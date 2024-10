Motorkář srazil dívku, málem zemřela. Její rodiče teď přiměli politiky k omezení aut

Šestnáctiletá Klára Cíchová se bude z vážné nehody, při které ji v červnu na přechodu v pražské Troji srazil motorkář, zotavovat ještě dlouho. Jejím rodičům se nyní podařilo přispět k tomu, aby se situace už neopakovala. Zastupitelé jednohlasně podpořili jejich petici za zklidnění dopravy v oblasti a vyzvali radu, aby situaci řešila. Úžasná zpráva, hodnotí to Klářin otec Josef Cícha.

Stalo se to letos 17. června. Studentka Klára Cíchová s vidinou blížících se prázdnin přecházela přechod pro chodce před Trojským gymnáziem v Praze. Jde o frekventovanou ulici, kde se každé ráno tvoří kolony. Dodávka dala dívce přednost.

Jenže v tu samou chvíli se ji rozhodl proti pravidlům bezohledně předjet spěchající motorkář. A mladou dívku na přechodu srazil. Klára nakonec přežila, ale její zranění byla velmi vážná, měsíc byla v umělém spánku.

"Kvůli němu i kvůli desítky let neřešené dopravě v Troji přišla naše dcera málem o život. Těžké zranění hlavy, pánve, zlomenina stehenní kosti, můžu pokračovat dál. Bohužel od toho se u nás moc nezměnilo. Jen přibylo několik retardérů před přechody pro chodce. Žádný radar, žádná regulace dopravy," řekl ve čtvrtek odpoledne na pražském zastupitelstvu dívčin otec Josef Cícha.

Ten se spolu s dalšími občany Troji rozhodl, že situaci nenechá být. A zkusí prosadit opatření pro to, aby se podobné nehody na místě už nestávaly. Začal sousedy obcházet s peticí za zklidnění dopravy v oblasti. Podařilo se mu sehnat skoro 1300 podpisů a věc prosadil až na program zastupitelstva hlavního města. Tam přišla ve čtvrtek odpoledne asi dvacítka podporovatelů petice s transparenty jako "Pro Klárku" nebo "Troja není tranzit".

Zastupitelé situaci v ulici Trojská řešili už dříve. V posledních letech ji ve špičkách zcela zahlcují auta, která se snaží dostat ze severu do centra Prahy a naopak. Přitom proud projíždí rezidenční čtvrtí plnou rodinných domů, kudy mimo místních dříve jezdili spíše lidé směřující na výlet do zoo. Přímo na Trojské sídlí čtyři školy a přechod před gymnáziem přechází studenti i tisíckrát denně.

"Druhého září jsem jela pro nejmladší vnučku Kristýnku do školy. Celou dobu se na mě tlačil řidič ve velkém autě. Byl nervózní, protože jsem jela povolených 30. Když jsme přijeli před školu, říkala jsem si, že tento člověk udělá to samé, co onen motorkář. A opravdu vjel úplně stejně do protisměru na přechodu," uvedla na zastupitelstvu Klářina babička Eva Hysková.

Přidal se i ředitel gymnázia Radim Jendřejas. "Pokud se někdo z dopravních expertů bude chtít dostavit, rád mu uvařím kávu, aby viděl tu situaci, která opravdu není dobrá," uvedl. Nezávislý starosta Troji Tomáš Bryknar žádal, aby magistrát umístil provizorní světelnou závoru na rozhraní jeho městské části a Bohnic. Tedy speciální semafor, který sníží počet aut projíždějících Trojskou.

A to se povedlo prosadit. Ulice by ale měla být už v blízké budoucnosti bezpečnější. Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili, že nejen berou petici na vědomí, ale také uložili radě hlavního města situaci okamžitě řešit.

Společně se zprovozněním světelné závory se rada zavázala také zavést na místě úsekové měření rychlosti a posílit počty strážníků hlídajících dodržování pravidel na Trojské. Po třech měsících pak vyhodnotí, jak nový systém funguje. "Výsledek je naprosto úžasný. Pro nás je to krok správným směrem, nic jiného jsme si od začátku nepřáli," řekl Aktuálně.cz po jednání Josef Cícha.

Mimo to má vedení Prahy zajistit zpracování analýzy, která prozkoumá možnost užívání světelných závor napříč hlavním městem. "Chtěl bych vám poděkoval za to, že jste přišli a že jste svou argumentací přispěli i ostatním Prahám, protože teď bude tato monitorace probíhat po celé Praze. Myslím, že je to významný krok dopředu," řekl petentům po hlasování primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Jako jediný vystupoval k petici kriticky zastupitel a místostarosta sousední Prahy 8 Radomír Nepil z hnutí ANO. Obával se, aby se část dopravy nepřetížila tam a ještě více nezatížila třeba ulici V Holešovičkách. I on ale nakonec hlasoval pro opatření.

"Pro nás je hlavní, že dcera je s námi zpátky, můžeme si s ní znovu povídat. Dlouho to tak nevypadalo, prognózy byly šílené. V tuto chvíli se zotavuje v rehabilitační centru. Příští týden by se měla vrátit a začít znovu chodit na školu. Samozřejmě jí řekneme, jak jsme dopadli na zastupitelstvu," dodal Cícha s úsměvem po úspěšném hlasování.

