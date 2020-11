Do škol se vrací prvňáci, vir se mezitím šíří ve školkách. V izolaci končí opakovaně

Anna Dohnalová

Prvňáci a druháci se ve středu vrátili do základních škol, zatímco mateřské školy fungovaly nepřetržitě i v době nejsilnější fáze epidemie koronaviru. Do řady školek nákaza pronikla, jejich počty rostou. Jejich ředitelky tvrdí, že už ztrácí přehled, kdo je nakažený, a stěžují si na laxní přístup vlády. Někteří volají po alespoň částečném omezení provozu předškolního vzdělávání.

Už třikrát uvalili hygienici na mateřskou školu v Hradci nad Moravicí karanténu. Ještě minulý týden v ní byly dvě ze čtyř tříd, a sotva se podařilo škole obnovit normální provoz, už se podezření na nákazu objevilo u další z učitelek. Pokud její test bude pozitivní, minimálně část školy to čeká znovu. "Už nejsme schopni sledovat, kdo se od koho nakazí. Děti jsou často bezpříznakoví nosiči," říká ředitelka školy Gabriela Lacková, která si již nákazou také prošla.

Jí vedené mateřské škole tak hrozí, že skončí v karanténě už počtvrté. Současná pravidla nařizují, že v případě odhalení nákazy u učitele musí do karantény automaticky celá třída.

S podobnou situací se potýkají mateřské školy po celém Česku. "Ze současných vládních prohlášení cítíme pouze jediné, a to je: Poraďte si, jak umíte," naříká ředitelka mateřské školky ve Studénce Pavla Honová.

Zatímco ve středu se do základních škol vrátili žáci prvních a druhých tříd, v mateřských školách, k jejichž uzavření nedošlo, se epidemická situace už nějaký čas zhoršuje. Počet těch, které jsou v karanténě, prudce narůstá.

Spolek Pedagogická komora na základě informací z krajských hygienických stanic tvrdí, že například ve Zlínském kraji karanténa celé školy nebo jen některé třídy postihla již 41 procent tamních školek, což je 155 zařízení. Podobně vysoká procenta mají i další regiony. V Plzeňském kraji jde o 29 procent (81 škol), v Praze o 25 procent (109 škol) a ve Středočeském kraji o 19 procent (109 škol).

Deník Aktuálně.cz se dotázal vedení padesátky mateřských škol z celé republiky na jejich současnou situaci. Z třiceti školek, které odpověděly, si většina stěžuje na ponechání neomezeného provozu za nouzového stavu a nedostatečné prostředky pro ochranu svých zaměstnanců.

I podle vedení škol stoupá počet nakažených prudce a není jednoduché se v situaci orientovat. "Poslední dny ani pořádně nevíme, kdo je nakažený a kdo ne. Hygiena nic neoznámí, netrasuje se," stěžuje si ředitelka školy ve Vážanech nad Litavou Alžběta Hrančíková.

Navíc dodává, že přísnější hygienické podmínky mezi malými dětmi není vůbec jednoduché zvládat. "Snažíme se, co to jde, ale tak malé děti musíte mít neustále na očích a vše jim připomínat," dodává ředitelka, přičemž upozorňuje, že s mnohými dětmi tráví učitelé i více než osm hodin denně.

Výzvu k omezení školek vláda nevyslyšela

Prezident Pedagogické komory Radek Sárközi tvrdí, že přestože počet mateřských škol v karanténě narůstá, vláda se tímto problémem vůbec nezabývá. "Myslím si, že odpovědní ministři by se měli snažit mateřským školám pomoci, protože některé se s karanténou potýkají opakovaně, nikoliv jejich problémy ignorovat," upozorňuje.

Spolek již na konci října vyzval vládu a ministerstva k uzavření mateřských škol z důvodu prudkého zhoršení epidemiologické situace. To se však nestalo, mateřské školy zůstávaly v neomezeném provozu i přes častý nedostatek personálu.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) na konci října řekl, že omezovat provoz mateřských škol se vláda ani v budoucnu nechystá. "Vzdělávání malých dětí má zásadní význam a za sebe říkám, že se zavřením prvního stupně základních škol jsem souhlasil s těžkým srdcem, ale segment předškolního vzdělání bych opravdu rád udržel," řekl Plaga Deníku, pedagogům poděkoval a zdůraznil, že z jeho pohledu jsou v pořadí významu pro společnost hned za první zdravotnickou linií.

Pouhá slova vděku jsou ale podle vedení školek zbytečná a už vůbec nijak nápomocná. "Nemáme žádné pokyny, pravidla si vytváříme sami dle uvážení. Chybí jasná nařízení, jak se chovat v konkrétních situacích," vysvětluje ředitelka Mateřské školy Sedmikrásky v Opavě Eva Matušková.

Doma zůstalo jen minimum dětí

Co by mohlo situaci podle většiny oslovených ředitelek efektivně vyřešit, by bylo, kdyby školy zůstaly otevřené výhradně pro rodiče, kteří pracují. Pokud jsou ženy například na mateřské dovolené, neměly by podle nich dočasně školek využívat.

"Snížením počtu dětí ve třídách se zmenšuje pravděpodobnost nákazy a šíření viru," říká další z ředitelek Petra Vopršálová, která vede školku Korálek v Pardubicích. Vedení často žádá rodiče, aby s dětmi pokud možno zůstali doma. Velká část rodičů však jejich žádosti nevyhoví, a do jednotlivých mateřských škol tak chodí i přes zvýšené riziko stejný počet dětí jako před epidemií.

"Děti potřebují mít kontakt s ostatními dětmi a rodiče musí pracovat. Nemyslím si, že by měly mít možnost docházet pouze děti pracujících rodičů. Školka je pro všechny děti," myslí si Lenka Žvaková, jejíchž dětí by se ale navrhované omezení netýkalo, protože na mateřské dovolené není.

Ministerstvo zdravotnictví navíc upozorňuje, že zakázat přístup do školky jen části dětí není možné. "Co se týče požadavku vyloučit z docházky děti, jejichž rodiče nedochází na pracoviště, má tento požadavek diskriminační charakter a nelze jej v rámci nastavených opatření uplatnit," říká mluvčí ministerstva Kryštof Berka.

Zůstává to tedy na přístupu jednotlivých rodičů, což ale podle ředitelek škol není vhodné řešení. "Minimum z rodičů si nechává děti doma. V týdnu podzimních prázdnin bylo z docházejících dětí 22 procent těch, jejichž matka je na mateřské dovolené," uvádí Pavla Honová, pod kterou spadá šest škol s 299 dětmi.

Ředitelky tvrdí, že jejich žádosti mají u rodičů negativní odezvu, protože se domnívají, že si jen chtějí ulehčit svou práci. Připouští však, že část z nich skutečně své dítě doma nechá. Takových je ale podle ředitelek málo.

"Na vzdělávání mají samozřejmě právo všechny děti a my nemůžeme nikoho odmítnout, ani dítě nepracujícího rodiče," uvádí ředitelka školky ve Frýdku-Místku Natália Toflová. "Je to vše na dobré vůli rodičů, ale v současné době jsme v nouzovém stavu a mělo by se to více zohlednit," dodává.

