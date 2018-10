Konec jistot: obec Čilá nemá stoprocentní účast, starosta je na výletě ve Švédsku

Malá obec na Rokycansku se sedmnácti obyvateli brala vždy za prestiž mít stoprocentní účast při volbách. Letos nepřišli hned tři voliči.

Čilá - Pokud byla nějaká jistota, tak to, že druhá nejmenší obec v republice, Čilá na Rokycansku se sedmnácti obyvateli, má skoro vždy stoprocentní účast ve volbách. A všichni zde odvolí již v pátek.

Při letošních komunálních volbách ale tento primát mít nebudou. "Dva lidé jsou mimo republiku, tak jsme dopředu věděli, že nepřijdou," říká zapisovatelka komise Iva Hájková. Jedním z nich je i současný starosta František Hájek. "Je ve Švédsku, vrátí se až v neděli," vysvětluje.

Třináct ze šestnácti oprávněných voličů odvolilo již v pátek, komise ale ještě do poslední chvíle čekala, zda přijde poslední obyvatelka, která v cizině není. Nakonec ale nedorazila. "I tak je to velká účast," říká Hájková, kterou tak ani prý nemrzí, že o statut obce, kde volí vždy všichni obyvatelé, přijdou. "To se nedá nic dělat," krčí rameny.

Během čekání na voliče se prý ani letos nenudili. "Probíráme všechno možný, plete se, takže se nenudíme," říká Hájková.

I více než sto procent

Při letošních prezidentských volbách měli dokonce více než stoprocentní účast - volit sem totiž přišlo devět přespolních, především chalupářů. Výsledek voleb zde byl nečekaně vysoký ve prospěch Jiřího Drahoše: zatímco úřadující prezident dostal jen čtyři hlasy, 20 lístků v urně bylo se jménem jeho vyzyvatele.

Druhé specifikum malé obce je to, že do zastupitelstva kandidují již dvacet let pouze dvě rodiny, Hájkovi a Chmelovi, z nichž vždy vzejde starosta. A čtyři ze současných kandidátů jsou členy zastupitelstva již posledních dvacet let - mění se vždy jen ten pátý.

"Nikdo jiný už není, jsou tu samí starší lidi," vysvětluje Hájková, která je také v úřadě jako účetní více než dvacet let. A byť je již v důchodu, bude nejspíše pokračovat.

"Moc se mi nechce, ale asi budu. Syn dělá starostu a přemlouvá mě," říká. Zda bude pokračovat i její syn, zatím neví, ale dá se to čekat. "Rozhodne zastupitelstvo, ale spíš ano, protože se do toho nikomu nechce," dodává Hájková.