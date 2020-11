Přehledně: Kdy se otevřou základní, střední či vysoké školy a za jakých podmínek?

Ministr školství Robert Plaga představil plán pro otevírání škol. Vychází z nového Protiepidemického systému (PES). Česko je prozatím v pátém stupni pohotovosti, brzo by mohlo přejít do čtvrtého. Aktuálně.cz přináší přehled, kdy a za jakých podmínek se otevřou další typy škol. Už tuto středu se do škol vrátí žáci první a druhé třídy základních škol a všechny ročníky speciálních škol.

5. stupeň mateřské školy a speciální školy - prezenční výuka zachována, není povinnost nosit roušky

- prezenční výuka zachována, není povinnost nosit roušky 1. stupeň základních škol - výuka pouze 1. a 2. ročníků, v tzv. malotřídkách výuka i ostatních žáků ve třídě s prvňáky a druháky

- výuka pouze 1. a 2. ročníků, v tzv. malotřídkách výuka i ostatních žáků ve třídě s prvňáky a druháky 2. stupeň základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií - distanční výuka

- distanční výuka výjimky: možnost individuálních konzultací

střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, vyšší stupeň víceletých gymnázií - distanční výuka, internáty v provozu pro studenty prezenčního studia a s pracovní povinností

- distanční výuka, internáty v provozu pro studenty prezenčního studia a s pracovní povinností výjimky: probíhá praktická výuka studentů zdravotnických škol a oborů sociálních služeb, možnost individuálních konzultací pro všechny studenty

vysoké školy - distanční výuka, povoleny zkoušky za účasti max. 10 osob

- distanční výuka, povoleny zkoušky za účasti max. 10 osob výjimky: probíhá klinická či praktická výuka a praxe studentů zdravotnických oborů a pedagogických oborů ve stanovených případech (max. 15 studentů ve skupině), umožněny individuální konzultace

základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky - distanční výuka

- distanční výuka hygienická opatření - roušky ve všech prostorách školy (neplatí pro mateřské a speciální školy), větrání mezi hodinami alespoň 5 minut, případně každých 30 minut

- roušky ve všech prostorách školy (neplatí pro mateřské a speciální školy), větrání mezi hodinami alespoň 5 minut, případně každých 30 minut stravovací zařízení - otevřena pro 1. a 2. třídu za dodržení rozestupů a homogenních skupin, pro vyšší ročníky na distanční výuce jídlo pouze s sebou

- otevřena pro 1. a 2. třídu za dodržení rozestupů a homogenních skupin, pro vyšší ročníky na distanční výuce jídlo pouze s sebou školní družiny a kluby - pouze pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny

- pouze pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny volnočasová centra - nefungují, případně distanční výuka

- nefungují, případně distanční výuka výuka zpěvu a tělesné výchovy - neprobíhá