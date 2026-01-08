Dohra kokainu ve sněmovně, útěku od velvyslance i šikany. Inspekce prolomila ticho

Kauzy policejní ochranky se konečně dočkaly určité dohry. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřovala činnosti elitní Ochranné služby PČR, která má na kontě několik skandálů. Třebaže nebylo zjištěno spáchání trestného činu, upozornila na dva kázeňské přestupky. Jeden se týká nalezeného kokainu v Poslanecké sněmovně, druhý útěku od amerického velvyslance, uvedla pro Aktuálně.cz.
„GIBS se zabývala možným nálezem drog v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nebylo zjištěno spáchání trestného činu, věc byla policii předána ke kázeňskému řízení pro nezaevidování nalezené neznámé látky,“ uvedl mluvčí inspekce Jakub Augusta redakci Aktuálně.cz.
Kázeňský přestupek byl zjištěn i v souvislosti s návštěvou velvyslance USA v Hřensku. V létě roku 2023 tam zamířil dnes již bývalý americký velvyslanec Bijan Sabet, vedle stálé ochranky ho doprovázeli další policisté.
Dva z důstojníků však bez nahlášení odjeli na soukromou akci, a co víc, později si vykázali přesčasy až do pozdních večerních hodin. Vedení Ochranné služby PČR, kterou do konce loňského roku řídil generálmajor Jiří Komorous, věc podle redakcí oslovených policistů odmítalo řešit.
„Bylo prokázáno pochybení ze strany služebního funkcionáře, který z místa odjel a fiktivně vykázal přesčasy. Kázeňské řízení následně nebylo provedeno, protože dotyčný policista ukončil služební poměr a toto jednání tak již nelze projednat,“ konstatoval GIBS ve vyjádření pro redakci.
Došlo ke křivé výpovědi, k šikaně nikoliv
Ze strany inspekce tak nebylo zjištěno, že by někdo z policistů spáchal trestný čin, a mluví o dvou skutcích kvalifikovaných jako kázeňský přestupek. „Do kázeňského řízení bylo postoupeno i jednání mající znaky přestupku policisty, který měl při výslechu v rámci prověřování GIBS podat křivou výpověď,“ doplnil Augusta.
GIBS se zabývala také například podezřením na zneužívání ubytovacích zařízení určených pro OS PČR ze strany rodinných příslušníků služebních funkcionářů útvaru, dále podezřením na zneužívání služebních vozidel, na šikanu či na neoprávněné vykazování přesčasů.
„V těchto případech nebylo zjištěno spáchání trestného činu konkrétní osobou a trestní řízení proto bylo odloženo,“ doplnila inspekce. GIBS podle mluvčího již sdělila vedení policie informace zjištěné v rámci trestního řízení k dalším možným opatřením, zejména v oblasti nastavení některých evidencí a kontroly.
Útvar, který trpěl
Mimo prověřované přešlapy měla Ochranná služba na kontě i další pochybení a kontroverze. Došlo například na šmírování kolegyň ve sprchách, kuriózní bouračku ochranky tehdejšího premiéra Petra Fialy s odsouzeným vrahem Jiřím Kajínkem i konflikt s Markétou Pekarovou Adamovou.
Jeden z příslušníků policejní ochranky dokonce zapomněl služební zbraň na záchodech sněmovny, jiný chránil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, přestože k tomu ani zdaleka neměl adekvátní výcvik. O největších problémech útvaru jsme psali zde.
