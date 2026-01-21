Do Dyje unikly z farmy zvířecí výkaly, pronikly do znojemské vodárenské věže

Naředěná kejda v Dyji z protržené jímky na farmě u Podmyčí už zřejmě natéká do znojemské vodárenské nádrže, řekla mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Podle mluvčí Vodárenské akciové společnosti Ivy Librové však stále platí, že voda ve Znojmě je bez obav pitná.
Společnost nepředpokládá, že by přerušovala dodávky pitné vody pro toto město se zhruba 34 tisíci obyvateli, řekla Librová. Až 3000 metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů, uniklo v pondělí na farmě u Podmyčí.
Z Vodní nádrže Znojmo odebírá vodu hlavně tamní vodárenská společnost, která ji upravuje a zásobuje pitnou vodou Znojmo a okolní obce.
„Stále platí, že voda ve Znojmě je bez obav pitná. Kontrolujeme kvalitu vody ve zvýšené míře na vstupu do úpravny a není důvod ke znepokojení. Úpravna je navíc vybavena moderními technologiemi, které by si měly poradit i s mírně zvýšenou hladinou znečištění. Nepředpokládáme proto, že by mělo dojít k přerušení dodávky pitné vody pro Znojmo,“ řekla Librová.
Mezi zdrojem znečištění a znojemskou přehradou je vzdušnou čarou zhruba 17 kilometrů, nicméně tok Dyje v národním parku výrazně meandruje. Nebezpečný amoniak, který kejda obsahuje, z vody postupně vyprchává. V nádrži se pak znečištění velmi naředí, je v ní zhruba 2,5 milionu metrů krychlových vody.
„Čelo znečištění se podle vizuálního monitoringu už zřejmě dostalo do nádrže,“ uvedla kolem poledne Kučerová. Nelze to podle ní blíže určit, protože poslední odběrné místo je asi dva kilometry nad nádrží. Povodí Moravy se snaží zajistit další odběrné místo podél nádrže, jde však o velmi nepřístupný terén, navíc v zimě.
I když voda zůstává pitná a vodárenská společnost nepředpokládá přerušení dodávek, Znojmo se zároveň připravuje scénář pro situaci, kdy by kvůli úniku kejdy dočasně pitná nebyla. Podle mluvčí radnice Petry Šulákové by šlo o kombinaci cisteren a dodávek balené pitné vody, přičemž rozmístění cisteren v ulicích limituje mrazivé počasí.
Poslední odběrné místo nad nádrží je u vyhlídky Devět mlýnů. Tam v úterý večer vodohospodáři naměřili zhruba dvojnásobné překročení limitu amoniaku pro povrchové vody. O den dříve ve Vranově nad Dyjí amoniak překračovat limity pro povrchové vody zhruba čtyřikrát. Nějakou dobu ještě potrvá, než znečištění dorazí až ke hrázi nádrže. Ta je totiž přes pět kilometrů dlouhá a voda v ní teče podstatně pomaleji než v řece.
Znojmo v úterý na sociální síti Facebook uvedlo, že dočasně nedoporučuje používat vodu ze studní v okolí Junáckého potoka a v dotčeném úseku toku Dyje v oblasti Vranova nad Dyjí. Přístup k pitné vodě je zajištěn prostřednictvím obce. Ve Vranově je naprostá většina domácností napojena na vodovod. Dyje dále protéká neobydleným údolím národního parku, výjimkou je rakouský Hardegg, kde zajišťují zásobování pitnou vodou hasiči.
Povodí Moravy Dyji monitoruje, odebírá vzorky z celé řeky od místa havárie až po znojemskou vodárenskou nádrž. Sleduje, jak rychle a v jakých koncentracích amoniak postupuje k vodárenské nádrži. Z Vodní nádrže Znojmo odebírá vodu hlavně tamní vodárenská společnost, která ji upravuje a zásobuje pitnou vodou Znojmo a okolní obce.
