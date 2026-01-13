Doprava v okolí Prahy kvůli ledovce vázne. Dispečeři uvádí přehled problémových linek

Ledovka v úterý ráno zkomplikovala městskou hromadnou dopravu zatím jen v okrajových částech Prahy, v ostatních částech hlavního města zatím nemají autobusy, trolejbusy ani tramvaje větší problémy.
Nejezdí ale většina příměstských autobusů a vlaků spojující Prahu a středočeské obce, vyplývá z informací Českých drah a Pražské integrované dopravy (PID). Namrzlé jsou také ulice a chodníky.
"V Praze je až na některé okrajové úseky provoz zatím bez větších problémů. Na železnici se vyhněte linkám S49 a S61, nejedou. Nejezdí také část vlaků i na páteřních linkách S kvůli namrzlým trolejím. Silně omezena je linka S1," uvádí PID na síti X. Problémy měly podle webu PID také autobusové linky 115, 153, 164, 212, 214, 226 nebo 227.
Organizátor MHD v Praze a okolí upozornil na to, že kvůli ledovce nejezdí ve Středočeském kraji včetně okolí Prahy velká část příměstských a regionálních autobusových linek, problémy jsou i na železnici. "Pokud nikam nemusíte, zůstaňte doma," upozornila společnost.
ŽIVĚBabišova vláda si jde do Sněmovny pro důvěru. Čeká se ostrá debata
Koaliční kabinet Andreje Babiše (ANO) dnes požádá Sněmovnu o důvěru. Trojice vládních stran má v dolní komoře pohodlnou většinu, vláda proto důvěru pravděpodobně získá.
ŽIVĚLedovka paralyzuje dopravu. Stojí busy i vlaky, přibývá úrazů
Meteorologové rozšířili oblast, kde do úterního rána hrozí ledovka, na celou západní polovinu Česka. Po mrznoucím dešti se tam může tvořit ledovka silná dva až pět milimetrů. Silná ledovka už nyní komplikuje železniční dopravu na řadě míst zejména ve středních a severních Čechách. Problémy hlásí i ostatní regiony.
ŽIVĚTrump uvalil razantní cla na země obchodující s Íránem. Režim dál blokuje internet
Země, které obchodují s Íránem, budou s okamžitou platností při obchodování se Spojenými státy podléhat celní přirážce ve výši 25 procent, oznámil americký prezident Trump. Stále nevylučuje, že USA proti Teheránu zasáhnou.
Mystik, buddhista i komunista. Slavný fotograf František Drtikol byl muž plný rozporů
Tvrdil, že jeho práce není pro dav. Přesto, nebo právě proto jako první český fotograf dosáhl světového věhlasu. Jeho snímky předběhly svou dobu – byly magické. O to překvapivější se může zdát, že fotografování náhle pověsil na hřebík a kariéru vyměnil za meditaci v ústraní. V úterý 13. ledna uplyne 60 let od jeho smrti.
Valentová předvedla famózní obrat. Ostapenková pak duel proti rozjeté Češce vzdala
Tereza Valentová vstoupila do utkání prvního kola v Adelaide hrozivě a s Jelenou Ostapenkovou prohrávala už 0:5. Předvedla však fantastický comeback a ve druhém setu jí soupeřka vzdala. Barbora Krejčíková se v duelu prvního kola v Hobartu potýkala se zraněný kolenem, zápas s Američankou Stearnsovou nakonec prohrála v dramatické koncovce.