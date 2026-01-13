Přeskočit na obsah
Doprava v okolí Prahy kvůli ledovce vázne. Dispečeři uvádí přehled problémových linek

ČTK

Ledovka v úterý ráno zkomplikovala městskou hromadnou dopravu zatím jen v okrajových částech Prahy, v ostatních částech hlavního města zatím nemají autobusy, trolejbusy ani tramvaje větší problémy.

Ledovka v Parze
Ledovka v ParzeFoto: ČTK
Nejezdí ale většina příměstských autobusů a vlaků spojující Prahu a středočeské obce, vyplývá z informací Českých drah a Pražské integrované dopravy (PID). Namrzlé jsou také ulice a chodníky.

"V Praze je až na některé okrajové úseky provoz zatím bez větších problémů. Na železnici se vyhněte linkám S49 a S61, nejedou. Nejezdí také část vlaků i na páteřních linkách S kvůli namrzlým trolejím. Silně omezena je linka S1," uvádí PID na síti X. Problémy měly podle webu PID také autobusové linky 115, 153, 164, 212, 214, 226 nebo 227.

Organizátor MHD v Praze a okolí upozornil na to, že kvůli ledovce nejezdí ve Středočeském kraji včetně okolí Prahy velká část příměstských a regionálních autobusových linek, problémy jsou i na železnici. "Pokud nikam nemusíte, zůstaňte doma," upozornila společnost.

ČR-počasí-silnice-ledovka-sjízdnost-Plzeňský-FASTPIX, Plzeňský kraj
ŽIVĚLedovka paralyzuje dopravu. Stojí busy i vlaky, přibývá úrazů

Meteorologové rozšířili oblast, kde do úterního rána hrozí ledovka, na celou západní polovinu Česka. Po mrznoucím dešti se tam může tvořit ledovka silná dva až pět milimetrů. Silná ledovka už nyní komplikuje železniční dopravu na řadě míst zejména ve středních a severních Čechách. Problémy hlásí i ostatní regiony.

Portrét fotografa, mystika a buddhisty Františka Drtikola (cca rok 1925).
Mystik, buddhista i komunista. Slavný fotograf František Drtikol byl muž plný rozporů

Tvrdil, že jeho práce není pro dav. Přesto, nebo právě proto jako první český fotograf dosáhl světového věhlasu. Jeho snímky předběhly svou dobu – byly magické. O to překvapivější se může zdát, že fotografování náhle pověsil na hřebík a kariéru vyměnil za meditaci v ústraní. V úterý 13. ledna uplyne 60 let od jeho smrti.

US Open Tennis
Valentová předvedla famózní obrat. Ostapenková pak duel proti rozjeté Češce vzdala

Tereza Valentová vstoupila do utkání prvního kola v Adelaide hrozivě a s Jelenou Ostapenkovou prohrávala už 0:5. Předvedla však fantastický comeback a ve druhém setu jí soupeřka vzdala. Barbora Krejčíková se v duelu prvního kola v Hobartu potýkala se zraněný kolenem, zápas s Američankou Stearnsovou nakonec prohrála v dramatické koncovce.

