Stopy od Zemanových sponzorů vedou k příteli podnikatele Janouška

před 1 hodinou

Společným jmenovatelem údajných sponzorů kampaně Miloše Zemana je Luboš Pašek, který patří k nejlepším přátelům podnikatele Romana Janouška. Spolu s ním byl i obviněn.

Praha, Mělník - Část sponzorů kampaně prezidenta Miloše Zemana má nečekaného společného jmenovatele. Je jím podnikatel Roman Janoušek, kterému soud před rokem ze zdravotních důvodů přerušil výkon trestu.

A to prostřednictvím Luboše Paška, který je jedním z nejlepších Janouškových přátel. Nejenže s ním podniká, ale právě on Janouška odvážel od policejního výslechu poté, co pod vlivem drog srazil ženu. Pašek se "proslavil" i tím, že u něj policie při zátahu v souvislosti s razií na Úřadě vlády v roce 2013 zabavila peníze a zlato v hodnotě 50 milionů korun.

Janouška s Paškem policie před rokem obvinila za předražené krevní testy pro nemocnice, které dodávala společnost Chambon. Podle policie si s dalšími třemi obviněnými přišli neoprávněně na 176 milionů korun.

Vazbu na Paška má hned několik údajných sponzorů kampaně uvedených na seznamu, s nímž přišel do televizní debaty prezident Miloš Zeman.

Na seznamu jsou čtyři lidé z Mělnicka. Petr Sádlo, který je předsedou místního tenisového klubu, dal stejně jako majitelka koupelnového studia Jana Verneková 200 tisíc korun. 150 tisíc korun dal majitel místního velkoobchodu s hračkami Jan Kůna a 220 tisíc Petr Tauchman z šest kilometrů vzdáleného Lužce nad Vltavou.

Posílala jsem to na Klokánky

Paškova dcera Iveta si vzala syna Jany Vermekové. "Já nemůžu za to, že si můj syn vzal Ivetku, to s tím vůbec nesouvisí," uvedla Vermeková, která připouští, že zná další sponzory Sádla a Kůnu.

"Mělník je malý, tady se známe," vysvětluje a rezolutně popírá, že by kryla jiného dárce či ji někdo ke sponzorování prezidentovy kampaně přemluvil.

Dar přitom vysvětluje značně krkolomně - prý chtěla přispět na Klokánky, které pan prezident také podporuje a dává na ně podle svých slov třetinu prezidentského platu. Nicméně Verneková neposlala peníze na Zemanův účet, ale na účet spolku jeho přátel, kteří z něj uhradili volební kampaň a zaplatili například plakáty. A to, kde vzala číslo bankovního účtu spolku a proč právě na něj peníze poslala, neumí vysvětlit.

A vazbu na Paška má i další sponzor Tauchman, který vlastní zavedenou firmu na provádění elektroinstalací a v posledních letech založil dva domovy pro seniory. Právě ve vedení jednoho z nich se potkal s Ilonou Paškovou: spolu sedí v Senior komplexu v Praze na Třebešíně. Padesátiletá Pašková se pak s Lubošem Paškem potkává v řadě firem. Mimo firem Skyway a Gironde například i ve společnosti Harrasov, kde byl členem představenstva i Roman Janoušek. A oba také byli donedávna spolumajiteli Týdeníku Mělnicko.

Sám Tauchman to, že podpořil Zeman, přiznává. Ale i on tvrdí, že to byla jeho soukromá iniciativa. "Chtěl jsem podpořit pana Zemana, zjistil jsem si na internetu, že funguje takovýto systém, tak jsem je oslovil," uvedl na dotaz Aktuálně.cz.

Na opakovaný dotaz přitom popřel, že by Paška znal. Přiznal pouze, že mezi jeho známé patří další sponzor Petr Sádlo, ale o sponzorství Zemanovy kampaně se s ním prý nebavil. "Nikdo mě nevyzýval," uvedl. Další otázky již odmítl zodpovědět a zavěsil telefon.

I již zmíněný Sádlo má k Paškovi blízko - místní bohatý podnikatel totiž dlouhá léta sponzoroval tenisový klub, jehož je Sádlo prezidentem.