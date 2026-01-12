Viry nabírají grády. S těžkou chřipkou útočí i hodně nakažlivý covid Cikáda

Viry útočí, nasaďte si respirátory, nabádá hlavní hygienička Barbora Macková. Chřipky totiž podle ní přibývá a letos tento virus ve velkém i zabíjí. „Celkem 49 lidí už následkům této infekce podlehlo,“ vypočítává Macková. Kromě toho se podle ní probudil i covid – šíří se jeho nová varianta s přezdívkou Cikáda. Podle epidemiologů je i ona výrazně nakažlivější.
Letošní epidemie respiračních chorob nabírá grády. „Nejvíce se šíří chřipka, nemocnost už dosáhla úrovně 1583 na 100 tisíc obyvatel. To představuje vzestup o 71 procent,“ popisuje Macková.
Vzhledem k tomu, že se mezi lidmi šíří hlavně nový subtyp viru H3N2, který nese označení K, má průběh onemocnění daleko těžší průběh. „Zaznamenali jsme už 151 klinicky závažných případů, které si vyžádaly pobyt v nemocnici v režimu intenzivní péče. Dokonce 49 lidí pak následkům infekce podlehlo,“ uvádí hlavní epidemioložka. Většinou šlo podle ní o seniory nad 65 let.
„Je to opravdu mazec,“ potvrdil serveru Aktuálně.cz intenzivní průběh letošní chřipky i pražský praktický lékař Ondřej Sobotka. Čekárnu má podle svých slov totálně plnou, část pacientů se navíc vrací. „Horečky jim totiž nepovolují a trvají klidně i týden. U někoho i týden a půl,“ řekl. Zatímco jindy se nemoc po pár dnech léčby vzdá, letos má podle něj úporný průběh.
Podle epidemiologů je nejhorší situace ve Zlínském kraji. Hodně se s agresivní chřipkou potýkají i lidé na severu Čech.
To ale není všechno. Podle epidemiologů „zpestřila“ letošní virovou sezonu i nová varianta covidu. Jmenuje se Cikáda a rovněž je výrazně nakažlivější. „Lépe uniká protilátkám po předchozích onemocněních,“ vysvětluje viroložka Státního zdravotního ústavu Helena Jiřincová. Jinak ale podle ní vypadá nákaza podobně jako její předchůdkyně, oproti jiným sezonám se nikterak nevymyká.
Počty případů ale rychle přibývají. „Detekce tohoto viru se v posledním měsíci drží mezi pěti až osmi procenty pozitivních vzorků,“ přiblížila Jiřincová.
Epidemiologové proto doporučují příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění nepodceňovat. „Důležité je to hlavně u starších a imunitně oslabených lidí, kde může nákaza znamenat až život ohrožující komplikace,“ říká Barbora Macková. Senioři by podle ní měli znovu vytáhnout respirátory třídy FFP2 a nosit je do míst s vysokou koncentrací lidí – například v hromadné dopravě, v nákupních centrech nebo při návštěvě ordinací lékařů. Mladší lidé by zase měli být podle hygieničky k seniorům ohleduplní a nedávat jim hlídat nemocné děti.
"Všechno šlo mým směrem." Takhle vypadal životní večer Hertla, hvězdy týdne
Český hokejový útočník Tomáš Hertl dvěma góly a třemi asistencemi řídil vysokou výhru Vegas 7:2 nad svým bývalým týmem ze San Jose. Český útočník si pěti body vylepšil osobní rekord v NHL a s bilancí 18+21 je třetím nejproduktivnějším Čechem v lize. Byl také vyhlášen největší hvězdou týdne.
ŽIVĚ"V žádném případě to nemůžeme akceptovat," odmítla Trumpovy snahy grónská vláda
Grónsko zintenzivní své úsilí, aby zajistilo obranu ostrova v rámci Severoatlantické aliance, uvedla v pondělí grónská vláda. Současně znovu odmítla opakované výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se ostrov, který je autonomním územím Dánského království, členské země NATO, stal součástí Spojených států. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP.
ŽIVĚTurek se stal zmocněncem pro Green Deal. Zdědí kancelář po exministru Hladíkovi
Ve sporu o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí s prezidentem Petrem Pavlem podniknou Motoristé další kroky, řekl v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News ministr zahraničí a předseda strany Petr Macinka. Turek se dnes mezitím stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku.
Drsný trest. Američan obětuje až 85 milionů dolarů, aby mohl zase hrát mezi elitou
Bývalý první hráč světového žebříčku Brooks Koepka se pět týdnů po odchodu z kontroverzní série LIV Golf vrací do PGA Tour.
Odbojný boudař z Krkonoš vs. ochranáři. Spor rozhodla "dohoda z chodby"
I když jsou v posledních měsících nejhlasitějšími odpůrci Správy Krkonošského národního parku majitelé Luční a Labské boudy, mnohem delší spor s ochranáři vede František Zálešák. Zemědělec hospodařící na desítkách hektarů horských luk v nejcennějších místech pohoří a provozovatel Klínové boudy v pondělí dorazil k trutnovskému soudu. Vygradoval tak konflikt o dlužné pachtovné.