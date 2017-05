Chovanec: Přístup Česka ke kvótám na migranty nezmění ani hrozba Evropské komise

AKTUALIZOVÁNO před 10 minutami

Slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák svého českého kolegu doplnil, že život sám za dva roky od rozhodnutí o povinném přerozdělování migrantů potvrdil nefunkčnost konceptu. "Ani země, které to podporovaly, nakonec předepsané kvóty nedodržely. Nepotřebuje to větší komentář," poznamenal.

Brusel - Česká republika svůj odmítavý přístup k přijímání migrantů, kteří se dostali do Itálie a do Řecka, nezmění ani poté, co kvůli tomu Evropská komise některým zemím pohrozila řízením, které může skončit před unijním soudem. Řekl to ve čtvrtek v Bruselu ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Vnitro podle něj odmítá ustupovat od důkladného prověřování těch migrantů, které by mohlo od obou jihoevropských zemí přebírat v rámci jednorázového přerozdělování podle kvót.

Eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopulos po čtvrtečním jednání ministrů vnitra unijních zemí novinářům řekl, že solidaritu nemohou projevovat jen některé země unie. "Není to otázka ultimát, je to chvíle k tomu, aby se všechny státy ujaly své odpovědnosti," poznamenal. Státy EU by se podle něj měly přestat vymlouvat a měly by dodržet své závazky, je to podle něj věc správná politicky i morálně.

ČR, která by měla do září přijmout přibližně 2600 lidí, zatím převzala jen 12 migrantů z Řecka. Od května 2016 ani nenabídla žádná místa do programu, který do letošního září předpokládá v unii přerozdělení 160 000 osob.

Program příliš nefunguje. K 12. květnu bylo přesunuto jen 18 418 osob a Evropská komise přiznává, že celkový počet dodržen nebude.

Přesto Avramopulos tento týden Maďarsku a Polsku, které zatím nepřevzaly vůbec nikoho, dal měsíční lhůtu na změnu přístupu. Pokud se tak nestane, zahájí podle něj komise řízení pro porušení evropského práva, které po několika stupních může skončit až před unijním soudem. Česko Avramopulos vyzval, aby přijímání migrantů obnovilo.

Ve čtvrtek eurokomisař svůj postoj zopakoval s tím, že komise má k dispozici nástroje umožňující zahájit řízení pro nedodržení unijního práva. "Doufejme, že tak daleko se nedostaneme, že převládne rozum a zodpovědnost," prohlásil.

Kaliňák: Přerozdělování nefunguje, potvrdil to život sám

Na konci celého řízení by mohly země dostat od unijního soudu pokutu. O její výši nyní Chovanec nechtěl příliš spekulovat, experti ministerstva vnitra podle něj hovoří až o deseti milionech eur (asi 270 milionů Kč) základní pokuty a dalších desítkách tisíc pokuty za každý den následně nesplněné povinnosti.

"Hrajeme hru na to, kdo přijal 20 a kdo 12 lidí. Ten, kdo přijal 20, je ten správný a kdo přijal 12, ten je špatný," připomněl český ministr vnitra, že také mnohé západoevropské země domluvené kvóty zdaleka nenaplnily.

Slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák svého českého kolegu doplnil, že život sám za dva roky od rozhodnutí o povinném přerozdělování migrantů potvrdil nefunkčnost konceptu. "Ani země, které to podporovaly, nakonec předepsané kvóty nedodržely. Nepotřebuje to větší komentář," poznamenal.

Novinářům Chovanec připomněl, že Česká republika je v migrační krizi od počátku ochotná pomáhat postiženým zemím finančně i personálně a vyhověla vždy, když byla požádána.