Hospoda zvala na přenosy z olympiády. Budete platit desítky milionů, hrozil jí výbor

Český olympijský výbor varoval desítky firem a podnikatelů kvůli zneužití olympijských symbolů. Předžalobní výzvu dostaly i hospody, které zákazníky lákaly na sportovní přenosy z probíhajících her v Paříži. Olympijské motivy jsou chráněné zákonem, na jeho dodržování dohlíží právě výbor. Bez jeho souhlasu nesmí nikdo symboliku her využívat pro komerční účely.

Poslední čtvrtek v červenci, den před zahájením olympiády, dostal majitel jedné restaurace na pražském Smíchově nečekaný dopis. Byla to předžalobní výzva, aby stáhl reklamu ze sociálních sítí Facebook a Instagram. V příspěvcích návštěvníkům sliboval, že v podniku bude vysílat zápolení z pařížských her.

"Olympijské hry 2024 jsou tady. Rezervujte si čas na svůj oblíbený sportovní přenos přímo v naší restauraci. Těšíme se na Vás!" zněla reklama. Netušil, že dělá něco špatného. Dokonce nelegálního. Český olympijský výbor mu to však ve výzvě důrazně vysvětlil. A varoval ho, že pokud reklamu obratem nestáhne, může ho to přijít draho.

"Dle zákona o ochraně olympijských symbolik, je Klient (olympijský výbor, pozn. red.), připraven domáhat se náhrady škody, která byla či bude způsobena dalším neoprávněným užitím symbolik či jejich parafrází, přičemž Vás upozorňujeme, že výše vzniklé škody se pohybuje až v řádech desítek milionů korun," stojí ve výzvě, kterou má redakce k dispozici.

Vlajka, pochodeň či hymna

Jedním z úkolů Českého olympijského výboru je dohlížet na olympijské motivy, v tomto ohledu se zodpovídá výboru mezinárodnímu. V tuzemském prostředí mu k tomu slouží zákon o ochraně olympijských symbolik. Podle něj může zpeněžit motivy her pouze oficiální partner či sponzor českého výboru.

Ne všichni podnikatelé zákon znají nebo ho dodržují. Výbor kvůli tomu opakovaně konal. "Před a v průběhu olympijských her bylo odesláno zhruba padesát výzev, téměř všechny jsou ukončeny dobrovolným stažením vytčeného použití symbolik s omluvou a závazkem, že do budoucna nedojde k porušení zákona," sdělila redakci mluvčí výboru Barbora Žehanová.

Bez souhlasu výboru se zapovídá komerční využití slov 'olympijský' a 'olympiáda' i dalších symbolik, jako jsou vlajka, heslo, oheň či hymna. Nakládat s nimi smí jen dlouhodobí smluvní partneři výboru, mezi které patří firmy z oblasti energetiky, automobilového průmyslu či komunikací. Jednorázové povolení se neuděluje.

"Nezákonné je také vytváření spojení billboard s gratulací olympijskému vítězi nebo reklama na zboží s vyobrazením pěti kruhů nebo i pozvánka ke sledování vysílání z her na zahrádce restauračního zařízení," popisuje mluvčí Žehanová. Naopak smlouvy o spolupráci s partnery výbor uzavírá zpravidla na čtyřletý olympijský cyklus.

Největší spor prohrál Budějovický Budvar

Olympijské symboly požívají ochrany kvůli mravnímu, morálnímu a společenskému významu her, jejich zneužití pro nevyžádané obchodní záměry by mohlo znevážit jejich hodnotu. Alespoň v tomto duchu zní dohoda členských států Mezinárodního olympijského výboru. V Česku platí zákon od roku 2000.

"Zdůrazňujeme, že Český olympijský výbor Vám písemné zmocnění k užívání olympijských symbolik, jejich parafrází, synonym nikdy neudělil, tudíž je užívání či odkazů na ně na Vašich facebookových stránkách a na Instagramu spojené s podporou Vaší komerční činnosti neoprávněné," stálo v citované předžalobní výzvě, kterou obdržela restaurace.

Nejznámějším případem nezákonného obchodování s olympijskými symboly byla reklamní kampaň státního pivovaru Budějovický Budvar v souvislosti se zimní olympiádou v Turíně roku 2006. Spoty pivovaru zahrnovaly výrazy "hokejiáda" či zobrazení pochodně v podobě svázaných hokejek. Oficiálním partnerem výboru přitom byl Plzeňský Prazdroj.

Budvar reklamu nestáhl, s výborem šel do soudního sporu. A prohrál, musel mu zaplatit 2,25 milionu korun. "Žalovaný zneužil zimní olympijské hry v Turíně ke stržení mediální a divácké pozornosti na sebe, aniž by mu bylo uděleno písemné zmocnění žalobcem (a aniž by jakkoli přispěl ke konání těchto her)," rozhodl definitivně Nejvyšší soud v srpnu 2012.

Problém mají i školní olympiády

Omezení použití olympijských symbolik nově dopadá také na pořadatele vědomostních soutěží, kteří klání v oblasti zeměpisu, chemie či cizích jazyků nazývají "olympiáda". Ministerstvo školství podmiňuje finanční podporu pro organizátory tím, že si problematiku vyříkají s tuzemským olympijským výborem. Ten však ustupovat nehodlá.

"Poukazovali na to, že jsme komerční akce a ať se přejmenujeme na Chemickou soutěž. Hodláme s Českým olympijským výborem jednat, počkáme, až skončí olympiáda," řekl Jan Kotek, místopředseda ústřední komise Chemické olympiády, serveru Seznam Zprávy, jenž na spor upozornil.

Zachovat názvosloví vědomostních olympiád chce ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09). Poukazuje na to, že soutěže mají tradice trvající desítky let. Hodlá se zasadit o vyjasnění situace. "Každý rozumný člověk přece ví, že se sportovní olympiádou nemají vůbec nic společného," sdělil serveru ministr.

Video: Promarněná šance. Víme, jak to u nich funguje, říká o Rusech na olympiádě Hradilek (9. 5. 2024)