Slovensko je varováním, česká vláda má poslední šanci začít jednat, varuje analytička

V Česku vznikla první detailní analýza, jejíž autoři se zabývali tím, v čem selhává Česko a Slovensko v obraně proti hybridním hrozbám. Tedy proti dezinformacím, propagandě a špionáži především z Ruska. Andrea Michalcová, která je ředitelkou centra, kde analýza vznikla, varuje, že v Česku může dojít k podobnému selhání jako na Slovensku, pokud vláda v tomto boji nebude dělat podstatně více.

"Slovensko je pro Českou republiku varovným signálem. Tím netvrdím, že Česko čeká slovenský scénář, ale parlamentní volby v roce 2025 se blíží a nynější vláda Petra Fialy má poslední šanci posilnit obranu Česka," prohlašuje slovenská expertka Andrea Michalcová, která je ředitelkou Centra pro informovanou společnost v Praze.

Poukazuje například na to, že podobně jako na Slovensku roste v části společnosti frustrace, nedůvěra mezi lidmi a také stále silnější volání po vládě pevné ruky. "A do toho česká vláda nejedná ohledně hybridních hrozeb dostatečně. Na to, že si dala boj proti nim do programového prohlášení jako jednu z priorit, toho zatím udělala bohužel velmi málo," tvrdí Michalcová.

Odvolává se přitom na podrobnou, téměř stostránkovou analýzu, která je k dispozici na webu Pojistkydemokracie.cz. V ní se například uvádí, že členové pracovní skupiny pro čelení hybridnímu působení v rámci Bezpečnostní rady státu se scházejí jen minimálně a nevykazují koordinační činnost. Chybí také peníze pro ty, kteří čelí hybridním hrozbám a dezinformacím.

Autoři analýzy také volají po tom, aby Česko mělo podstatně účinnější systém zjišťování toho, kdo za jakými firmami a nemovitostmi stojí, nebo kdo a jak co financuje. Z jejich expertizy vyplývá, že Česku je možné ze zahraničí výrazně škodit dezinformacemi a kybernetickými útoky, aniž by mělo proti tomu dobrou obranu.

Foltýn se snaží obranu Česka posílit

Několik zdrojů Aktuálně.cz tvrdí, že v posledních týdnech přece jen došlo ke zlepšení a vláda Petra Fialy se začíná této oblasti více věnovat. "Situace je nyní nejlepší od chvíle, kdy přišla Fialova vláda," říká jeden z pracovníků, který je součástí týmu, který bojuje proti kybernetickým hrozbám. Tento tým má na starosti Otakar Foltýn, kterého vláda letos v květnu jmenovala koordinátorem strategického komunikace Úřadu vlády.

Ten v poslední době nabral několik nových lidí, mezi nimiž je například grafický designér Dodo Dobrík, který byl dosud spojený s projektem Dárek pro Putina. To je iniciativa na obranu Ukrajiny, která úspěšně sbírá peníze především na nákup vojenské techniky.

"Snažíme se jet naplno. Cítím, že já i další kolegové máme motivaci udělat co nejvíce. I když jsem ve státní správě krátce, jsem velký optimista," říká s tím, že zájem o práci Foltýnova týmu má také premiér Fiala. "Nedávno se s námi setkal, prezentovali jsme mu například koncepci sjednocení komunikace," uvádí Dobrík. Právě to je jeden z velkých problémů Česka, protože komunikace dosud nebyla jednotná a lidé na různých ministerstvech o sobě moc nevěděli.

