A je konec. Generál Komorous opouští policejní elitu, ta se mu rozpadala pod rukama

Elitní útvar bodyguardů opouští jedna z nejznámějších tváří policejních složek. Jiří Komorous oslavil 28. prosince své 65. narozeniny, což znamená, že mu služební zákon neumožňuje dále stát v čele Ochranné služby Policie ČR (OS PČR). Musí proto odejít do důchodu. Ředitelem byl od roku 2013, v posledních letech ho ale doprovázely četné skandály, které na ochránce nejmocnějších vrhaly nemalý stín.
O tom, že Komorous končí coby šéf OS PČR, jsme na Aktuálně.cz informovali už minulý měsíc. Od 1. ledna 2026 byl podle několika zdrojů redakce dočasně pověřen vedením Ochranné služby PČR plukovník Pavel Nachtman, dosavadní náměstek pro osobní ochranu a dopravu.
Komorousovo finále v řadách bezpečnostních sborů mohla zvrátit úprava služebního zákona, která by dovolila šéfům pokračovat do 70 let a výše. „To ale minulá vláda nestihla schválit. Takže Gogo končí,“ poznamenal s ohledem na generálovu přezdívku policejní ochránce, který si přál zůstat v anonymitě.
Formálně odchází Komorous k poslednímu prosinci. Dříve se ovšem spekulovalo, že by mohl kvůli četným kontroverzím odejít i dříve na vlastní žádost, případně po zásahu ze strany policejního prezidenta Martina Vondráška. To se ovšem nestalo. „Jsou to velcí kamarádi, též motorkáři. Vondrášek vděčí Gogovi za mnohé, tak se podrželi,“ dodal zdroj.
Na „kobereček“ kvůli sporu s Pekarovou
Generálmajor Jiří Komorous byl v čele Ochranné služby PČR od 1. srpna 2013, u policie ale pracuje už čtyři dekády. V posledních několika letech však jeho pozicí otřásly skandály, kontroverze a přešlapy, které vyvolaly pochyby o fungování ochránců nejmocnějších.
V mnoha ohledech se třeba nepohodl s Markétou Pekarovou Adamovou, když byla ještě šéfkou TOP 09 a předsedkyní Poslanecké sněmovny. Tu ze zákona chrání právě policejní ochranka. Spor mezi Komorousem a jednou z nejvyšších ústavních činitelek pak vyústil v „omluvu na koberečku“ – ovšem ne ze strany generálmajora, ale náměstka policejního prezidenta Tomáše Lercha. Více jsme o tom psali zde.
Z policejních řad se také ozvala ostrá kritika na Komorousův způsob vedení – nebo spíše „nevedení“. V létě například vycestoval s tehdejším ministrem zahraničí Janem Lipavským na Ukrajinu pracovník Ochranné služby, který neměl adekvátní výcvik pro výkon v terénu. Tím mohl vysoce postaveného politika naopak ohrozit, pokud by došlo k závažnému bezpečnostnímu incidentu. Na případ jsme upozornili zde.
Fialova ochranka nabourala do Kajínka
Horké chvíle zažila také ochranka premiéra Petra Fialy. V létě neznámý pachatel vykradl policejní vůz jeho bodyguardů. Loni v listopadu pak ochránci předsedy vlády shodou okolností nabourali se služebním vozidlem do auta odsouzeného vězně Jiřího Kajínka.
V minulosti Ochrannou službu provázely další závažné kontroverze. V srpnu 2024 se na veřejnost dostala informace, že v centrále útvaru jeden z policistů tajně natáčel své kolegyně ve sprchách. Později se ukázalo, že v podobném režimu pořizoval intimní záběry i doma. Po odchodu od útvaru navíc pracoval jako ostraha v elitní Mezinárodní škole v Praze, tedy v prostředí plném dětí. Případ vyřešil soud podmínkou a finanční kompenzací pro poškozené ženy.
Do středu pozornosti se dostala také kauza, kdy dva policejní ochránci „utekli“ tehdejšímu americkému velvyslanci Bijanu Sabetovi během jeho návštěvy Hřenska. Všechny zmíněné případy řešila Generální inspekce bezpečnostních sborů, která v rámci Ochranné služby prověřuje také informace o fiktivních přesčasech a další služební pochybení.
Inspekce zarytě mlčí
Zatímco se případ natáčení kolegyň ve sprchách dostal až do soudní síně, o stavu dalších kauz se v tuto chvíli neví. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která se prohřešky Ochranné služby zabývá, zarytě mlčí a odmítá se k čemukoliv vyjádřit.
„Generální inspekce bezpečnostních sborů se k dotazům tohoto typu zpravidla nevyjadřuje,“ uvedla na dotaz redakce Aktuálně.cz mluvčí inspekce Andrea Štorchová. Podobně se pak vyjádřil i její kolega Jakub Augusta.
I kvůli tomu se neví, jak dopadlo prověřování fiktivních přesčasů, kdy si někteří policisté dokola vykazovali desítky hodin práce navíc a inkasovali na tom nemalé peníze – to vše údajně s vědomím vedení Ochranné služby.
Rovněž není jasné, zda se GIBS podařilo rozlousknout případ nalezeného kokainu ve sněmovně, zneužívání služebních vozidel pro soukromé účely, zmíněný útěk od amerického velvyslance či také jednu z větví Dozimetru, která měla podle zdrojů redakce Aktuálně.cz vést k jednomu z pracovníků Ochranné služby PČR.
„S odchodem Komorouse některé z těch případů prostě asi umřou, pokud to už GIBS neodložila. Bohužel, ti nahoře si navzájem kryli záda. Všechny kauzy přečkali a teď odejde Komorous s generálskou odměnou do důchodu. Takový ten konec je,“ poznamenal na závěr bývalý příslušník Ochranné služby, který právě kvůli dění u ochránců nejmocnějších odešel do jiného útvaru.
