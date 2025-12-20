Devatenáctiletá řidička Mercedesu srazila na zebře chodkyni. Ta zraněním podlehla

Dopravní nehoda, která se stala v pátek před 19:00 v Českých Budějovicích, má tragické následky. Jednašedesátiletá chodkyně, kterou srazilo auto, v noci na dnešek v nemocnici zemřela, uvedla mluvčí policie Štěpánka Schwarzová.
Nehoda se stala v ulici Milady Horákové. Mercedes řídila devatenáctiletá řidička, která pravděpodobně nedala přednost ženě přecházející po přechodu pro chodce. "Došlo ke střetu, při kterém chodkyně utrpěla vážná zranění, se kterými byla převezena do českobudějovické nemocnice. V noci bohužel zemřela. Přesné příčiny a okolnosti nehody zjišťují českobudějovičtí dopravní policisté, kteří na místě střetu provedli řidičce dechovou zkoušku, s negativním výsledkem," dodala Schwarzová. Nehodou se budou zabývat kriminalisté.
Podle mluvčí krajských záchranářů Petry Kafkové byla chodkyně při příjezdu záchranářů v bezvědomí, její zranění byla velmi vážná. "Zasahující lékař přistoupil k zajištění dýchacích cest a pacientku napojil na přístrojem řízené dýchání," uvedla Schwarzová.
