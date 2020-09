Profesor z fakultní nemocnice dělal testy pro Janouškovu firmu, půjde před soud

V kauze "politického podnikatele" Romana Janouška, která se týká údajných podvodů jeho firmy Chambon, figuruje i vysoce postavený lékař jedné pražské fakultní nemocnice. Deník Aktuálně.cz zjišťoval, v čem podle žalobce spočívá jeho podíl na možné trestné činnosti. V kauze čeká soud celkem pět lidí. Podle státního zástupce vytáhli nezákonně ze zdravotních pojišťoven 239 milionů korun.

Sedmapadesátiletý Tomáš Kozák je více než 13 let přednostou I. hematologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Coby profesor působí i na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Před týdnem se dostal do složité situace. Jak už informovalo Aktuálně.cz, je jedním z pěti obžalovaných v kauze údajných podvodů někdejší firmy lobbisty Romana Janouška Chambon. Společnost se zabývala krevními testy.

Údajný podvod měla v letech 2009 až 2011 zkonstruovat tak, že pojišťovnám vykazovala jiné testy, než skutečně provedla. Cílem bylo inkasovat vyšší úhrady. Jak dozorový žalobce Alexandr Dadam uvedl, firma se takto měla nelegálně obohatit o 239 milionů korun. Dalších 77 milionů chtěla obdobným způsobem získat. Aktuálně.cz zjišťovalo, jakou roli profesor Kozák měl v příběhu sehrát.

"Současné řízení se týká mé údajné trestné činnosti, kdy jsem po určitou dobu byl spoluvlastníkem a jednatelem společnosti, která prováděla jako subdodavatel laboratorní testy pro firmu Chambon," sdělil Aktuálně.cz profesor Kozák. Chambon neměl odpovídající laboratorní vybavení ani personál, proto musel využívat subdodávky.

Nevěděl jsem, komu Chambon patří

Zmíněnou firmou, která pro Chambon testy prováděla, byla Medeana. Kozákovi od dubna 2007 do listopadu 2008 patřila, posléze do firmy majetkově vstoupila lékařka Soňa Peková. Také ona je v kauze obžalovaná. Spolu firmu vlastnili do konce ledna 2010, Kozák držel většinový podíl. V Medeaně se angažoval i navenek, více než dva a půl roku by jejím jednatelem. Poslední rok svého angažmá za firmu vystupoval spolu s Pekovou.

Že Chambon, jemuž Medeana poskytovala služby, v té době vlastnil Roman Janoušek, Kozák podle svých slov nevěděl. Lobbista se v prvních letech nového milénia stal jedním z nejvlivnějších hráčů zákulisí pražské politiky a byznysu. "Kdybych to ale byl věděl, myslím, že by mě to nijak nezarazilo, neboť to bylo v době, kdy jsem alespoň já neměl tušení, že v budoucnu tato osoba bude vnímána v tak negativním kontextu jako dnes," řekl profesor.

S obžalobou se dosud neměl možnost seznámit. Jeho stanovisko k ní nicméně vychází z toho, kvůli čemu ho stíhají kriminalisté. "Pokud je to shodné nebo podobné s tím, co mi kladla za vinu policie, cítím se určitě nevinný. Jsem přesvědčený, že bude nakonec mé jméno očištěno," uzavřel přednosta hematologické kliniky.

Jak dlouho vedení nemocnice o jeho trestních problémech ví, není jasné. V tuto chvíli je však s podstatou možného podílu svého přednosty na "kauze Chambon" již seznámené. "Vedení je o stíhání informováno a postupuje nadále v souladu s českým právním řádem," sdělil Aktuálně.cz ředitel nemocnice Petr Arenberger. V praxi to znamená, že ctí presumpci neviny. Na Kozákově pracovní pozici se nic nemění.

Chambon založili pro Janouška dva podnikatelé

Vedle Kozáka a Pekové postavil státní zástupce před soud byznysmeny Luboše Paška a Petra Ullricha. Všichni jsou obžalovaní z podvodu. Dva z nich - zatím není jasné kteří - se budou zodpovídat i z nedovoleného podnikání. Janoušek čelí obžalobě za podílnictví. Údajného podvodu se neúčastnil, ale coby majitel Chambonu si vyplatil mzdu 62 milionů. Jeho provinění žalobce spatřuje v tom, že přijímal peníze z trestné činnosti.

Luboš Pašek a Petr Ullrich působili v Chambonu na řídicích postech. Ullrich byl od prosince 2007 do července 2011 předsedou představenstva, Pašek měl v představenstvu od prosince 2007 do února 2011 funkci místopředsedy. Firmu založili pro Romana Janouška roku 2007 právě oni dva. Peková v Chambonu výkonnou pozici nezastávala, nedržela v něm ani podíl. Nicméně ve společnosti působila coby lékařka.

"Čtyřem obviněným (pátým je Janoušek, obžalovaný "jen" za podílnictví - pozn. red.) je kladeno za vinu, že uvedli v omyl celkem šest zdravotních pojišťoven, když v rámci činnosti společnosti prováděli mikrobiologická laboratorní vyšetření, která pojišťovnám nepravdivě vykazovali jako vyšetření lidské DNA, tak aby to odpovídalo uzavřené smlouvě," vysvětlil už dříve Aktuálně.cz žalobce Dadam.

Škodu uplatňuje jen pojišťovna vnitra

Aktuálně.cz se podařilo zjistit, o jaké pojišťovny se jedná. Vedle už v minulosti zmíněných Všeobecné zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, Vojenské zdravotní pojišťovny a Oborové zdravotní pojišťovny platila Chambonu ještě Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Coby poškozená se však do trestního řízení zapojila jen pojišťovna ministerstva vnitra.

"K trestnímu řízení se Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra připojila 1. června 2018 s požadavkem na náhradu škody s částkou převyšující 4,7 milionu korun," řekla Aktuálně.cz její mluvčí Hana Kadečková. V praxi to znamená, že pokud by soud doložil obžalovaným vinu, mohl by jim nařídit, aby požadovanou částku pojišťovně zaplatili.

Některé z ostatních pojišťoven se dohodly s Chambonem na vyrovnání už předtím, než roku 2017 začalo vyšetřování. Příliš vysoké úhrady ve prospěch Janouškovy firmy odhalily v rámci zpětných kontrol. Všeobecná zdravotní pojišťovna dostala zpět zhruba 10 milionů korun. Stejně postupovala i Vojenská zdravotní pojišťovna. Jak napsaly už v roce 2014 Lidové noviny, Chambon jí vrátil sedm milionů korun.

"Částka byla v plné výši následně započtena proti dalším vyúčtováním za zdravotní služby," potvrdil Aktuálně.cz stejný postup ředitel Oborové zdravotní pojišťovny Radovan Kouřil. Výši vyrovnání však nesdělil. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna se zatím do trestního řízení coby poškozená nezapojila, údajně nemá od policie potřebné podklady. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda odmítla záležitost komentovat.