Chovanec: Evropa je nyní méně bezpečná, jsou tu tisíce radikálů. Je nesmysl brát lidem zbraně

před 5 minutami

Zatímco Evropská unie se připravuje na to, že vezme lidem některé druhy zbraní, český ministr vnitra Milan Chovanec se snaží jít přesně opačným směrem a hledá způsob, jak Čechům zbraně ponechat. V rozhovoru pro pondělní Hospodářské noviny tvrdí, že evropští politici postupují ohledně zbraní chybně, stejně jako podle něho postupovali mylně při řešení migrační krize. Argumentuje tím, že v Evropě je řada teroristů, kteří můžou v budoucnosti zaútočit, a země musí být připraveny na obranu.

Praha - Ministr vnitra Milan Chovanec nesouhlasí s postupem členských zemí Evropské unie, které se chystají zpřísnit pravidla pro pořizování zbraní a zakázat pro civilisty některé poloautomatické zbraně. Chovanec nejdříve marně vystupoval proti záměru EU a nyní hledá způsob, jak Čechům zbraně ponechat. Proto navrhl změnu Ústavy, kterou se snaží plánovanému postupu EU vyhnout.

"Odzbrojovat lidi ve chvíli, kdy se v Evropě dějí teroristické útoky, je podle mě nesmysl," sdělil Chovanec v pondělním rozhovoru pro HN, ve kterém tvrdí, že se Česko musí připravovat na budoucnost. Proti záměru EU se už dříve postavila česká vláda i obě komory parlamentu.

"Podívejte se, jak se svět vyvíjí. Před několika lety jsem si neuměl představit, že se vrátí vlna teroru, kterou jsme v minulosti zažili. Zvykli jsme si na dvacet let absolutního klidu. Ale já si myslím, že Evropa je nyní méně bezpečná," obhajuje svůj záměr Chovanec, který je sám držitelem zbrojního průkazu a chodí cvičit na střelnici.

Podle něj si evropské země zadělaly na velký problém, když přes své hranice pustily řadu uprchlíků, kteří nebyli zaregistrovaní. "Vezměte si, že přišli do řady zemí, a jen dvacet procent z nich bylo někde zastaveno a zaregistrováno. Kdybych byl stratégem Islámského státu, využil bych migrační vlnu k tomu, abych po Evropě rozesel spící buňky a později je aktivizoval," prohlásil ministr, který nesouhlasí ani s informacemi Němců, že je u nich několik stovek radikálů. "Já bych řekl, že v Evropě je jich několik tisíc," domnívá se.

Chovanec chce udržet zbraně mezi Čechy tak, že by podle návrhu ministerstva vnitra přímo v Ústavě bylo zakotveno právo na jejich držení.

"Občané mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo za účelem ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot a podílet se tak na zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti a ochraně územní celistvosti, svrchovanosti a demokratických základů České republiky," zní doslova věta, která by měla být po případném schválení v Ústavě.

Majitelé zbraní by se stali například součástí obrany státu jako členové aktivních vojenských záloh. Zatím ale není vůbec jasné, jak Evropská unie na tuto "kličku" zareaguje, sám Chovanec přiznává, že výsledek jednání nelze předvídat.

"Nevím, bude to složitá debata. Směrnice prošla a my jsme byli snad jediní proti. Trochu jsme čekali podporu Slovenska, ale i ti se rozhodli nejít naší cestou. My budeme dělat vše pro to, aby lidem zbraně zůstaly. Jestli jsou aktivní zálohy cesta, budou lidé bohužel muset snést, že se stanou součástí aktivní zálohy," řekl v rozhovoru.

Rychetský i šéf Senátu jsou proti Chovancovi

Návrh na změnu Ústavy kritizoval minulý týden například předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, podle kterého by došlo k narušení "rigidnosti a stability Ústavy".

"Byli bychom jedinou evropskou zemí s takovou úpravou. Předkládaná právní úprava vzbuzuje řadu otázek a pochybností. Váhám nad uspěchaností a nepřipraveností celého návrhu,“ cituje Rychetského připomínky, které adresoval vládě, web Česká justice.

Chovancův návrh kritizovali také politici ČSSD, například předseda Senátu Milan Štěch a exministr pro lidská práva Jiří Dienstbier . "I když se to v dnešní době zvyšujících se bezpečnostních rizik zdá logické, nemyslím si, že by měli občané suplovat roli policie. Obávám se, že pro legálního držitele zbraně, který však nemá policejní výcvik, není vždy možné správně odhadnout a bleskově vyhodnotit situaci," ohradil se Štěch.

"Stát má garantovat bezpečí. Ozbrojování lidí, aby brali bezpečnost do svých rukou místo státu, je selháním, nikoliv cílem sociálnědemokratické politiky," přidal se Dienstbier.

S vážnými výhradami se ozvalo rovněž ministerstvo obrany. "Zvolený postup je možné označit jako nezákonný," tvrdí obrana ve svém stanovisku. Podle něho by taková změna Ústavy mohla legitimizovat jednání někoho, kdo by se neoprávněně zaštiťoval domnělou ochranou země.

Chovancův návrh naopak podpořila Českomoravská myslivecká jednota. "Návrh na zakotvení nového ústavního práva tvoří vhodnou právní bariéru proti plánům Evropské unie na větší regulaci zbraní," soudí předseda jednoty Jiří Janota.

V České republice bylo k začátku loňského prosince 300 115 držitelů zbrojních průkazů, registrováno je 798 424 zbraní všech kategorií.

autoři: Radek Bartoníček, Lukáš Prchal