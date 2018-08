Zdravotní stav Sencova je uspokojivý, tvrdí Moskva. Ukrajinský režisér ale údajně ztratil už 30 kilo

Moskva - Zdravotní stav ukrajinského filmového režiséra Oleha Sencova, který si v ruské věznici odpykává dvacetiletý trest za terorismus, je uspokojivý. Oznámila to v sobotu podle ruského tisku vězeňská správa (FSIN), která tak odmítla zprávy, podle kterých se jeho stav nebezpečně zhoršuje.

Sencov od poloviny května drží hladovku a obavy o něj vyjádřila řada mezinárodních institucí i jednotlivců, nejnověji francouzský prezident Emmanuel Macron.

"Je to katastroficky špatné." Ukrajinský režisér Sencov umírá, konec je blízko, napsal z vězení

Sencov se hladověním domáhá propuštění čtyřiašedesáti Ukrajinců z ruských věznic, které označuje za politické vězně. Režisér je podle svého obhájce po třech měsících hladovění čím dál slabší. V médiích se mimo jiné objevily informace, že už na váze ztratil třicet kilogramů. To ale vězeňská správa popřela.

O zdravotním stavu Sencova v pátek telefonicky jednal francouzský prezident Emmanuel Macron se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Macron během telefonátu vyzval Kreml, aby z této situace nalezl co nejdříve humánní východisko.

Sencova, který je odpůrcem ruské anexe Krymu, v srpnu 2015 odsoudil moskevský soud na 20 let za to, že se na jaře 2014 spolu se svým společníkem pokusil na anektovaném ukrajinském poloostrově podpálit kancelář vládní strany Jednotné Rusko a dalšího ruského spolku. Režisér obvinění označil za vykonstruovaná.

Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International proces se Sencovem kritizovala jako stalinistický. O jeho propuštění se dosud marně zasazovali známí umělci, ochránci lidských práv i polici.