Český generál je zpět z NATO, kde radil na velitelství. Armáda už s ním ale nepočítá

V armádě podle zjištění Aktuálně.cz končí generál Pavel Kříž. Naposledy coby právník poskytoval servis vojenským špičkám Severoatlantické aliance, předtím několik let velel Vojenské policii. Jeho mise v NATO o prázdninách skončila. Po návratu mu armáda vojenský závazek neprodlouží. Generál tak skončí službu v 45 letech, což není v tak vysokých armádních kruzích obvyklé.

Generál Pavel Kříž nastoupil 1. srpna 2019 do tříčlenného týmu seniorních právních poradců, kteří byli klíčovými pracovníky právní kanceláře na Vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě. Kříž byl prvním Čechem na takové pozici, ve výběrovém řízení porazil kolegy z ostatních aliančních zemí.

Úkolem týmu včetně Kříže bylo zajišťovat právní a legislativní servis velitelství včetně obou jeho nejvyšších představitelů, které český generál ve funkci zažil: generála Todda Wolterse a Christophera Cavoliho. Kdyby NATO podniklo operaci kolektivní obrany, právě zmíněné velitelství by akci řídilo.

Kříž měl v orgánu sídlícím v belgickém městě Casteau strávit tři roky, nakonec se mu mise o rok protáhla. Završila se letos o prázdninách. Od začátku srpna je v Česku. Služební závazek, tedy smlouva o působení v armádě, mu vyprší na konci září. A jak zjistilo Aktuálně.cz, kontrakt mu tím definitivně zanikne.

"Závazek nebude prodlužován"

"Jeho služební závazek nebude prodlužován," potvrdila redakci mluvčí Generálního štábu Magdalena Dvořáková. Křížova služba se tak po 17 letech definitivně uzavře. Není jasné, proč spolupráce obou stran nebude pokračovat. "Důvod neprodloužení závazku patří mezi informace osobního charakteru, které nejsme oprávněni zveřejňovat," řekla mluvčí.

Detaily nesdělil ani Kříž. Přestože ho redakce žádala o jeho stanovisko, opakovaně se odvolal na Generální štáb. "Velice děkuji za zájem, skutečně si ho vážím, ale veškeré dotazy řeší plukovnice Dvořáková," odepsal redakci voják, který službu zakončí v 45 letech jako brigádní generál, tedy s jednou hvězdou.

Obvykle se vojáci domlouvají s armádou na závazku opakovaně, jeden cyklus trvá zpravidla tři nebo čtyři roky. Když se závazek neprodlouží, může to znamenat, že další zájem o spolupráci nemá voják. Ale ve výrazné většině případů naopak už jeho služby nepoptává armáda. Nemá pro něj nový úkol či služební zařazení.

Po návratu z NATO skončil také neobvykle brzy, v 53 letech, tříhvězdičkový generál Miroslav Žižka, který platil za jednoho z nejkvalifikovanějších českých vojáků. Armáda mu rovněž neprodloužila závazek. Naopak po skončení mise českého vojenského představitele na velitelství NATO pokračoval v armádě Aleš Opata, který se pak stal náčelníkem Generálního štábu.

Kritika od Pavla

Pavel Kříž vystudoval krátce po roce 2000 práva na Západočeské univerzitě v Plzni, následně pokračoval v postgraduálním studiu se zaměřením na trestní právo na Právnické fakultě v Greisfwaldu. V Německu se pak věnoval právnické praxi u soudu i advokátní kanceláři. V roce 2006 se vrátil do Česka.

Týž rok nastoupil k Vojenské policii, stal se tam příslušníkem Útvaru speciálních operací. Už coby vojenský policista absolvoval armádní právní institut v americké Virginii. Později se vypracoval na vedoucího právní služby Vojenské policie. V letech 2011 až 2012 byl na misi v Afghánistánu.

V červnu 2015 ho ministr obrany Martin Stropnický jmenoval náčelníkem Vojenské policie. Chtěl to udělat už počátkem roku, ale proti byl tehdejší náčelník Generálního štábu a nynější prezident Petr Pavel. Kříž byl "jen" podplukovník, zatímco kariérní řád na takové místo počítal s generálem. Ministr ho jmenoval až poté, co Pavel odešel do Bruselu řídit Vojenský výbor NATO.

Odvolání od Metnara

Kříže povýšil na generála v květnu 2017 prezident Miloš Zeman. Ve 39 letech se stal jedním z nejmladších vojáků s touto hodností v české historii. Jeho působení coby velitele Vojenské policie se uzavřelo v únoru 2019, kdy ho odvolal ministr obrany Lubomír Metnar. Zdůvodnil to špatnou atmosférou v útvaru.

"Dával jsem mu dostatečně dlouhou dobu, ale ty problémy se de facto neustále opakovaly a narůstaly. Proto jsem se rozhodl, že ho odvolám," uvedl Metnar. Podle něj byly ve Vojenské policii vztahy mezi různými skupinami příslušníků natolik nezdravé, že to ohrožovalo plnění služebních úkolů.

Po odvolání byl Kříž v takzvané dispozici, státnímu tajemníkovi resortu obrany Petru Vančurovi pomáhal s administrativou právní povahy. Když NATO nabídlo aliančním zemím možnost nominovat své lidi do právní kanceláře velitelství, za Česko získal nominaci Kříž. Následující čtyři roky v alianci se staly jeho poslední armádní štací.