Hrad se dozvěděl o mé nominaci až z médií, tvrdí nový manažer ČSSD Hašek

Rozhodnutí grémia ČSSD jmenovat bývalého poslance a hejtmana Michala Haška volebním manažerem sice vyvolalo kritiku části veřejnosti i spolustraníků, samotný Hašek už ale začal pracovat na kampani. "Osobní sympatie a antipatie ke své osobě neřeším," řekl Aktuálně.cz Hašek, který se zatím v médiích ke své nové roli nevyjadřoval. Předseda strany Jan Hamáček odmítl angažování Haška blíže komentovat.

Nebýt pandemie koronaviru, právě tento týden v pátek by sociální demokraté odstartovali volební kampaň před podzimními krajskými volbami. Teď už je jasné, že začátek kampaně o několik týdnů posunou - a na jeho podobu už bude mít vliv nový volební manažer Michal Hašek.

"Mojí úlohou je mimo jiné předložit během několika málo týdnů vedení sociální demokracie strategii i taktiku předvolební kampaně a také naše priority," odpověděl v pondělí Hašek Aktuálně.cz na otázku, jak přesně bude jeho práce vypadat.

"Mám také za úkol udělat rychlou inventuru toho, v jakém stavu je v ČSSD příprava podzimních voleb na centrální úrovni i ve všech regionech. Zmobilizuji také naše odborné zázemí, členskou základnu a sympatizanty," avizuje Hašek, který se tak fakticky vrací doprostřed politického dění po více jak třech letech, byť ne jako politik.

Jako politik prakticky skončil po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013, když se ho tehdejší moderátorka České televize Daniela Drtinová 29. října opakovaně ptala, zda se účastnil schůzky u prezidenta Miloše Zemana v Lánech. Hašek to jedenáctkrát po sobě popřel - přestože na schůzce byl. "Byl jste u prezidenta Miloše Zemana?" zeptala se moderátorka. "Je to fáma," zazněla jedna z odpovědí.

"Během čtvrt hodiny přijdete téměř o vše, co jste si do té doby vydobyl, a stanete se největším blbcem české politiky," okomentoval Hašek své chování s odstupem několika let v Hospodářských novinách, kdy řekl, že politika je už pro něj pouze koníčkem. Hájil se tím, že jen držel dohodu o mlčení, kterou prý uzavřel s dalším účastníkem schůzky, od ledna 2014 ministrem vnitra, Milanem Chovancem.

Na rozdíl od Chovance si Hašek udržel s prezidentem Milošem Zemanem velmi dobré vztahy. Haškův Facebook svědčí o tom, že prezidenta ve všem podporuje a nekritizuje ani jeho spolupracovníky, ostatně patří mezi jeho poradce. Dobré vztahy se snaží udržovat s Hradem také Hamáček, který se Zemanem a jeho týmem spolupracoval také na domlouvání leteckého mostu mezi Čínou a Českem v době koronavirové pandemie.

Že by měl ale prezident či jeho okolí něco společného s jeho jmenováním volebním manažerem, Hašek popírá. "Pověsti o vlivu Hradu odmítám, pan prezident i ostatní na Hradě se o mojí nominaci dozvěděli až z médií. Předtím jsme ji řešili spolu napřímo s panem předsedou Hamáčkem. Žádní prostředníci," ujišťuje Hašek.

Fakt chcete Miloše Zemana prezidentem? Jo :) Úryvek z rozhovoru s Michalem Haškem.... pic.twitter.com/fhyNhkfOw7 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 5, 2018

Pokud jde o kritické reakce na jeho jmenování, Michal Hašek uvedl, že se tímto se nezabývá. "Osobní sympatie a antipatie neřeším. Zaznamenal jsem výhrady, ale určitě nikdo nikomu nebrání v tom, aby své myšlenky a návrhy představil vedení strany," tvrdí Hašek, podle kterého si předseda Hamáček "jistě udělal obrázek o tom, zda a jak mohu být současné ČSSD platný".

Podle informací Aktuálně.cz nebylo rozhodnutí vedení strany o výběru Haška nijak rychlé ani úplně snadné. Debata byla poměrně dlouhá a nakonec rozhodlo především to, že předseda Hamáček si za Haškem jednoznačně stál. Byť sociální demokracie má dva politiky, kteří už na kampani pro krajské a senátní volby pracují. Je to místopředseda strany a poslanec Ondřej Veselý a také starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

"Řešili jsme už například témata, zapojení lidí a další věci. Ale chci to ještě držet pod pokličkou," potvrdil Veselý, který ale dodal, že vést celou kampaň nechtěl. "Ono je to fakt časově velmi náročné. Ústřední volební manažer je práce na plný úvazek, na něco takového bych neměl čas," řekl Veselý, který je kromě jiného poslanec, předseda zahraničního výboru a místostarosta Písku.

Odpovědnost za volební kampaň mu ale zůstane, stejně jako Michalu Šmardovi. Hašek tak bude svým způsobem jejich podřízený, bez jejich souhlasu by neměl udělat nic, co by znamenalo výraznou změnu v kampani. Co ale potom říká Veselý na to, že s Haškem bude muset úzce spolupracovat?

"Mám výhodu v tom, že já jsem ještě s Michalem Haškem nic nezažil. Nic zlého jsme si navzájem neudělali a můžeme tedy spolupracovat," řekl Veselý, který přiznává, že se mu ozvalo několik lidí, kteří výběr Haška kritizovali.

"Já tu kritiku do určité míry chápu, Michal Hašek je kontroverzní osoba. Ale my ho nevracíme do vedení ČSSD. Bude manažer kampaně, který se nevyjadřuje k politice, ani ji nekomentuje, není žádný lídr, nereprezentuje stranu. Nedostává do rukou žádnou moc, bude organizátor a jako takový se v minulosti osvědčil," tvrdí Veselý.

Bude to Mission Impossible, říká k Haškovi bývalý volební manažer

Co se týče Haškových kritiků uvnitř sociální demokracie, ozývají se především z Prahy, proti jeho jmenování volebním manažerem vystoupil například poslanec a bývalý náměstek pražského primátora Petr Dolínek, nebo pražský senátor Jiří Dienstbier. K němu se přidali i někteří senátoři, například Milan Štěch a Petr Vícha.

Deník Aktuálně.cz se snažil od pátečního rána získat reakci předsedy Hamáčka, který se rozhodl v pondělí večer svou sázku na Haška blíže nekomentovat. "Otázku volebního manažera pokládám za interní záležitost ČSSD," sdělil na dotazy, zda ho zaskočily značně kritické reakce na toto jeho rozhodnutí, jestli by ještě někdo mohl v ČSSD toto rozhodnutí zvrátit a neobává-li se, že Haškova mediální pověst může sociální demokracii poškodit.

Hamáček se tak zatím vyjádřil k Haškovi jen jednou, když oznamoval rozhodnutí grémia a psal, že ho oslovil "jako člověka s velkou zkušeností s fungováním regionální i parlamentní politiky a celé ČSSD". Deník Aktuálně.cz požádal o názor také druhého muže sociální demokracie, poslance Romana Onderku, který byl primátorem Brna v době, kdy Hašek vedl kraj. Na telefon nereagoval a sms zprávu s prosbou o stanovisko nechal bez odpovědi. Přestože je Onderka prvním místopředsedou strany, málokdy zvedne telefon nebo odepíše na zprávu.

Exprimátora Onderku a exhejtmana Haška spojuje to, že oba se museli vracet na "výsluní" po prohraných volbách a značné kritice veřejnosti. Onderka uspěl v parlamentních volbách a na sjezdu ČSSD, Hašek už do žádných dalších voleb nešel, a na rozdíl od bývalého prvního místopředsedy Jiřího Zimoly, se nepustil ami do kritiky Hamáčkova vedení strany. Naopak jej začal podporovat, stejně jako vládu ČSSD a hnutí ANO.

Od července 2018 začal Hašek pracovat v legislativní radě ministra zemědělství Miroslava Tomana, který má blízko k Zemanovi a od května loňského roku se stal Hamáčkovým externím poradcem na ministerstvu vnitra. Kromě toho spolupracuje také s poslancem a hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhounkem.

Podle řady hlasů ze sociální demokracie se už na Hamáčkově rozhodnutí s největší pravděpodobností nic nezmění. Většina krajů totiž Haškovo jmenování podporuje, ať už se jedná o jeho jižní Moravu, Hamáčkův Středočeský kraj, nebo třeba Královéhradecký kraj, který vede poslanec a starosta Náchoda Jan Birke. Mimochodem, ten byl volebním manažerem pro parlamentní volby v roce 2017 do doby, než jej vystřídal Milan Chovanec. Letos neměl Birke o takové místo zájem.

"Ta práce je velmi náročná, navíc je to jako o u fotbalu, co divák, to fotbalový trenér. Stejné je to v případě politické strany a voleb. Když je v grémiu patnáct lidí, tak každý má na nějaký návrh do kampaně svůj názor," tvrdí Birke s tím, že pro sociální demokracii je vše o to složitější, že má podle průzkumů veřejného mínění slabou podporu veřejnosti.

"Pro každého, kdo do toho půjde, to bude jakási Mission Impossible. Michal Hašek má neuvěřitelný organizační dar, výborně řídil osm let kraj a řídil skvěle poslanecký klub, když jsme měli 70 poslanců. Myslím si také, že velmi dobře ví, jaká témata bychom měli řešit a co skutečně voliče zajímá," hájí Haška Birke. Jenže, co říká na různé Haškovy kauzy a na to, že veřejnost bude přes ně hodnotit sociální demokracii?

"Mě ten výbuch nevole až zaskočil, zejména uvnitř ČSSD. Nevím, jestli kolegům došlo, že my nejsme v situaci, kdy bychom si mohli volební manažery vybírat a měli bychom přebytek lidí, kteří by chtěli nasadit vlastní krk. Michal Hašek udělal chyby, stejně jako já a jiní, akorát jeho chyby byly mediálně velmi vidět," soudí Birke.

Jak tedy bude kampaň ČSSD vypadat, na jaká témata se bude snažit získat voliče, o tom zatím Hašek, stejně jako nikdo jiný v ČSSD, nechce mluvit.

"Na to je ještě příliš brzy. Minimem je udržet stávající voliče, a musíme se pokusit získat alespoň některé bývalé voliče. Osobně nevidím žádnou bitvu jako předem prohranou. Bude to ale mimořádně těžká zkouška a my musíme stát nohama na zemi a mít realistická očekávání," naznačuje Hašek, že výsledek nebude patrně nijak moc dobrý.

Nakonec prozradí jen to, že se chce inspirovat sociálními demokraciemi v některých okolních zemích.

"Určitě budu navrhovat využití zkušeností našich nejbližších partnerů ze Slovenska, Rakouska či Německa, kde sociální demokracie stále úspěšně fungují a oslovují levicové voliče," řekl Hašek, který patří mezi velké příznivce bývalých slovenských premiérů a předsedů Směru, Roberta Fica a Petera Pellegriniho.