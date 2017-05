Kdo ještě nepřijal migranty v rámci kvót, by měl začít, hrozí Evropská komise. Jinak přijde soud

před 2 minutami

Evropská komise v úterý pohrozila zemím, které odmítají přijímat migranty v rámci povinných kvót. Eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopulos řekl, že Maďarsko a Polsko dosud nepřevzaly z Itálie nebo Řecka ani jednu osobu. A v pravidelné zprávě o pokroku přerozdělování žadatelů o azyl se hovoří i o České republice, která dosud přijala jen 12 lidí. Podle textu by měla urychleně přebírání obnovit. "Ty členské země, které zatím nikoho nepřijaly, by s tím měly okamžitě začít," prohlásil Avramopulos. Pokud nenastane pokrok do zveřejnění další pravidelné zprávy v polovině června, nebude podle něj komise váhat a vůči státům zahájí řízení. To může skončit až před evropským soudem.