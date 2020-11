Výrazné klesání případů nečekáme, některé mají neznámý zdroj nákazy, avizuje vláda

Ve čtvrtek Poslanecká sněmovna rozhodne, zda vyjde vstříc prosbě vlády Andreje Babiše o prodloužení nouzového stavu do 20. prosince. Aktuálně.cz se s obsahem žádosti kabinetu seznámilo. Vláda nepředpokládá, že v nejbližších dnech dojde k výraznému snížení nárůstu nových případů nemoci covid-19 způsobené koronavirem. Současně považuje za varující stav infikovaných mezi zdravotnickým personálem.

Přehled počtu nakažených za jednotlivé měsíce od července s výhledem do prosince. | Foto: Vláda České republiky

Česká republika je kvůli vážnému průběhu epidemie koronaviru od 5. října v nouzovém stavu. Vláda během něj může přiškrtit občanská práva, aby průběh epidemie zbrzdila. Jejími nejsilnějšími nástroji jsou zákaz shromažďování, omezení volného pohybu či uzavření běžného provozu restauračních zařízení a obchodů.

Dosavadní opatření přispěla ke zlepšení situace, epidemie zpomaluje. Klesá počet nakažených, ubývá hospitalizovaných pacientů. Počet úmrtí se od 7. listopadu drží s jedinou výjimkou pod 200 denně. Nejvíce obětí koronaviru se napočítalo 3. listopadu, tehdy zemřelo 252 lidí. Reprodukční číslo, cifra označující, kolik lidí nakazí infikovaný člověk, se pohybuje kolem 0,8. Ještě 26. října mělo hodnotu 1,36.

Vláda Andreje Babiše nicméně upozorňuje, že situace je nadále vážná. Co do počtu nově infikovaných nepředpokládá dramatický pokles. Denní nárůst se podle ní bude držet na stávajících hodnotách, nevylučuje výkyvy směrem nahoru i dolů. V uplynulém týdnu se pohyboval od 1887 do 9015 případů. Proto chce kabinet nechat nouzový stav v platnosti další měsíc.

"I přes pokles případů ve srovnání s čísly minulého týdne i nadále pozorujeme výraznější denní záchyty laboratorně potvrzených případů onemocnění covid-19 na celém území ČR, což současně s vysokým počtem případů bez známého zdroje nákazy ukazuje, že epidemiologická situace ve výskytu onemocnění covid-19 je i nadále zhoršena a má stále charakter komunitního šíření," stojí v žádosti, kde jsou data k 11. listopadu.

Osmnáct procent nemocných jsou senioři

Nejhorší situace podle vlády panuje ve Středočeském, Jihomoravském, Moravskoslezském a Karlovarském kraji. Ve středních Čechách kabinet upozorňuje na nejvyšší denní přírůstky, jižní Morava má zase nejvyšší počet hospitalizací. V Moravskoslezském kraji si vládní dokument všímá výrazného zásahu nemoci do skupiny seniorů.

"Znepokojujícím aspektem je nárůst výskytů případů ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních poskytovatelů sociální služeb, což vyúsťuje nejen ve vyšší počet diagnostikovaných případů u zdravotníků a sociálních pracovníků, ale v případě průniku do domovů pro seniory také ve vyšší počet nových hospitalizací," varuje dále.

Podle údajů vlády se většina infikovaných řadí k mladší nebo střední generaci, kteří absolvují chorobu s žádnými či mírnými příznaky. Mezi nemocnými je pak 18 procent seniorů. U nich kabinet připomíná vyšší riziko vážného průběhu onemocnění a možné hospitalizace, ale tento trend podle něj pomalu slábne.

"Podle současného vývoje se zdá, že tato čísla jsou poměrně stabilizovaná a aktuálně dochází ve většině krajů - s výjimkou kraje Jihomoravského a Karlovarského, kde pozorujeme potenciální riziko nárůstu - k poklesu nebo stagnaci hospitalizací, což souvisí i s mírně zlepšenou epidemiologickou situací z hlediska celkového počtu nově diagnostikovaných případů," stojí v žádosti.

Na konci listopadu dva tisíce případů denně

Vláda v žádosti shrnula 14 plošných opatření, která od 5. října postupně zaváděla. Nejvýraznějšími jsou zákaz vycházení od 21 do 5 hodin, zákaz prezenční výuky ve školách nebo zákaz provozu obchodů s výjimkou potravin či lékáren. Kabinet sice nedokládá účinnost každého jednoho z omezení, ale v grafické části žádosti aspoň znázorňuje dosavadní dynamiku epidemie v návaznosti na celý balík opatření (viz galerie, pozn. red.).

Na rozdíl od minulé žádosti o trvání stavu nouze do 20. listopadu jsou součástí aktuálních podkladů pro sněmovnu i grafy, čísla a data, jež odráží vliv vládních nařízení jako celku na vývoji počtu nově infikovaných. Tentokrát kabinet na základě poznatků od Ústavu zdravotnických informací a statistiky nabízí i scénáře, jak bude vypadat denní nárůst infikovaných a hospitalizovaných v závislosti na reprodukčním čísle.

Na druhou stranu predikce vychází z dat k 5. listopadu, kdy testy zachytily 15 727 případů. Při tomto počtu by podle ústavu představovalo rizikový scénář číslo R hodnoty 1,2 - na konci listopadu by vedlo až ke 40 tisícům infikovaných denně. Tuto hrozbu se však podařilo odvrátit. Naopak se ukazuje, že se Česko nachází blízko příznivému vývoji.

Ústav ho 5. listopadu spojil s hodnotou čísla R 0,73, jež by 15. listopadu znamenala 5221 nově infikovaných. Ten den jich mělo Česko 1887. Byla však neděle, kdy se velmi málo testovalo. Relevantní jsou údaje z pátku 13. listopadu, tehdy bylo 7357 nakažených. Podle ústavu při udržení čísla R na 0,73 klesne denní nárůst na konci měsíce pod tři tisíce. Počet hospitalizovaných má ze současných bezmála sedmi tisíc spadnout na čtyři tisíce.

Nouzový stav do 20. prosince? Nejisté

Součástí žádosti je i vysvětlení podstaty nového systému opatření, jejž ministerstvo zdravotnictví představilo uplynulý pátek. Na základě několika epidemiologických ukazatelů stanovil resort pět úrovní režimu, z nichž každý počítá s různou mírou přísnosti opatření, nařízení a omezení.

"Aktuální epidemiologická situace, včetně vývoje v blízké budoucnosti, bude znázorněna pomocí skóre na stupnici 0-100. Skóre bude hodnoceno barevně pro celé kraje, hodnoty budou ale kalkulovatelné také pro nižší správní celky. Podle skóre budou kraje řazené do pěti stupňů pohotovosti, na které budou navázaná příslušná protiepidemická opatření týkající se například roušek, shromažďování, obchodů, kultury nebo školství," píše vláda.

Žádost kabinetu se dostala poslancům do ruky v pondělí odpoledne poté, co se na ní stejný den dohodla vláda. Nyní ji má ve sněmovně představit premiér Andrej Babiš. Lze předpokládat, že žádost stejně jako minule dovysvětlí ministr zdravotnictví Jan Blatný. Zda poslanci na trvání stavu nouze do 20. prosince kývnou, je nejisté. Když ho chtěla vláda prodloužit od 5. listopadu o další měsíc, sněmovna ho nechala trvat jen 14 dní.