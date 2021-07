Česko nutně potřebuje dívky v IT oborech, mýty o ajťácích to ale kazí, říká expertka

Informační technologie prostupují většinou oborů i běžným životem. Přesto se stále daří mýtům o "technice pro kluky" a "umaštěných ajťácích". Rodiče tam pak často nechtějí poslat své dcery. Česku patří poslední příčka v EU v podílu žen v IT oborech i v obsazení IT pozic. "Jen s kluky to neutáhneme, ajťáků je potřeba hodně," říká proděkanka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity Barbora Bühnová.

Nakolik v české společnosti ještě přetrvává stereotyp "technika je pro kluky"?

Záleží na tom, co si kdo představuje pod pojmem technika. Existuje hodně technicky zaměřených škol, kde studuje velké procento dívek - třeba na architektuře nebo chemicko-technologických školách. Kde se dostáváme do úzkých, tak to jsou informační technologie. Situace v Evropě není nejlepší a i v rámci Evropy je Česká republika na jednom z posledních míst, dle řady statistik na úplně posledním.

Možná je problém i představa mnoha Čechů, že informační technologie jsou ti "umaštění, asociální ajťáci", kteří píšou nesrozumitelné kódy…

Ano, spousta lidí v Česku má velmi zkreslenou představu, co to je být odborník na informační technologie. Je to podobné jako se zdravotnictvím, také o něm nelze říct, že je pro kluky, nebo pro dívky, protože tam najdeme velmi pestrou paletu profesí od ošetřovatelů přes laboranty po chirurgy. I v IT je škála obrovská, ale mnozí učitelé a rodiče do tohoto oboru nevidí, takže tuto zkratku udělají. Ale ti, kdo se v informačních technologiích pohybují, považují dívky za zcela přirozenou součást IT kolektivů.

Do jaké míry se na přiživování těchto stereotypů podílejí přímo rodiče?

Neznalost rodičů způsobuje, že váhají na tuto dráhu dítě poslat, protože si nedokážou představit, jak by vypadal jeho pracovní den, co přesně by dělal a jestli by tu byl spokojený. I to jsme se snažili v Czechitas odbourat, vytvořili jsme portál "O práci v IT" a nahráli videa středoškolačky, která si povídá s lidmi na různých IT pozicích a ukazuje, jak vypadá třeba den testera, jenž hledá chyby softwaru a ověřuje, že program dělá to, co má.

Rodič se tak může díky vám dozvědět, co taková profese obnáší. Stále tu je ale pro ně znepokojující otázka: Studují zde a pracují zde hlavně chlapi, co by tam ta moje holka dělala?

Ano, rodiče mívají obavu, jak si bude s kolektivem rozumět a jak se jí tam bude líbit. A je pravda, že pracovní kolektiv bývá jeden z hlavních důvodů, proč ženy svou práci opouštějí, a to platí i pro IT obor. Ne všechny se zkrátka v čistě mužském kolektivu cítí dobře. Je to začarovaný kruh, kde dokud nebude větší počet žen, tak do něj ženy budou váhat vstoupit. A právě to se snažíme s Czechitas měnit.

Ostatně už doma v rodině je to často jasně rozděleno: Máš něco s počítačem? S tím za mnou nechoď, počkej, až přijde domů táta nebo starší brácha.

Ano, maminky se s dcerami o technice moc nebaví a většinou je pošlou za taťkou. Tím podvědomě posilují představu, že se jedná o svět, kam ženy nepatří. Druhou věcí je, že když se tedy problém dostane k tatínkovi nebo bráchovi, oni v dobré snaze dívce pomoci ji od toho v podstatě vyženou: "Běž si zatím něco dělat, já se na to podívám." Tudíž ona nemá možnost být při tom, kdy se něco opraví nebo vyřeší. Přijde, až když je to hotové. Buduje to v ní pocit, že takhle se to zkrátka dělá: přivolám na pomoc chlapa a on IT problém vyřeší. A také nedostane možnost zažít si úspěch, kdy se s tím sama popere, třeba nejdřív za pomoci někoho druhého, a zvládne to.

Tatínci často nemají trpělivost dceru navádět po jednotlivých krocích, aby problém vyřešila. Naopak syny tatínci k takovým problémům často volají slovy: "Pojď si to zkusit, zkus se s tím poprat." Dívky takové pozvání moc nedostávají. A pokud se dívky neotrkají v dětství, přicházejí později úzkosti z toho, že to je moc těžké, že to nezvládnou.

doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. Barbora Bühnová působí v neziskové organizaci Czechitas jako spoluzakladatelka a členka správní rady, v rámci které dohlíží na vzdělávací obsah aktivit. Povzbuzení dívek k zájmu o IT se věnuje i na evropské úrovni v rámci vedení projektu EUGAIN (European Network for Gender Balance in Informatics), který sdružuje 38 evropských zemí. Současně působí jako docentka a proděkanka na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, kde se věnuje výuce a výzkumu v oblasti softwarových architektur a kritických informačních infrastruktur. Je zapojená i do řady praktických IT projektů v rámci vedení Sdružení průmyslových partnerů fakulty.

Dají se IT znalosti dohnat?

Samozřejmě dají. V Czechitas máme kurz pro ženy, kde se nám to daří. Nejčastěji k nám chodí mezi 25-40 lety a za pouhé tři měsíce umí z bodu nula, kdy se učí přepnout českou klávesnici na anglickou, základy natolik spolehlivě, že mohou nastoupit do IT firmy, ač ze začátku na velmi juniorní pozici. Jedná se o ženy, které si uvědomují svou hodnotu na trhu práce a vědí, že výrazně stoupne, když se naučí IT dovednosti. Pak to budou ony, kdo si bude moci vybírat nejvýhodnější pracovní nabídku, která jim například umožní skloubit práci s rodinou. A tak přistoupí ke kariérní změně.

Funguje tato změna kariéry? Mají firmy i o tyto absolventky rychlokurzů zájem?

Jelikož nám dělají lektory dobrovolníci z IT firem, mnozí z nich už na kurzu poznají talent a nadchnou ženy pro kariérní přesun. Vědí, že absolventka má před sebou ještě nějaké dva roky vzdělávání, aby mohla přejít na vyšší pozici. Firmy si cení odhodlání těchto Czechitas absolventek a ví, že si je ještě budou dovzdělávat než si vše spolehlivě osvojí.

Když chtějí technologické firmy ilustrovat, jak moc by potřebovaly do svých řad ženy, často říkají, že jim jejich produkty či aplikace vyvíjejí z 90 procent muži, ač zhruba polovinu zákazníků tvoří ženy, a u některých zákaznice dokonce převažují. Proto jim citelně chybí ženský pohled na věc. Co s tím?

Z tohoto pohledu by teoreticky stačilo mít různorodost v týmu, který navrhuje řešení, na jeho implementaci by různorodost už teoreticky nemusela být tolik potřeba. Jenže se ukazuje, že různorodost v týmech, ať už kombinování mužů, žen, různých věkových skupin, vystudovaných oborů či etnických skupin pomáhá tomu, že jsou týmy ve výsledku kreativnější, spokojenější a dělají lepší rozhodnutí.

Pokud je firma schopná vytvořit prostředí, kde se všem daří dobře, začne být atraktivnější pro více potenciálních kandidátů. A to je velmi důležité, protože IT odborníků je velký nedostatek a takto mohou firmy dosáhnout i na ty, kteří o oboru IT neuvažovali.

Takže cílem už není jen dostat více žen do IT, ale obecně dostat jakékoliv lidi do IT, protože jich je potřeba čím dál více?

Ano, v Česku potřebujeme vtáhnout více žen do IT i proto, že jen s klukama to neutáhneme. Chybí nám lidé, a proto potřebujeme zaujmout větší část populace bez ohledu na to, zda jde o holky, nebo kluky. A v Czechitas vidíme, kolik holek se o informační technologie zajímá, ale nakonec do toho nejdou, což je obrovská škoda. Navíc studie ze zahraničí ukazují, že povzbuzení dívek k IT dráze má pozitivní efekt i na chlapce, kteří si na IT dráhu nevěřili.

Kdyby se dařilo oslovovat více Čechů IT oborem, pak bychom jednou nemuseli být montovnou Evropy, ale třeba něčím na způsob Silicon Valley?

Ano, a to se i děje. Sousedíme s Německem, kde má hlavní centrálu řada IT firem. A ty vědí, že že s přesunem poboček do České republiky jim výrazně klesnou náklady na platy, ale bez dopadu na kvalitu, protože tady máme výborné univerzity a chytré a šikovné lidi. Mnoho firem již tento krok udělalo, ale nyní narážejí na problém, že když otevřou IT pozici, tak ji nejsou schopní obsadit. V obtížnosti zaplnit IT pozici jsme dokonce mezi nejhoršími z celé Evropy. Zájem přesunout sem pozice s vyšší přidanou hodnotou tady je, máme pověst kreativního a inovativního národa, ale chybí nám lidé, kteří by v IT týmech pracovali.

Nejde jen o složité zaplňování pozic v IT, ale sociologové rovněž varují, že pokud se nepodaří významněji zatočit se zmiňovanými stereotypy a překonat nedůvěru dívek ve svět moderních technologií, hrozí jim, že se stanou jakýmisi "občany druhé kategorie". Velmi brzy totiž technologie nebudou potřeba jen v technologických oborech, ale ve velké části jiných atraktivních pracovních pozic, a nakonec zcela prostoupí i běžným životem.

IT se bohužel často prezentuje jako obor, kterému se lidé věnují již odmalička. Dívky pak mají často pocit, že pokud s tím nezačaly již v nějakých šesti letech, tak jim už ujel vlak. A to je obrovská škoda. Proto Czechitas dělá letní školu IT pro středoškolačky . Zde se dá pracovat se šestnáctiletými až devatenáctiletými dívkami, které se mylně domnívají, že už je pro ně na tento obor pozdě. A nebo je nebavila informatika na škole a rozhodně jim nepřišla jako atraktivní obor, protože neměly štěstí na učitele. Někdy jen proto, že je učitel nedokázal nadchnout a ukázat jim, že IT je zábava a obor s obrovskou perspektivou.

Nemůže Czechitas poskytnout dobrovolníky na výuku informatiky na základních školách, aby dokázali děti nadchnout pro tuto profesi?

To by bylo pěkné, ale většina našich dobrovolníků má plný pracovní úvazek v IT firmách a během dopoledne, kdy se vyučuje, tak pracují. Mají ale čas na jednorázové akce ve všední den odpoledne, o víkendech nebo v létě. Firmy působící v Česku například prostřednictvím Czechitas uvolní své vývojáře na jednorázový jednodenní kurz, kde třídě i jejímu učiteli ukážou, jaká kouzla v sobě informatika ukrývá, co všechno umožňuje. Děti to často nadchne a učitelé zase zjistí, jak atraktivně se dá předmět učit. Máme radost, když se pak s námi přijdou vzdělávat i učitelé samotní, i pro ty se snažíme nabízet kurzy.

Učitele informatiky by měly dodávat katedry informatiky na pedagogických fakultách. Jenže studenti většinou do škol nenastoupí, obvykle už při studiu začnou pracovat v IT firmě, kde berou násobně vyšší plat než učitelé. Dá se s tím vůbec něco dělat, tedy kromě toho, že by školy mohly nabízet zajímavé platy?

Existuje způsob, jak naučit pedagoga učit informatiku, aniž by na ni musel být odborník. Jde to tak, že učitel děti provází, jak se ji učit samy a jak si najít řešení problému, do něhož se dostanou. Protože ve výsledku bude tato dovednost dítěti pro další vzdělávání mnohem užitečnější, než když napíše kus kódu, nebude mu fungovat, přijde učitel a přepíše mu ho správně.

Mnohem více se pro život naučí, když ho učitel bude navádět v tom, kde a jak řešení najít, co třeba zadat do Googlu, aby dotyčný zjistil, kde je chyba, který řádek kódu umazat a který je správně. Stačí, aby učitel byl kvalitní pedagog a kouč, ne odborník na informatiku. Bohužel náš vzdělávací systém příliš nepřipravuje učitele jako kouče a průvodce, ale spíše jako autority, které dokonale ovládají látku, jež učí. A to bude u informatiky vždy oříšek kvůli tomu, jak rychle jde IT dopředu.

Je ta nedůvěra v IT dráhu dívek v české společnosti stále stejně silná, nebo se ji už nějak daří překonávat?

Když jsme před sedmi lety s Czechitas začínali, tak nám spousta lidí říkala: Ale vždyť holky přece nezajímá IT a programování, tak proč je to chcete učit? A když tehdy nějaká firma vypsala IT kurzy pro dívky, skutečně jim tam nikdo nepřišel. Ale tohle se přece jenom pohnulo, v Czechitas máme neustále převis poptávky nad nabídkou, a to máme až čtyři sta kurzů ročně. Přestává to být tabu. S Czechitas jsme se pokusili přiblížit svět dívek a IT více k sobě. Což potvrzuje i více než pět set žen, které díky nám začalo pracovat na pozicích v informačních technologiích.

Jak se vám to daří?

Říkáme váhajícím dívkám a ženám: Přijď si to k nám vyzkoušet, bude tam spousta dalších dívek či žen, které IT také neumí, budete na tom stejně a společně to zvládnete, není se čeho bát. A taky holky uklidňujeme, že IT je natolik složitá oblast, že nikdo nerozumí všemu. Říkáme jim, ať se soustředí jen na malou část a té se soustředěně věnují. Za tři roky budou lepší než lidé, kteří už v oboru působí déle, ale nepracují na sobě a nerozvíjí se tolik. Doba jde totiž velmi rychle dopředu. Složitost informačních technologií je tak pro nováčky jejich největší výhodou.

V Czechitas navíc pracují lektoři, kteří informační technologie milují a často tím nakazí účastníky. A některé středoškolačky, které byly jeden rok účastnicemi, již třeba následující rok působí jako lektorky, takže jdou příkladem, že do IT světa jde velmi rychle naskočit, a jsou vzorem pro nové účastnice.

Takže vaše řešení, jak popularizovat svět IT i pro dívky, funguje?

Ano, máme spoustu příběhů dívek, které do tohoto oboru naskočily až na střední škole. Já z pozice proděkanky Fakulty informatiky na Masarykově univerzitě sleduji, jak se sem úspěšně hlásí studentky, které jsem ještě před rokem seznamovala s IT v rámci Czechitas. Tehdy si myslely, že je už pro ně pozdě, nyní tu vystupují se zdravým sebevědomím a aktivně se podílejí na propagaci tohoto oboru.

Na fakultě máme i třeba bývalé studentky medicíny, které informatika zlákala tím, že je výsledek studia vidět hned a hned lze výsledky používat, protože si už mohou něco naprogramovat. Na medicíně čekají na výsledky své práce šest let. Sledujeme i nadšené středoškolačky, které prošly akcemi Czechitas a pro obor dokázaly zlákat i své spolužačky. Jako velký posun, který se v Česku udál, vidím už samotný fakt, že se holky přestávají stydět říkat, že si zvolily tuto dráhu.

Jak vidíte budoucnost českých holek na IT školách a v IT profesích?

Myslím, že se to už teď zlepšuje. Problém vidím v tom, že nejsou ženy ve vedoucích IT pozicích, takže když nějaká nastupuje do firmy, nevidí příliš možností, jak zde udělat kariéru. Protože tyto možnosti často spojují s tím, jak se podobají šéfům, které zde vidí. A tam podobnosti v kompetencích úplně často nenachází. Velmi by nám pomohlo, kdyby se ve vedení IT firem více objevovali ženy, ale i cizinci, mladí i staří, aby se nováčci mohli lépe identifikovat s úspěšnými IT odborníky, kteří jsou jim podobní. Obecně jsme ale svědky velkého posunu žen do řídících pozic, například v posledních letech v bankovnictví. Doufám, že informační technologie budou následovat.