Česko by mělo dále odmítat kvóty na přerozdělování uprchlíků, tvrdí čeští europoslanci

před 7 minutami

Podle europoslanců Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL), Miroslava Pocheho (ČSSD) a Jaromíra Kohlíčka (KSČM) by mělo Česko dále udržovat svůj odmítavý postoj k přerozdělování uprchlíků na základě kvót. Evropský parlament a Evropská komise přitom v úterý tento postoj Česka a dalších států kritizovaly. Miroslav Poche tvrdí, že by Česko mělo migranty přijímat na základě dobrovolnosti. Za "neférové" považuje hrozby některých europoslanců, kteří chtějí zemím odmítajícím kvóty krátit finanční prostředky z EU.

Štrasburk - Česká republika by si měla navzdory úterní kritice ze strany Evropského parlamentu i Evropské komise zachovat svůj odmítavý postoj k přerozdělování uprchlíků na základě kvót. V rozhovorech poskytnutých ČTK se na tom shodli tři čeští europoslanci. Evropská komise předtím pohrozila, že nebude váhat se zahájením řízení vůči zemím, které uprchlíky z Řecka a Itálie odmítají přijímat. Řada europoslanců ale vyzvala na plenárním zasedání ve Štrasburku státy, aby naplnily kvóty, které si samy schválily.

Evropská unie podle poslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) zvolila v systému kvót velmi špatnou strategii. "(Předseda Evropské komise Jean-Claude) Juncker v momentě, když viděl, že kvóty nefungují a nebudou fungovat, tak měl tu strategii prostě změnit. Měl jít více do dobrovolnosti, měl povzbuzovat státy, ukazovat příklady, kde to funguje, a ne jim začít vyhrožovat," uvedl. Podle něj je výsledkem tlaku jen to, že se řada zemí vzepřela a klidně se vystaví i řízení pro porušení unijních smluv, kterým v úterý eurokomisař pro otázky vnitra Dimitris Avramopulos pohrozil.

Problém je podle Zdechovského často i na straně samotných uprchlíků v Řecku a Itálii. "Ti lidé do střední a východní Evropy nepůjdou a hlavní důvod je, že o těch státech nic neví a že se bojí toho, že by si ekonomicky příliš nepolepšili," řekl.

Podle europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) by si mělo Česko zachovat svou současnou pozici a trvat na přijímání migrantů na základě dobrovolnosti. "Samozřejmě nadále platí, že musíme hledat cesty, jak pomáhat lidem, kteří se ocitli ne vlastní vinou v tíživých životních situacích. Ovšem tato pomoc nesmí být vynucována pod tlakem zdviženého ukazováčku Komise," uvedl Poche.

Za "neférové" označil hrozby některých svých poslaneckých kolegů, kteří chtějí zemím odmítajícím kvóty krátit finanční prostředky z EU. "Je to na hraně legálnosti," dodal. Poche je přesvědčen, že s blížícím se koncem lhůty na relokace, která uplyne letos v září, tlak komise na členské státy, aby naplnily své kvóty, poroste. Připustil také, že země odmítající povinné přesídlování běženců mohou mít kvůli svému postoji nyní problémy, a to v souvislosti s nedávným zvolením Emmanuela Macrona francouzským prezidentem. Macron se před časem ostře vyhradil vůči postoji Maďarska a Polska.

S odmítavým postojem vůči přijímání migrantů na základě kvót souhlasí i europoslanec Jaromír Kohlíček (KSČM). "Nikdo z těch, kteří tyto věci prosazují, nám ještě nebyl schopen říci, jak udržet ty migranty v zemi, která je jim určena," uvedl. Podle něj se "koloniální mocnosti" jako Francie, Británie a Itálie, ke kterým se přidalo i Německo, snahou o přesídlení migrantů do zbytku EU snaží to, "co si samy zavinily", přenést na ostatní státy. Proti přijímání uprchlíků na dobrovolné bázi Kohlíček ale není, lidé žádající o azyl podle něj ale musí splnit podmínky hostitelské země.