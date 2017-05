před 54 minutami

Italská pobřežní stráž v sobotu zachránila ve Středozemním moři celkem kolem 3000 uprchlíků, kteří se pokoušeli dostat do Evropy. Oznámila to agentura Reuters. Migranti byli vytaženi z moře ve dvaceti záchranných operacích na různých místech Středomoří. O národnosti zachráněných uprchlíků není nic známo. Ve čtvrtek záchranáři u libyjského pobřeží pomohli 560 uprchlíkům, kteří pluli na dvou gumových člunech a pěti malých dřevěných plavidlech. Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) přijelo letos zatím do Evropy po moři 43 490 uprchlíků. Tisíc jich cestou zahynulo nebo jsou pohřešováni.

