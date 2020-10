Policie má podezření, že chce Švachulu někdo zlikvidovat. Soud ho chce pustit z vazby

Aktuálně.cz a HN získaly usnesení, kterým soudkyně brněnského krajského soudu rozhodla o propuštění expolitika ANO Jiřího Švachuly z vazby. Rozhodnutí je nepravomocné. Přichází ve chvíli, kdy dle několika zdrojů redakce policie prověřuje, zda Švachulovi neusiluje někdo o život. Obžalovaného chrání neprůstřelná vesta a muži se samopaly. Žalobce se proti zrušení vazby ohrazuje.

Někdejšímu místostarostovi městské části Brno-střed za ANO Jiřímu Švachulovi hrozí až šestnáct let vězení za manipulace stamilionových veřejných zakázek. Od loňského policejního zásahu sedí ve vazbě. Už více než rok a půl. A dodnes se k ničemu trestnému nepřiznal. Na rozdíl od části dalších obžalovaných, kteří dle policie manipulovali zakázky s ním.

Nyní se Švachulovi objevila reálná naděje, že se brzy ocitne na svobodě. Uprostřed svého procesu. Brněnský krajský soud totiž před týdnem rozhodl, že není důvod obžalovaného dále držet ve vězení. Zatím nepravomocně. Hospodářské noviny a Aktuálně.cz získaly písemné zdůvodnění soudkyně Jaroslavy Bartošové.

Stejná soudkyně má na stole i samotnou korupční kauzu Stoka, v níž je někdejší expolitik ANO souzen jako hlavní postava. V minulosti mu vazbu opakovaně prodlužoval kolega Bartošové z krajského soudu a potvrdil ji vrchní soud v Olomouci.

"Na jednu stranu je sice obžalovaný trestně stíhán pro mimořádně závažnou trestnou činnost a ohrožen sazbou odnětí svobody v trvání 10,5-16 let, ale na druhou stranu se jedná o trestnou činnost majetkového charakteru. Obžalovaný podle předběžného názoru nalézacího soudu i skutkových zjištění vyplývajících z obsahu spisového materiálu nebyl dosud soudně stíhán a především není mimořádně společensky nebezpečnou osobou typu pachatele násilných trestných činů, kterého by bylo nutno již v průběhu řízení důsledně izolovat od ostatních členů společnosti," napsala mimo jiné soudkyně Bartošová v odůvodnění s tím, že další ponechání Švachuly ve vazbě by porušovalo jeho ústavou daná práva.

Nicméně Švachula je paralelně stíhaný ještě ve druhé kauze, policií nazvané Krov. V té jde o vynášení informací z utajených policejních databází, které "torpédovalo" vyšetřování závažných kauz elitních policejních útvarů. Při domovní prohlídce detektivové u Švachuly nalezli tajné policejní lustrace na jméno jeho dobrého přítele a bývalého spolustraníka z hnutí ANO Richarda Mrázka. Ten měl v předchozím volebním období v gesci na magistrátu jako náměstek primátora Petra Vokřála (ANO) investice, a tím i veřejné zakázky. Tato kauza ale ještě k soudu nedorazila.

Švachula byl také dle deníku Právo několik měsíců před loňským policejním zásahem odsouzen za jízdu v opilosti.

Soudkyně rozhodla o ukončení Švachulovy vazby pár minut potom, co skončilo minulý týden jedno ze soudních stání kauzy Stoka. A v rozhodnutí dále píše, že jediným důvodem, proč by ho mohla držet ve vazbě, je riziko jeho útěku. Ostatně policie a státní zastupitelství na toto riziko upozorňují opakovaně.

Policie: Může utéct do Turecka či Švýcarska

"Obžalovaný v minulosti projevil svou připravenost vycestovat mimo území ČR, a to do Švýcarska, kde chtěl zařídit a provozovat galerii. Šetřením bylo dokonce zjištěno, že obžalovaný měl převést větší množství finančních prostředků do Turecka," odkazuje usnesení soudu na předchozí zjištění policistů.

Soudce Městského soudu v Brně Libor Hanuš - jenž o prodlužování Švachulovy vazby rozhodoval v minulosti - na to, že existuje riziko Švachulova útěku do zahraničí, opětovně upozorňoval. Jeho předešlá usnesení mají redakce rovněž k dispozici. Vyplývá z nich, že policisté mluvili se svědkem, který je informoval o Švachulových cestách do Turecka.

"Osoba k tomuto doplnila, že ví, že si měl najmout řidiče, který měl z České republiky do Turecka fyzicky převézt větší množství finanční hotovosti, kterou zde pak obviněný uložil. Má se jednat o hotovost pocházející z trestné činnosti a záměrně ji měl obviněný uložit právě v Turecku, protože Turecko není stát, který je členem Evropské unie," psal v dokumentu soudce Hanuš.

Peníze z Turecka byly podle vyšetřovatelů Švachulovou pojistkou pro případ, že by ho začala vyšetřovat policie. "V případě, že by měl obviněný pocit, že je prověřovaný nebo že se o jeho osobu více zajímají orgány činné v trestním řízení, chtěl utéct do zahraničí, konkrétně do země mimo Evropskou unii, a využívat tam finanční prostředky uložené v Turecku," upozorňoval soudce v dokumentu.

Mám malého syna a nemám pas, argumentoval Švachula

Švachula ale soud o tom, že ho může propustit, přesvědčil tím, že na něco takového nemá platný cestovní pas ani peníze a chce být blízko svého malého syna.

Policisté Švachulovi už zabavili dvanáctero luxusních hodinek (troje v hodnotě přes milion korun) nebo veterán Mercedes-Benz. Obstavili mu také nemovitosti a účet jeho dvaasedmdesátileté matky Ludmily. Na něj chodily desítky milionů korun, které dle detektivů patří synovi. Švachula zároveň chce složit písemný slib, že neuprchne, a dostane elektronický náramek, který bude sledovat jeho pohyb.

Soudkyně zdůraznila, že držet expolitika ANO ve vězení by bylo problematické i vzhledem k očekávané délce jeho procesu. "Objektivně nelze předpokládat, že by v zákonné lhůtě dvou let od podání obžaloby byla věc pravomocně skončena," uvedla soudkyně. Spis má dle ní 20 tisíc stran, 40 svědků vyslechla policie, dalších 80 osob podalo vysvětlení a znalci vypracovali na 15 znaleckých posudků.

Státní zástupce ale proti rozhodnutí soudu protestuje. "S rozhodnutím nesouhlasím a podal jsem si stížnost, ve které jsem odkázal na předchozí rozhodování soudů o vazbě Jiřího Švachuly, které alternativy vazby nepřipouštěly a poukazovaly na výjimečnost tohoto případu," řekl redakci dozorující žalobce Radek Mezlík z olomouckého vrchního státního zastupitelství.

Švachula zatím vazební věznici neopustí. Mezlíkova stížnost má odkladný účinek. Rozhodovat o ní bude Vrchní soud v Olomouci, který v minulosti naopak Švachulovi vazbu potvrdil.

Policie má podezření, že Švachulovi hrozí riziko likvidace

O propuštění Švachuly přitom soud rozhodl v době, kdy policie nasadila u procesu mimořádná bezpečnostní opatření. Expolitika brněnské městské části, kterého do té doby vodili k soudu řadoví příslušníci Vězeňské služby, začala až do soudní síně eskortovat speciální jednotka se samopaly. Švachula pod sako dostal neprůstřelnou vestu a zakuklenci zůstávali v soudní síni rozestavění po celou dobu jednání soudu.

Redakce Aktuálně.cz a HN zjišťovaly, proč ke zpřísnění bezpečnostních opatření došlo. Státní zástupce Mezlík to komentovat nechce. Ovšem podle dvou na sobě nezávislých zdrojů redakce jsou důvodem informace, že by se Švachulu někdo mohl pokusit zlikvidovat. Přesný původ hrozby není jasný, policii na hrozbu ale dle zdrojů upozornili svědci.

Někdejší vlivný brněnský politik ANO dosud mlčí. Pokud by se rozhodl mluvit, detektivové NCOZ si od toho slibují zásadní informace. Manipulace zakázek na radnici Brno-střed, kvůli kterým je Švachula nyní u soudu, jsou totiž jen malou výsečí kauzy Stoka, kterou policie doteď prověřuje.

Švachula je klíčový pro miliardové kauzy

Figuruje například v kauze mýto, v níž policie podezřívá z korupce třeba i druhého muže hnutí ANO Jaroslava Faltýnka či předsedu antimonopolního úřadu Petra Rafaje. Podle vyšetřovatelů se Rafaj s Faltýnkem domlouvali na tom, jak tendr na mýtný systém zmanipulovat tak, aby jej získala společnost Kapsch. Jejich schůzku zprostředkoval právě Švachula, známý Faltýnka a jeho syna.

Švachula na policejní nahrávce rozebírá s podnikatelem Samanem El-Talabanim odvádění provizí "Efkům" z brněnských veřejných zakázek. Že by tomu tak skutečně bylo, ale u samotného líčení v předpřipraveném prohlášení důrazně popřel. Prý se tehdy Talabaniho - který je dnes v kauze Stoka klíčovým spolupracujícím obviněným - bál, protože ho brněnský podnikatel iráckého původu vydíral. S Talabanim tedy na zaznamenané schůzce mluvil, přikyvoval mu a aktivně na něj reagoval proto, aby se ho zbavil.

"Na té schůzce v roce 2016 v IBC jsem se mu snažil neodporovat. Věděl jsem, čeho je schopný - snažil jsem se s ním mírně rozejít a hrál jsem jeho hru, jeho verzi jsem mu odkýval," vyjádřil se k předmětným nahrávkám Švachula.

Na policií monitorované schůzce se zmiňuje o "Efkách" v okamžiku, kdy mu Talabani sdělí, že o něm další obviněný podnikatel Ivan Trunečka roznáší "lži", že "dal Faltýnkům třicet procent místo dohodnutých padesáti".

"Sám říkáš, že říkají lidi o mně, že jsem někomu já něco ztopil. Já jsem nikomu nic neztopil. Ani Efkovi starýmu, ani Efkovi mladýmu," bránil se Švachula, že by kohokoliv připravil o peníze. Právě starým a mladým Efkem skupina dle policejní interpretace označovala otce a syna Faltýnkovy.

Jak HN a server Aktuálně.cz v únoru popsaly, Švachula je rovněž společně s Petrem Rafajem (nyní rezignoval na post šéfa ÚOHS) a téměř celým vedením antimonopolního úřadu podezřelý z korupce. Vyšetřovatelé mají podezření, že Švachula, jehož Rafaj jmenoval do svého poradního orgánu - jedné z rozkladových komisí úřadu -, manipuloval s nejvýše postavenými úředníky z ÚOHS například zakázky brněnského dopravního podniku.