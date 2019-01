Živě: Na horách do čtvrtka napadne až půl metru sněhu. Počasí komplikuje dopravu

Sněžení na horách v Čechách v nejbližších hodinách neustane. Zejména na severozápadě a severu bude vydatně sněžit do čtvrtečního rána, do té doby tam připadne 20 až 50 centimetrů sněhu. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V Jeseníkách a Beskydech by mělo sněžit, jak meteorologové už dříve informovali, do středečního rána a nová sněhová pokrývka by tam měla měřit mezi deseti až 25 centimetry. Vlivem větru se budou ve vyšších polohách tvořit sněhové jazyky a závěje.