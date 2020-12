"Do hnutí se dostaly různé živly." Z brněnské organizace ANO odchází další členové

Brněnské ANO přichází o další osobnosti, kterým vadí poměry v hnutí. Po brněnském exprimátorovi Petru Vokřálovi jsou na odchodu podle pátečního vydání Mladé fronty Dnes i poslanci Rostislav Vyzula a Pavel Staněk. Nepodali si přihlášku do nově vznikající brněnské buňky.

Brněnská organizace měla původně přes 200 členů, předsednictvo ji ale v červnu zrušilo kvůli sporům a možnému napojení některých lidí na různé kauzy. Po loňské policejní razii skončil ve vazbě kvůli podezření z korupce bývalý místostarosta městské části Brno-střed Jiří Švachula (dříve ANO). Podle obžaloby byl hlavou skupiny lidí, kteří manipulovali stavební zakázky a brali za to vysoké úplatky, jde o takzvanou kauzu Stoka. Brněnská buňka tak vzniká znovu.

"Co se děje kolem Stoky a vůbec v Brně, má na mém rozhodnutí nevstupovat znovu do hnutí určitě podíl. Nebudu již příští rok usilovat o kandidaturu do Poslanecké sněmovny," uvedl Staněk. Jeho jméno se podle MfD objevilo na nahrávce odposlechů, jež policie při vyšetřování Stoky pořídila. Zaznělo na ní: "Pro toho Staňka 180." Poslanec však opakovaně odmítl, že má s podvody cokoli společného.

Mezi nejznámější tváře brněnské organizace patří onkolog Vyzula. "Do ANO jsem šel s určitými ideály, a nakonec se ukázalo, že v Brně se dostaly do hnutí různé živly, které jsou nyní trestně stíhány. To mě hrozně znepokojilo," uvedl poslanec.

Podle něj žádný slibovaná očista nenastala. Do budoucna se chce věnovat už jen své lékařské profesi. Je přednostou jedné z klinik Masarykova onkologického ústavu. "Jsem smířený s tím, že odejdu z politiky. Mám plno práce v medicíně, plno pacientů a ještě na starosti studenty. Chci toho udělat ještě hodně," řekl Vyzula, který ale stejně jako Staněk zůstane členem poslaneckého klubu ANO.

Vládnoucímu hnutí přitom podle deníku hrozí v Brně i další ztráty. Svou další kandidaturu zvažuje také poslanec Karel Rais, přihlášku do brněnské organizace si nicméně podal. Rozhodnutý není další poslanec Miloslav Janulík z Břeclavi.

Do nově vznikající brněnské organizace zatím bylo přijato pět členů. Podle informací MfD jsou jimi René Černý, Vít Prýgl, Nikola Staňková, Kateřina Jarošová a Pavel Kříž. O členství naopak neusiluje bývalá předsedkyně brněnského ANO a starostka Králova Pole Karin Karasová.