Český národ vytrvale tloustne, i když lidé cvičí víc než dřív, zjistili statistici

Průměrný obyvatel Česka nad 16 let má nadváhu. A navíc v posledních letech ještě o něco přibral. Jeho index tělesné hmotnosti (BMI) se loni dostal na 26,4. Roku 2022 to bylo 26,2 a o pět let dříve 25,2. Limit zdravé váhy je ovšem 25. Obezitou v minulém roce trpělo 19 procent žen a 22 procent mužů. Podíl se za poslední tři roky mírně zvedl. Přibylo ale také Čechů, kteří se začali více hýbat.
Zjištění ve čtvrtek na tiskové konferenci představil Český statistický úřad (ČSÚ). Na životní styl se statistici ptali po třech letech loni na jaře při každoročním mapování životních podmínek. Zapojilo se 8500 domácností. Tazatelé zjišťovali podrobnosti o stravování a pohybu, ale i výšku a váhu lidí nad 16 let.
Právě z těchto údajů se počítá BMI - tento index odpovídá podílu hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny výšky v metrech. Zdravá váha se pohybuje mezi hodnotami 18,5 a 25. Od 25 do 30 se označuje za nadváhu, nad 30 za obezitu; morbidní čili smrtelnou obezitou trpí lidé s BMI nad 40.
„Průměrná hodnota BMI obyvatel Česka se pohybuje už za hranicí zdravé váhy. V předchozích letech byla o něco nižší. Skoro třetina žen bojuje s mírnou nadváhou a u mužů je to 45 procent,“ uvedla Simona Měřinská z ČSÚ.
Celkem 19 procent žen a 22 procent mužů je obézních. Zdravou váhu má 32 procent mužů a 47 procent žen. Zbytek lidí má podváhu.
Více pohybu, ale také sedavější práce a rozdíly ve stravování
Podle zjištění se za poslední tři roky víc lidí začalo hýbat. Loni denně sportovalo či se věnovalo jiné fyzické aktivitě, která trvá přes deset minut a zrychlí se při ní dech a tep, celkem 21 procent mužů a 22 procent žen. V roce 2022 to bylo 15 procent mužů a 16 procent žen. Podíl mužů s pohybem několikrát týdně se zvedl ze 35 na 40 procent, u žen je to z 31 na 36 procent.
Vůbec nesportuje či méně než jednou týdně sportuje 39 procent mužů a 42 procent žen, v roce 2022 to byla polovina mužů a 42 procent žen.
Ovoce a zeleninu denně jí 43 procent mužů a kolem 54 procent žen. Maso si každý den dá 55 procent žen a 68 procent mužů. Skoro nikdy nemá ovoce ve svém jídelníčku devět procent mužů a čtyři procenta žen. Maso si vůbec či téměř nikdy nedá sedm procent žen a pět procent mužů.
Alkohol denně či skoro denně pije 26 procent mužů a devět procent žen. Cigaretu si denně zapálí 24 procent mužů a 17 procent žen. Naopak vůbec nekouří 72 procent mužů a čtyři pětiny žen. Nikdy nepije alkohol 29 procent žen a 17 procent mužů.
S vyšším vzděláním přibývá lidí, kteří mají sedavé zaměstnání. V práci sedí 73 procent vysokoškolaček a téměř čtyři pětiny vysokoškoláků. Podíl za poslední tři roky vzrostl. Naopak chodit musí, středně těžkou či těžkou a namáhavou činnost vykonávají v práci tři čtvrtiny mužů a 60 procent procent žen se základním vzděláním.
Zlodějské zlato, čílí se Francouzi. Odsouzená Simonová pobouřila zvláštním gestem
Je to zvláštní příběh olympijských her. Francouzská biatlonistka Julia Simonová, která ještě před necelým půl rokem stála u soudu kvůli krádeži kreditní karty, slavila zlato z vytrvalostního závodu. Její oběť, Justine Braisazová-Bouchetová, skončila až na 80. pozici. Z padoucha je hrdinka, která spustila další vlnu kontroverze drzým gestem v cíli.
Američané předali syrskou základnu vládním silám. Ze země ale neodešli
Syrská armáda převzala kontrolu nad strategickou základnou At-Tanf na jihu země, oznámilo ve čtvrtek podle agentury AFP syrské ministerstvo obrany. Na této základně od roku 2016 působila americká armáda v rámci mezinárodní koalice bojující proti teroristické organizaci Islámský stát (IS).
Konec Evropy? Průmyslníci varují: Tohle zláme vaz výrobě na starém kontinentě
„Evropský průmysl je pod bezprecedentním tlakem,“ varuje šéf největšího chemického komplexu v Evropě BASF. Čeští průmyslníci si stěžují, že v průmyslu dochází k nevratným změnám a proces deindustrializace je v plném proudu. Vláda nabízí pomoc, podle opozice jde ale o plané sliby.
Soud potvrdil dohodu, El-Talabani z kauzy Stoka půjde na tři roky do vězení
Krajský soud v Brně ve čtvrtek uložil v korupční kauze Stoka Samanu El-Talabanimu souhrnný trest tři roky vězení a peněžitý trest 800 tisíc korun. Soud schválil jeho dohodu o vině a trestu, kterou uzavřel se státním zástupcem. Trest je mírnější, než který mu soud uložil v roce 2022.
„Bolí ji celý svět." Ledecká byla otřesená, bez rozhovorů si šla okamžitě lehnout
Česká lyžařka Ester Ledecká byla po pádu v dnešním olympijském super-G otřesená, zranila se ale už na tréninku před závodem, který pak absolvovala ve značných bolestech. Po závodě v Cortině d'Ampezzo neabsolvovala tradiční rozhovory a šla si rovnou lehnout. Když se trojnásobná olympijská vítězka probudila, poskytla vyjádření, ve kterém uklidnila fanoušky.