Schůzka se koná v předvečer neformálního summitu Evropské unie, který se ve čtvrtek koná na belgickém zámečku Alden Biesen. Po setkání je očekáván Babišův komentář pro média.