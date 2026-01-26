Přeskočit na obsah
Čtrnáctiletý český lyžař zemřel po pádu v Rakousku. Ani helma mu nepomohla

ČTK

Čtrnáctiletý chlapec z Česka v pondělí zemřel po pádu v lyžařském středisku Feuerkogel ve spolkové zemi Horní Rakousy. Utrpěl těžká poranění hlavy, kterým podlehl. Představitel místní policie Bernhard Magritzer uvedl, že hoch přepadl přes okraj sjezdovky a po několika metrech dopadl na kamenitou půdu. Jedná se již o druhý případ úmrtí českého občana v Rakousku za poslední dva týdny.

Lyžování, ilustrační foto
Ilustrační foto.Foto: Thinkstock
K nehodě došlo podle serveru kolem pondělního poledne. Dva členové horské záchranné služby se asi hodinu pokoušeli chlapce oživit, informoval server lokálních novin Oberösterreichische Nachrichten.

Ten však svým těžkým zraněním podlehl navzdory tomu, že měl podle Magritzera při pádu nasazenou helmu. Chlapec byl spolu se svým otcem součástí asi 20členné skupiny z Česka.

Podle agentury APA v salcburském Bad Gasteinu zemřel v půlce ledna též 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina.

