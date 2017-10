Špičkový generál mohl velet české armádě, místo toho končí. Průměrní ho vypudili, kritizuje expert

před 1 hodinou

Generál Miroslav Žižka se po třech letech vrátil z centrály NATO v Bruselu. I přesto, že platí za jednoho z nejzkušenějších a nejvzdělanějších českých generálů, není pro něj v české armádě místo.

Praha/Brusel - Tříhvězdičkový generál Miroslav Žižka sloužil od roku 2014 v centrále NATO v Bruselu, kde působil jako český vojenský představitel. Po letním návratu do Prahy ale přišla z generálního štábu zpráva, že pro něj v české armádě není místo.

A to i přesto, že platí za jednoho z nejzkušenějších a nejvzdělanějších českých generálů a hovoří třemi světovými jazyky.

Nečekaný odchod třiapadesátiletého Žižky, na který jako první upozornil server Euro.cz, vyvolal mezi českými důstojníky v Bruselu i na generálním štábu kritiku.

"Přišel za mnou jeden z našich důstojníků v NATO a svěřil se, že s tím Žižkou je to tragédie. Byl v šoku. Lidé, kteří o armádě něco vědí, jsou z jeho odchodu zděšeni," popsal Aktuálně.cz blízký spolupracovník ministra obrany Martina Stropnického.

Sám ministr nechce situaci v armádním velení jitřit. "Jde o rozhodnutí a pravomoc vedení generálního štábu. Nikoliv ministra obrany," reagoval Stropnický.

Podle informací deníku Aktuálně.cz se ale ministr opakovaně dotazoval na odchod generála Žižky šéfa štábu Josefa Bečváře.

O napjaté atmosféře svědčí nejen protesty, ale i konkrétní kroky některých generálů. Zástupce náčelníka generálního štábu Aleš Opata dokonce nabídl svou tříhvězdičkovou funkci k dispozici, aby mohla být svěřena Žižkovi. S tím, že by se Opata spokojil s méně prestižním místem, přestože to není běžné. A to jen proto, aby Žižka z armády neodcházel.

Kdo je generál Miroslav Žižka Narozen: 16. září 1964

Vystudoval Vysokou vojenskou školu Vyškov a absolvoval několik kurzů v Německu nebo Kanadě.

V roce 1997 se účastnil mezinárodní mise v Bosně a Hercegovině, mezi lety 2001 a 2002 působil jako šéf styčného týmu velitele SFOR pro Chorvatsko.

V rámci armády působil na různých velitelských pozicích.

Na generálním štábu pracoval jako ředitel zpravodajského odboru, předtím zastával pozici důstojníka operačního velitelství NATO v Brunssumu.

Mezi lety 2008-2010 velel pozemním silám Armády ČR.

V roce 2010 byl čtyři roky první zástupce náčelníka generálního štábu.

Do nedávna působil jako vojenský představitel ČR při NATO a EU.

"S podobným velkorysým gestem jsem se ještě nesetkal a v životě už asi nesetkám," říká k tomu generál Žižka.

Opatovu nabídku ale nadřízení zamítli.

Mohl velet celé armádě

Velvyslanec při NATO a bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý označuje odcházejícího Miroslava Žižku za jednoho z nejkvalitnějších českých generálů, se kterými měl tu čest v posledních dvanácti letech i jako ministr obrany spolupracovat.

"Jde o rozhodnutí generálního štábu a mně nezbývá než ho respektovat, třebaže odchází z hlediska požadavků na špičkového vojenského manažera v nejlepším a nejvyzrálejším věku," říká Šedivý s tím, že Žižkovy znalosti a zkušenosti mohly být v české armádě užitečné.

Odcházející Žižka před dvěma lety odmítl návrh ministra Stropnického, aby přijal funkci náčelníka generálního štábu a nahradil tak Josefa Bečváře, jehož funkční období se chýlilo ke konci a který nyní na vlastní žádost přesluhuje.

Stropnický tehdy kvůli zmíněné nabídce letěl za Žižkou až do Bruselu.

"V Bruselu jsem působil jako český představitel při NATO a EU jen krátce. Navíc jsem viděl ve své práci velký smysl a nechtěl ji po několika měsících opouštět," komentuje dnes svoje rozhodnutí Žižka.

"Ničeho nelituji, byť jsem počítal s tím, že mám armádě, ale i státu jako voják v třiapadesáti letech co dát," dodává s tím, že však věří v kroky armádního velení.

Lidé přicházejí a končí

Velení generálního štábu Žižkův odchod vysvětluje "dlouhodobým a cíleným procesem řízení kariéry klíčových představitelů české armády".

"Do vrcholných pozic vždy noví lidé přicházejí a jiní naopak končí. Miroslav Žižka před svým vysláním do Bruselu souhlasil s trváním svého služebního poměru do konce roku 2017. Nepředpokládalo se tedy jeho další zařazení," napsal mluvčí generálního štábu Jan Šulc v obsáhlém vyjádření.

I Žižka má ale své vysvětlení. Nechtěl prý dodržet automatické pravidlo, že po návratu z Bruselu bude sloužit v armádě další tři roky.

"Pak by mě totiž nový náčelník generálního štábu zdědil na téměř celé své funkční období. Zkrátka by si nemohl vybrat svůj tým," uvedl.

"Byrokraté v uniformách"

Šedivý považuje odcházejícího Miroslava Žižku za velmi schopného, vzdělaného a jazykově vybaveného generála, jehož by se měla armáda snažit udržet.

Mimo jiné i proto, že současné velení armády je - až na výjimky - složeno z generálů, kteří neprošli riskantními operacemi v zahraničí, takže jsou v odborných kruzích považováni za byrokraty převlečené do uniforem.

Expert na výběr lidí do strategických postů, sociolog Jaroslav Sýkora, používá při líčení personální politiky generálního štábu slovo "kamarádšoft".

"Když už do velení armády směřuje někdo se zkušenostmi z riskantních misí, prostředí průměru a podprůměru - čest existujícím výjimkám - se jej zbaví," dodává Sýkora.

V nejbližších dnech přineseme rozhovor s odcházejícím generálem Miroslavem Žižkou.