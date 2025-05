Klobáska za pouhých 28 korun nalákala spoustu lidí. Mnozí chtějí volit Okamuru

Navzdory známému rčení "nevstoupíš dvakrát do téže řeky" začalo SPD Tomia Okamury zkoušet od čtvrtečního odpoledne na voliče stejný "fígl" jako před minulými parlamentními volbami v roce 2021. Po některých českých městech pořádá jarmarky, ve kterých lidem nabízí levnější potraviny - stejně jako před čtyřmi lety. Na náměstí v Jihlavě byl zájem lidí obrovský. Řada z nich chce Okamuru volit.

Ještě počkejte, prosím, vydržte, budeme prodávat za chvíli, naléhá prodavačka, která stojí u jednoho z deseti stánků na jihlavském náměstí, kde SPD ve čtvrtek rozjela svou volební kampaň s prodejem levných potravin. Oficiální začátek prodeje by měl být v poledne, ale lidé mají zájem nakupovat už v jedenáct.

"Já bych si chtěla koupit máslo, jogurty a tamten sýr už teď, jestli je to možné," prosí prodavačku nakupující staršího věku, které ani nevadí, že u zboží zatím nejsou cenovky. "Ale vím, že to bude určitě levnější než v obchodech," nenechá se odradit a prodavačka jí nakonec vyhoví. Cenu potravin už zná, jen ještě k nim nestačila přidělat cenovky. "Vidíte, nakoupila jsem za 120 korun, v supermarketu bych za toto zaplatila minimálně 200 korun," reaguje zmiňovaná zákaznice, když se dozví cenu nákupu.

Udělala dobře, že přišla dříve, o hodinu později jsou už stánky úplně obležené a zákazníkům nezbývá než vystát frontu. Máslo za 39 korun, kilo brambor za devět korun, kilogram špekáčků za 135 korun, kilogram šunkových klobásek 145 korun. "Paní, prosím vás, tolik si toho nemůžete brát," obrací se prodavačka na seniorku u dalšího stánku, kde je možné si koupit například maximálně pět kilogramů brambor či jablek.

Největší fronta ale stojí u dvou stánků, kde prodávají grilované klobásky. Jedna klobáska stojí pouhých 28 korun, limonáda 15 korun. Muž, který stojí u grilu, se obratně pohybuje mezi stánkem a dodávkou, ve které má spoustu dalších balení klobás. "Vzali jsme toho spoustu, vyjde na všechny," upozorňuje kolemjdoucí s úsměvem a snaží se k nim být co nejvstřícnější, jako by prodával nejcennější zboží.

Přestože pořádající SPD dopředu prohlašovalo, že bude prodávat potraviny od farmářů, šlo spíše o různá družstva či větší dodavatele. Některé zboží dodalo například družstvo Bohemia Apple z Českého Brodu, mléčné výrobky byly podle prodavaček ze známé společnosti Olma a například klobásky z firmy Maso-Třebovle.

"Všechno jsou to čeští výrobci, můžu zaručit, že prodáváme kvalitní potraviny," ujišťuje hlavní organizátor prodeje, který se představil jako Honza. Právě on uzavřel smlouvu s agenturou, která se pro změnu domluvila s SPD, aby pro ni jarmarky na několika místech v Česku uspořádala. "Jsem zvyklý takto prodávat potraviny na mnoha akcích, které bývají ještě větší než tato," tvrdí Honza, který odmítá, že by SPD nebo někdo jiný ceny na jarmarku dotoval. "Můžu vám říct, že i při těchto cenách se nám taková akce vyplatí. Je to úplně něco jiného, než za co pak prodávají řetězce," prohlašuje.

Žije se nám špatně, Fiala mezi nás nechodí, stěžovali si místní

Nejspokojeněji ale působí poslanec SPD Jiří Kobza, jenž je prvním politikem strany, který se na jarmarku objevil a také jako první vystoupil na pódiu. "Vidíte, ten zájem? Vůbec mě to nepřekvapilo, ceny v obchodech jsou tak obrovsky vysoké, že lidé jsou rádi, že si můžou výhodně nakoupit," glosuje dění a lidem avizuje, že předseda SPD Tomio Okamura přijede přibližně kolem čtvrté hodiny odpoledne.

Je evidentní, že levnější zboží je pro dnešek mnohem větším tahákem než šéf partaje, přesto jsou na něj někteří lidé zvědaví. Když se Aktuálně.cz dává s kupujícími do řeči, většina z nich při rozhovorech na téma politiky ostře kritizuje vládu Petra Fialy. "On se bojí chodit mezi obyčejné lidi. On vůbec netuší, jak žijeme. Tady na Vysočině je to katastrofa," rozčiluje se postarší muž, který se přestavuje jako Petr.

Následně dlouze mluví o tom, jak se jedna z místních velkých firem, napojených na výrobu automobilů, dostává do problémů s odbytem, a další firmy lidem dávají výplatu, která je podstatně nižší než celostátní průměr. "Znám spoustu lidí, kteří dělají za pětadvacet tisíc čistého. A to dělají v nepřetržitém provozu a stojí u pásu," vykresluje Petr. Mluví tak nahlas, že se u něj zastavují další starousedlíci, kteří přidávají jiné negativní zkušenosti. "Známá dělá kuchařku ve školní jídelně, má kolem dvaceti tisíc. Podobně jsou na tom tady prodavačky. A do toho sem přijíždí stále více cizinců. Nejenom Ukrajinci, ale také Mongolové a další. Ti jsou ochotni dělat za málo peněz," popisuje život v Jihlavě paní Zdena.

Najít na jarmarku někoho, kdo podporuje premiéra Petra Fialu a je připravený ho jít volit, není opravdu jednoduché. I když převažují senioři, kteří nejsou jeho silnou voličskou skupinu, podobně mluví i mladší lidé. "Nájmy šly i tady ve městě strašně nahoru. Pronájem malého bytu stojí minimálně patnáct a více tisíc korun. Pokud jde o koupi bytu, i za malý musíte dát šest a více milionů korun, to je pro mnoho místních nemožné," tvrdí mladá maminka s dítětem v kočárku.

Když uvidí předsedu PRO Jindřicha Rajchla, který půjde do voleb na kandidátce SPD, jde si ho poslechnout. Kolem Rajchla se tvoří hlouček asi dvaceti lidí, kteří poslouchají, jak ostře kritizuje českou vládu za její pomoc Ukrajině, za podíl na drahých energiích nebo za vstřícnou politiku k EU. "Slyšeli jste někdy Fialu, že by řekl, že na pomoc Ukrajině nemáme dost peněz? Já ani jednou. Ale na valorizaci důchodů peníze neměl. Tak to je asi v naší zemi něco strašně blbě," vypráví a lidé kroutí znechuceně hlavou.

Plakáty na náměstí, kde jarmark probíhá, zvou na předvolební akci premiéra Fialy, která se shodou okolností odehraje v Jihlavě jen o několik hodin později, ale už teď je zřejmé, že na jarmark SPD přišlo mnohonásobně více lidí. Kino Dukla, kde bude Fiala vystupovat společně s herečkou Ivou Pazderkovou, má totiž menší sál, navíc je už dopředu jasné, že ho minimálně zčásti zaplní členové a voliči Spolu - už dopředu se totiž na tom domlouvali. Jestli bude nakonec úspěšnější šňůra jarmarků s levnými potravinami, nebo dvojice Fiala-Pazderková, která rovněž objede několik českých měst, to se ukáže v říjnových parlamentních volbách.