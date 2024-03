Hašek: Mezi Hitlerem a Putinem není rozdíl. V Senátu bych bojoval i za plomby zdarma

Sportovci z Ruska by se mohli účastnit mezinárodních soutěží, pokud veřejně odsoudí válku své země proti Ukrajině. Navrhuje to olympijský vítěz z Nagana, bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví také o své kandidatuře do Senátu, nebezpečí, jaké představují politici jako Fico, Orbán či Babiš, nebo také o svém podnikání.

Chcete letos kandidovat do Senátu. Jak došlo k tomu, že jste si plácl zrovna s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou?

Asi před dvěma roky jsem se k ní objednal na schůzku, aniž bych se s ní chtěl bavit o kandidatuře do Senátu. Šlo o ruskou válku na Ukrajině a to, jak hodně ji ruští sportovci v mezinárodních soutěžích podporují. Ale když už jsme seděli, tak jsem se zmínil, že mě hodně zajímá dění u nás i ve světě a přemýšlím o kandidatuře do Senátu. A zeptal jsem se, jestli by to nemohlo být za TOP 09, protože mi je tato strana blízká.

Předpokládám, že byla nadšená, protože o topku teď velký zájem není.

Nemluvil bych o nadšení. Na očích jsem jí ale poznal, že ji moje slova potěšila. Musíte se však zeptat jí. Mě už topka oslovila před sedmi či osmi lety. Tehdy jsem nabídku odmítl, protože jsem měl jiné priority. Člověk se ale vyvíjí a teď chci naši politiku ovlivňovat daleko více, než jsem chtěl dřív. To bych jako senátor mohl.

Čím vám je TOP 09 blízká?

Mám blízko k hodnotám, které prosazuje. Teď je trochu méně konzervativní než v době, kdy ji zakládal pan Kalousek s panem Schwarzenbergem, ale pořád cítím, že je to strana, jejíž hodnoty jsou mi velmi blízké. Samozřejmě, nemusím vždy stoprocentně souhlasit s každým hlasováním jejích jednotlivých poslanců, ale to je přirozené.

Začal jste se hodně veřejně angažovat ve chvíli, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, je to tak?

Bezesporu toto mělo na mé rozhodnutí kandidovat do Senátu velký vliv. Ale já se začal o politiku zajímat už v Americe ke konci své hokejové kariéry, kdy jsem velmi pozorně sledoval kandidaturu Baracka Obamy. Protože mám ale kořeny v České republice, tak někdy od roku 2013 jsem začal sledovat domácí politiku.

Tak potom určitě sledujete i premiéra Petra Fialu. Co na něj říkáte?

Mně se líbí, že má svůj styl. Není to někdo, kdo by bouchal do stolu nebo někoho posílal někam, snaží se věci klidně vysvětlovat. Samozřejmě, ať přijde s čímkoliv, opozice bude vždycky říkat, že by to dělala lépe a dala na to více peněz. Jak by těch více peněz uměla najít, to už říct nedokáže.

Dokázal byste kandidovat i za ODS?

Pokud bych kandidoval za celou koalici Spolu, bylo by to i s podporou ODS. Zatím ale není jasné, jestli nepůjdu proti kandidátovi ODS nebo dalších vládních stran. Pochopitelně by bylo lepší, aby tomu tak nebylo, ale neberu to jako zásadní problém.

Ve kterém obvodu budete kandidovat? Nejvíc se mluví o Praze.

Bude to Praha, nebo střední Čechy, zatím nemůžu konkrétní obvod prozradit. Původně jsem měl nabídku kandidovat někde u hranic, ale to jsem hned odmítl, protože chci být co nejvíce v kontaktu se svými voliči. To považuji za hrozně důležité. A protože bydlím ve středních Čechách, tak připadá v úvahu pouze tento region.

Čemu byste se v případě zvolení věnoval? Hodně se teď zabýváte tím, aby Rusko nevyužívalo ke své propagaci sportovce. Která další témata jsou vám blízká?

Senátor by měl mít určitě všeobecný přehled, o což se snažím. Mě velmi zajímá například zdravotnictví. Když se teď dočtu, že si lidé mají platit plomby, tak s tím velmi nesouhlasím (pojišťovny nyní hradí bílé výplně u předních zubů, po konci amalgámu na ně mají jen přispívat, část nákladů má platit pacient, pozn. red.). Základní ošetření u zubaře by mělo být placeno přes pojišťovny. Naše společnost je dost silná na to, aby to lidem umožnila. Za toto bych jako senátor stoprocentně bojoval.

A vaše další témata?

Určitě sociální témata a s tím spojená podpora dětí. Ne každé dítě má možnost, aby mu rodiče například koupili počítač a další vybavení potřebné pro vzdělávání. Podobné je to se školními obědy, ne všichni rodiče na ně pro své děti mají. Rád bych, aby co nejvíce dětí mělo stejnou startovní čáru, aby rozdíly mezi nimi byly co nejmenší. V tom chci být aktivní.

Pochopitelně se to týká také podpory sportování. Aby bylo co nejvíce kvalitních plácků na sport, aby si děti mohly kdykoli zahrát basket, fotbal, bandy hokej i další sporty.

Ať nedopadneme jako Slovensko a Maďarsko

Jako kandidát do Senátu určitě vnímáte, že se část společnosti obává, abychom nešli stejným směrem jako Slovensko a Maďarsko. Máte také takovou obavu?

Já se snažím hlavně soustředit na to, aby vítězili politici, kteří chtějí naši zemi jednoznačně na Západě, a ne ti, kteří by mohli být ohrožením demokracie.

Kdo by podle vás mohl takovým ohrožením být?

Podívejte se do světa. Sklony ničit demokracii má Donald Trump, Viktor Orbán i Robert Fico. A v naší zemi Andrej Babiš a Tomio Okamura. Máme velké štěstí, že u nás vítězí příznivci demokracie a jasného prozápadního směřování. Udělám všechno pro to, abychom nedopadli jako na Slovensku či v Maďarsku.

Babiš se ale podle průzkumů těší velké podpoře veřejnosti, zatímco Fialova vláda ztrácí.

Kdo je u vlády, tak to má vždycky těžší, protože je za všechno kritizovaný. Podle průzkumů má nyní ANO o něco více podpory než před dvěma lety, ale to tak uprostřed volebního období bývá.

Opozici kromě jiného nejvíc vyčítám to, jaký má postoj k ruské válce na Ukrajině. SPD vyloženě nevadí, kdyby Ukrajina ztratila své území, a rétorika ANO, především předsedy Babiše, je téměř stejná. Právě na toto nyní loví voliče, kteří si zatím neuvědomují, jaké nebezpečí může být Rusko pro naši zemi a její občany.

Ale část Čechů si myslí, že by Rusko nevkročilo na území Slovenska ani Česka.

Ruský prezident Putin na nás nezaútočí, pokud uvidí, že proti nám nemá šanci. Ale pokud by nás viděl slabé, tak zaútočí. V tom je stejný jako Hitler. Není mezi nimi zásadní rozdíl. Akorát jeden nenáviděl a vraždil kromě jiných národů i Židy a druhý nenávidí a vraždí Ukrajince. Oběma šlo vždy o jediné. Aby povyšovali svůj národ nad jiné, získávali tím nacionalistické voliče a zvyšovali svou moc.

Nejsme ale díky členství v NATO dostatečně silní?

Nejsme, Rusko zbrojí mnohem více. My musíme bohužel také zbrojit, naše země, armáda, NATO i Evropská unie musí být co nejsilnější a také co nejjednotnější. Kdyby se začala současná jednota rozpadat, staneme se zranitelnými a Putin bude postupovat dál, kam to jen půjde.

Vidíte, jak rychle se věci mění, Slovensko a Maďarsko se už Rusku otvírají. To, co říkají Fico a Orbán, je velmi nebezpečné. Kdyby se i u nás k moci dostaly strany, které tuto jednotu narušují a nechtějí zbrojit a vojensky podporovat Ukrajinu, ocitli bychom se i my v bezprostředním ohrožení.

Pro vás je prostě bezpečnost před Ruskem tématem číslo jedna?

Je to tak, protože mi velmi záleží na bezpečnosti naší země a celé Evropy. Když se například bavíme o domácí politice, o tom, jestli má ozdravný balíček přinést deset či dvacet miliard navíc do rozpočtu, je to důležité, ale co to je ve srovnání se statisíci ztracenými a zmrzačenými životy Ukrajinců? Co to je ve srovnání s bezpečnostními hrozbami? To, co se děje na Ukrajině, velmi úzce souvisí s bezpečností naší země a s její budoucností.

Sportovci jsou reklama na ruskou válku

Jste přesvědčený, že reklamou na ruskou válku je mimo jiné účast ruských sportovců na světových soutěžích. Je tento problém pořád vaší prioritou?

Určitě ano. Všichni víme, že kromě války na bojišti probíhá také válka ekonomická a informační. A pro Rusko není lepší reklama než účast a úspěchy jeho občanů v mezinárodním sportu. My jim tuto možnost reklamy servírujeme na zlatém podnose tím, že dáváme ruským sportovcům možnost, aby Rusko propagovali přes své sportovní úspěchy. To je špatně.

Bohužel některé sportovní federace a prakticky všechny demokratické země takovouto reklamu Rusku umožňují. Pro jejich ani naše politiky to není důležité téma a vůbec si neuvědomují nebo nechtějí uvědomit, že takovéto jednání má na svědomí spoustu ztracených ukrajinských životů.

Vidíte nějakou naději, že svůj přístup změní?

Je pár sportovních federací, kde se nezměnilo téměř nic a které svým přístupem nesou odpovědnost za propagaci ruských zločinů, a tedy i odpovědnost za ztracené životy na Ukrajině. Velmi mě mrzí, že mezi ně patří i NHL, ke které mám jako bývalý hokejista mimořádný vztah. Na druhé straně je hodně sportovních federací, které účast ruským sportovcům neumožňují, a tedy nedělají reklamu na ruskou válku.

Věnoval byste se tomuto i jako senátor?

Budu nadále tlačit na funkcionáře, informovat fanoušky a dělat všechno pro to, aby co nejméně sportovních soutěží bylo reklamou na ruskou agresi na Ukrajině. A to samé budu dělat i na politické scéně. Tedy maximálně tlačit na politiky, ti se o takovéto rozhodnutí mohou postarat zákonem. A na území daného státu jsou sportovní soutěže povinny se politickému rozhodnutí podřídit.

Kromě velké podpory ale máte také kritiky, kteří argumentují tím, že sami sportovci nemohou za to, co jejich země provádí, a není proto správné ničit jim kariéru.

To, co dělám, nepovažuji za vystupování proti ruským sportovcům. Naopak, já se jim snažím pomoci. Nechci, aby celý život žili s vědomím, že kvůli jejich účasti v mezinárodních soutěžích zemřela spousta lidí včetně jejich spoluobčanů. Chci je vrátit do soutěží. Potřebuji pro to ale podporu sportovních federací a politiků demokratických zemí, včetně té naší.

V čem byste řekl, že pomáháte ruským sportovcům?

Chci pro ně nastavit pravidla tak, aby s námi mohli normálně soutěžit, a zároveň nebyli reklamou na ruskou válku a další zločiny své země. A tedy aby kvůli jejich účasti v soutěžích neumírala spousta Ukrajinců i jejich ruských spoluobčanů. Museli by samozřejmě oficiálně odsoudit ruskou agresi na Ukrajině a následně podle toho i vystupovat. Pokud by to někteří dokázali, mohli by být těmi nejlepšími mírovými ambasadory.

Vy tedy chcete, aby veřejně odsoudili Rusko a získali tak "povolenku" ke svému sportování?

Přesně. Přestože ale na to všude tlačím a píšu veřejné dopisy světovým sportovním asociacím, tak jim to zatím žádná sportovní federace ani země nenabídla a situace se nemění. Je třeba vytvořit program na jejich podporu. Když si vezmete, jaké obrovské příjmy i obrovský politický dosah má například Mezinárodní olympijský výbor, tak by stačilo jenom trochu chtít. To samé platí o NHL s příjmy k šesti miliardám dolarů. Kdyby jen pár desítek milionů vyčlenili na tento program, mohli by zachránit spoustu životů. Jsem přesvědčený, že pár jednotlivců by dříve či později ruskou válku veřejně odsoudilo. Musíme jim k tomu ovšem pomoci.

Na prvním místě je rodina a kamarádi

Je toto věc, která vám zabírá v poslední době nejvíce času? Nebo se věnujete ještě něčemu jinému, třeba podnikání?

Na prvním místě je pro mě rodina. Když jsem se dozvěděl, že se nám narodí syn, postavil jsem podnikání na vedlejší kolej.

Ukončil jste ho? Měl jste firmu na nápoje Smarty, která pro vás byla hluboce ztrátová. Zásoby jste prodal a značku pronajal jiné firmě, je to tak?

Značku Smarty jsem pronajal a stará se o ni jiný subjekt. Firmu jsem si ponechal, zásadně omezil a pozměnil její činnost a poslední dva roky je zisková. Mám ještě jednu firmu, do které chodím tak jednou dvakrát za měsíc. Tam jsem pouze statutární orgán.

O jakou jde firmu?

Zabývá se prodejem sportovních věcí, především fotbalových. Do ní chodím jednou za čas, dám si kafe a pobavíme se, co a jak. Velmi dobře funguje už více než dvacet let.

Jak jste se vyrovnával s neúspěchy v podnikání? Sám jste říkal, že na Smarty jste prodělal desítky milionů korun.

Pro mě to nebyl zásadní problém, i když mě to samozřejmě mrzelo. Pracovat se značkou Smarty mě velmi bavilo, těšilo mě získávat nové klienty, měl jsem radost, když se lidé po nápojích ptali, volali nám a psali. Takže o nějakém speciálním vyrovnávání se s tím jsem nijak nepřemýšlel.

Proč jste byl ve ztrátě?

Neměli jsme kvalitní byznys plán. Tedy ne takový, který by odpovídal realitě našeho trhu. Pracovali jsme v segmentu, který je neskutečně konkurenční a ve kterém hraje prim několik světových značek. A nám se nepodařilo se mezi ně vklínit. Tedy zdaleka ne tak, aby obraty a zisky pokryly chod firmy. Sice jsme dokázali hodně a především děti nás měly moc rády a často se po nás ptaly. Ale na to, aby firma bez mojí finanční podpory mohla fungovat, to nestačilo.

Jaké to je, když člověk prodělá mnoho milionů, což je pro řadu lidí nepředstavitelné? Necítil jste se na dně?

Ani v nejmenším. Naopak mě ta práce dlouho naplňovala. Ale finanční neúspěch to samozřejmě byl. Vyrovnával jsem se s tím jako s každým neúspěchem. I ve sportu jsem jich zažil hodně. Život se člověku nehroutí, jde se dál. Zítra bude krásný den a spoustu výzev přede mnou.

Žádná deprese?

Ne, ne. Jak říkal můj bývalý spoluhráč Láďa Růžička: "Peníze budou, my nebudeme." Peníze skutečně nejsou ta nejdůležitější věc. I když je třeba říct, že jsem se nikdy neocitl v existenční nouzi jako někteří jiní lidé. Já na první místo budu vždycky klást rodinu a kamarády. To je pro mě jednoznačně na prvním místě. Život je o rodině, kamarádech a samozřejmě o zdraví. O tom jsem absolutně přesvědčený. Tečka.

Video: Rusko nesmí vyhrát na Ukrajině a nesmí se přiblížit k našim hranicím, tvrdí Hašek

3:13 Videoukázka z rozhovoru Aktuálně.cz s Dominikem Haškem, který mluvil mimo jiné o tom, proč vystupuje proti Rusku a ruským sportovcům ve světě. | Video: Radek Bartoníček