Stoprocentní obec Čilá. Je to naše prestiž, abychom přišli všichni, říkají místní. Volili Drahoše

před 2 hodinami

V Čilé na Rokycansku mají voliči téměř vždy stoprocentní účast. I nyní volilo všech 15 starousedlíků. Vyhrál Jiří Drahoš s dvaceti hlasy; pomohlo mu i devět přespolních s voličskými průkazy

Praha - Malá obec Čilá na Rokycansku s patnácti obyvateli se takřka každý rok na několik dní stane jednou z nejznámějších obcí v republice a střídají se v ní novináři i televizní štáby. Již skoro dvacet let se totiž pyšní primátem, že má téměř vždy stoprocentní volební účast.

A to se stalo i letos při volbách prezidenta. Všech 15 místních přišlo odvolit, a to ještě v pátek. Volební komise musela ale přesto sedět ve volební místnosti i v sobotu, kdyby náhodou přišel někdo na voličský průkaz. A to se také stalo. "Dnes přišli ještě dva," potvrdila deníku Aktuálně.cz zapisovatelka Iva Hájková. Celkem hlasoval rekordní počet devíti přespolních.

Výsledek voleb zde byl nečekaně vysoký ve prospěch Jiřího Drahoše: Zatímco úřadující prezident dostal jen čtyři hlasy, 20 lístků v urně bylo se jménem jeho vyzyvatele.

Že by se při čekání nudili, Hájková odmítá. "Povídáme si. Ono to rychle uteče, je stále o čem povídat," říká Hájková, která je členem komise pravidelně. "Jen dvoje první volby jsem nebyla, pak už skoro pokaždé," říká.

"Je to už naše prestiž," připouští místní obyvatelka Ilona Lungerichová, podle níž "uvědomění" místních začalo již krátce po revoluci, když byla starostkou její maminka Eva, která již zemřela.

"Byla aktivní. Když se začala měnit politická situace, tak byl její cíl, aby se místní občané o politiku zajímali. Myslím, že toho dosáhla, máme téměř vždy stoprocentní účast," říká pyšně Lungerichová. Třetina Čilé tvoří jednu rozvětvenou rodinu, včetně Lungerichové i současného starosty.

Jeden menší rozdíl proti minulé prezidentské volbě ale v Čilé je. Současný prezident dostal méně hlasů, v prvním i druhém kole volby shodně po čtyřech. Před pěti lety dostal Zeman v druhém kole šest hlasů, když jeho konkurent Karel Schwarzenberg získal o dva hlasy víc. Tehdy však proti dnešku nebyli žádní "přespolní".

V přepočtu na procenta letos získal Zeman 16,7 procenta hlasů, zatímco před pěti lety to bylo 42,8 procenta. Lungerichová má jednoznačné vysvětlení. "Je to těmi pěti lety, co tam pan Zeman vládl," říká stručně.

I když bylo v obci neobvykle mnoho voličů na voličský průkaz, nepřičítá to tomu, že by někdo z nich jel schválně volit do Čilé právě kvůli její "slávě". "Když jsem byla volit, tak tam byli čtyři lidé, kteří volili s průkazem. Všichni jsou místní chalupáři," říká Lungerichová.