Čeští filmaři budou držet hladovku na podporu Sencova. Symbolicky začneme 21. srpna, říkají

Praha - Čeští filmaři začnou v úterý držet řetězovou hladovku na podporu vězněného ukrajinského režiséra Oleha Sencova a jeho požadavků. V pondělí o tom informoval jeden z iniciátorů akce, dokumentarista Vít Janeček za Asociaci režisérů, scenáristů a dramaturgů (ARAS).

Sencov byl odsouzen v roce 2015 na 20 let vězení za podezření z terorismu na Krymu, který Rusko anektovalo v březnu 2014. Sencov vinu nepřiznal, obvinění odmítal jako vykonstruované za pomoci zfalšovaných důkazů. Od května drží hladovku a požaduje, aby bylo propuštěno dalších 64 Ukrajinců.

Protesty na podporu všech vězněných trvají už čtvrtým rokem. Před třemi měsíci Sencov vyhlásil neomezenou hladovku za propuštění své i všech nezákonně vězněných ukrajinských aktivistů v Rusku. "Za celou dobu se současně ukazuje hmatatelněji než kdy jindy povaha současného ruského režimu. Je zcela rezistentní vůči osobním i institucionálním prosbám i žádostem a vykazuje nulovou vůli přehodnocovat svá stanoviska," uvedl Janeček.

Ruský režim je podle českých iniciátorů hladovky netečný vůči mezinárodní ostudě a zcela ignoruje kolizi mezi právním rozměrem lidského života a svými mocenskými zájmy. "Z hlediska možností reagovat na tuto zvůli se ukazuje, že slovo velkých institucí, hollywoodských celebrit i hlav států má v této věci stejnou váhu jako slovo kohokoli z nás: je ignorováno," uvedli.

Podle některých zpráv se Sencovův zdravotní stav zhoršuje, obavy o něj vyjádřila řada mezinárodních institucí i jednotlivců. Oficiální ruská místa to odmítají. Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International proces se Sencovem kritizovala jako stalinistický.

K podpoře Oleha Sencova se již v minulosti čeští tvůrci přidali. "Tímto iniciujeme řetěz pětidenních hladovek, který bude zahájen symbolickým ránem 21. srpna 2018. Na začátku či kdykoli v následujících pětidenních cyklech se může připojit úplně každý. Zahajujeme tento řetěz s nadějí, že pro každých pět dnů se najdou pokračovatelé, dokud se Sencovův případ nevyřeší," uvedli zástupci ARAS. K dnešnímu dni jsou připraveni hladovku držet Janeček, Václav Kadrnka, Zuzana Kříhová, Eva Papoušková, Radim Špaček a Roman Vávra.

ARAS zřídil webovou stránku, kde je text výzvy ve více jazycích a kde bude zveřejňovat jména těch, kteří se k hladovce v daných časových úsecích připojí a dají o tom organizátorům vědět na adresu joiningforsentsov@gmail.com.